Cặp tình nhân tội lỗi

Nạn nhân là một tài xế xe ôm nằm chết tức tưởi bên vệ đường. Hai kẻ thủ ác sa lưới pháp luật ngay sau đó khi đang trên đường trốn chạy. Vụ án để lại nhiều day dứt, bởi hai hung thủ còn rất trẻ nhưng thủ đoạn ra tay rất liều lĩnh.

XÁC CHẾT BÊN VỆ ĐƯỜNG

Đêm 17-1-2001, trong lúc tuần tra địa bàn, các chiến sĩ Công an xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè phát hiện cặp nam nữ đang rảo bước trên hương lộ 39. Trong lúc đêm hôm khuya khoắt rất ít người qua lại, thấy bóng dáng công an, cả hai cố tỏ ra bình tĩnh nhưng vẫn lộ rõ vẻ âu lo. Thấy cặp đôi có nhiều biểu hiện đáng ngờ, lực lượng tuần tra liền tiến lại gần, qua ánh đèn pin rọi chiếu thấy trên quần áo gã thanh niên có nhiều vết máu tươi. Để làm rõ những nghi vấn, các anh liền mời cả hai về trụ sở làm việc.

Cùng lúc, ông Phạm Văn Minh, tổ phó an ninh tổ 1, ấp 2 điện báo quần chúng vừa phát hiện xác một người đàn ông nằm chết bên vệ đường hương lộ 39. Lập tức lực lượng công an nhanh chóng có mặt. Ghi nhận hiện trường xung quanh, thiếu tá Trần Danh Di - Trưởng Công an xã Phú Xuân và tổ trực ban hình sự do đồng chí Lâm Ngọc Thích nhận định nạn nhân chết do bị đâm vào động mạch cổ, xuất huyết nhiều dẫn đến tử vong. Bên cạnh là chiếc xe Super Cub 50 mới tinh đổ nghiêng, trên xe loang lổ nhiều vết máu. Mở rộng hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ một chùm chìa khóa xe và một vài mảnh giấy của người xấu số. Chị Nguyễn Thị Huê (nhà ở gần hiện trường) cho biết, đêm hôm đó khi thức giấc cho con bú chị có nghe tiếng xô xát, la hét ở ngoài lộ. Tò mò, chị chạy ra ngó thì thấy hai người đàn ông và một người phụ nữ đang giằng co, xô đẩy, chị định tri hô nhưng vì con khóc nên đành chạy về nhà. Tổng hợp tất cả các thông tin, thiếu tá Di nhận định khả năng đây là vụ giết người, cướp tài sản nên lập tức điện thoại báo công an huyện.



Tên Tuấn

Tại cơ quan điều tra, hai kẻ lạ mặt không xuất trình được bất kỳ giấy tờ tùy thân nào, người thanh niên khai tên Nguyễn Anh Tuấn (SN 1980, trú phường Hưng Dũng, TP.Nghệ An), cô gái đi cùng bảo là vợ tên Lưu Huỳnh Kim (SN 1983, tạm trú phường Tân Kiểng, quận 7). Đối mặt với các chiến sĩ công an, mặc dù còn trẻ nhưng cả hai rất ma mãnh, không hề run sợ. Tuấn trả lời rành mạch từng câu hỏi của các chiến sĩ công an. Hắn bảo mới từ quê vào TP. Hồ Chí Minh thăm Huỳnh Kim. Lý giải về vết máu trên người, Tuấn quanh co: Buổi tối chúng tôi rủ nhau đi hóng mát thì gặp vụ tai nạn giao thông. Chúng tôi cố gắng giúp đỡ định đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu nhưng họ đã tử vong nên đành thôi.

Riêng Huỳnh Kim thì tỏ ra rất ngoan cố, không chịu hé răng khai nửa lời. Biết đang đối mặt với những kẻ lưu manh chuyên nghiệp, các chiến sĩ Công an huyện Nhà Bè đã tách chúng riêng từng phòng. Lời khai gian dối của các đối tượng nhanh chóng bị lật tẩy bởi chiều tối hôm đó trên địa bàn không hề xảy ra vụ tai nạn giao thông nào. Nhận định khả năng hai kẻ thủ ác này đã gây trọng tội, để đánh lạc hướng cơ quan điều tra, bọn chúng cố tình bịa ra những tình tiết hòng che đậy tội ác và gây khó khăn cho công tác điều tra, đồng chí Mai Văn Tấn - Trưởng Công an huyện chỉ đạo lực lượng tập trung đấu tranh với cặp bài trùng này.

Tang vật vụ án

Sau nhiều giờ cân não, vận dụng tất cả các biện pháp nghiệp vụ cứng rắn và mềm dẻo nhưng Tuấn - Kim vẫn ngoan cố, chỉ đến khi lên cơn vã thuốc, Huỳnh Kim mới bắt đầu khai nhỏ giọt: 23 giờ ngày 16-1, thị cùng Tuấn đón xe Honda ôm từ cư xá Thanh Đa về Tân Kiểng, rồi lại bảo tài xế chở về quận 7, sau cùng đến Nhà Bè. Khi đến ấp 2, thấy đường vắng người qua lại, trời lại tối cộng với những biểu hiện cứ bắt chở đi lòng vòng khiến tài xế xe ôm sinh nghi, cảnh giác và không chịu đi tiếp. Tuấn tức giận bảo đáng lẽ trả 10.000 đồng một người nhưng tài xế lật kèo không đi đến nơi về đến chốn nên chỉ trả nửa số tiền dẫn đến đôi bên cự cãi, xô đẩy nhau làm tài xế té ngã bất tỉnh, quá hoảng sợ nên bọn chúng bỏ đi.

Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm nghề nghiệp dày dạn, từng đối mặt với rất nhiều tên tội phạm ma mãnh, hình sự chuyên nghiệp khi còn là Phó phòng Cảnh sát hình sự CATP, trung tá Mai Văn Tấn biết rõ Huỳnh Kim vẫn còn khai gian, nói dối.

TỘI ÁC TỪ MA TÚY

Sàng lọc lời khai của Anh Tuấn - Huỳnh Kim cùng những chứng cứ thu thập được ở hiện trường, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân cao trên 1,65m, dáng người to khỏe trong khi Nguyễn Anh Tuấn nhỏ con lại gầy ốm. Nếu đánh tay đôi thì khả năng Tuấn thắng rất mong manh. Từ vết dao dâm trên cổ cho thấy nạn nhân bị tấn công bất ngờ từ phía sau, không kịp phản kháng. Tài xế xe ôm bị tấn công cách đó khoảng 40m, có thể sau khi bị cố sát, nạn nhân vẫn gắng sức điều khiển xe được một quãng thì mới gục ngã. Trước khi tử vong, anh ta còn kịp chụp chiếc chìa khóa xe và liệng ra xa, không để hai tên cướp lấy xe bôn tẩu. Xác minh chiếc xe Cub của người xấu số mang BS: 53P8-9381 gặp rất nhiều khó khăn bởi xe chưa có trong hồ sơ quản lý của Phòng CSGT. Trong người nạn nhân cũng không có bất kỳ giấy tờ tùy thân cũng như tiền bạc. Rất may từ những mảnh giấy vụn thu được ở hiện trường có ghi số điện thoại, lực lượng nhanh chóng xác minh được danh tính người xấu số là anh Nguyễn Trung Văn (SN 1963, ngụ phường 1, quận Gò Vấp). Vợ anh Văn cho biết xe vừa mới mua, chưa kịp đăng ký, do hoàn cảnh gia đình nghèo khó nên anh Văn đã đeo tạm biển số giả đi chở khách lấy tiền phụ giúp gia đình, thường ngày chồng chị vẫn mang theo chiếc bóp đựng tiền và một số giấy tờ tùy thân...

Trước sự đấu tranh sắc bén của đồng chí trưởng công an huyện cùng những chứng cứ không thể chối cãi, cuối cùng Tuấn - Kim nhận tội. Do cần tiền mua “cái chết trắng” sử dụng, bọn chúng lên kế hoạch giết người, cướp tài sản, đối tượng nhằm vào là các bác tài xế xe ôm. Sau khi sát hại anh Văn, Tuấn lục lấy bóp tiền nhưng do tài sản dính quá nhiều máu nên hắn hoảng sợ vứt ở vệ đường.

Lai lịch của kẻ thủ ác cũng được cơ quan điều tra nhanh chóng làm rõ. Trước đây, Tuấn từng “bóc lịch” về tội lừa đảo và cố ý gây thương tích. Tháng 4-2000, sau khi được đặc xá, Tuấn vẫn chứng nào tật ấy. Để có tiền thỏa mãn những cơn nghiện, hắn trở thành tay thổi tài sản công dân rất điệu nghệ khi liên tục trộm 13 chiếc xe đạp, ngoài ra còn thực hiện trót lọt hai vụ cướp xe Honda và lừa lấy xe máy của người quen đem tiền nướng vào chiếu bạc. Cuối năm 2000, biết công an TP.Vinh truy tìm, bỏ trốn vào TPHCM rồi quen biết với Huỳnh Kim ở công viên. Sau đó hai kẻ giang hồ nghiện ngập gá nghĩa với nhau theo kiểu “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”. Do đói thuốc trong khi tiền khô cháy túi nên cả hai vạch ra kế hoạch điều xe ôm đến nơi hoang vắng để giết người, cướp tài sản. Bọn chúng đã phải nhận những hình phạt tương ứng với tội ác đã gây ra.



Theo THANH HUYỀN (CATP)