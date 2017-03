Cầu thủ U-19 không phù hợp với HLV Miura?

Giữa quan điểm ban đầu của Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng (đầu tư cho lứa U-19) và HLV Miura đã có độ vênh lớn. Tuy nhiên, độ vênh đó đã được “nắn” bởi HLV Miura qua cách sử dụng người và chọn lối đá.

“Thiếu gì thì cho ăn nấy”

Nói ông Miura không theo chiến lược của bóng đá Việt Nam thì chỉ đúng một phần bởi phần “sướng” tức thời của ông Dũng khi nhìn thấy các khán đài đầy ắp khán giả xem U-19 chỉ là nhất thời và tuyên bố chứ không phải là chiến lược. Tại VFF, không có buổi họp nào giữa những nhà chuyên môn hay chí ít là Hội đồng HLV ngồi lại với nhau một cách nghiêm túc để đi đến một nghị quyết mang tính chiến lược lâu dài. Bên cạnh đó, ông Miura dù là người được VFF thuê nhưng ông lại có thế riêng của ông. Đó là sự tiến cử của LĐBĐ Nhật - đơn vị hỗ trợ bóng đá Việt Nam rất nhiều. Ngoài ra còn một vấn đề tế nhị là bầu sữa chính nuôi bóng đá Việt Nam từ các nguồn tài trợ bây giờ đều đến từ Nhật và ông Miura cũng nằm trong vòng tròn khép kín đấy.

Những nhà chuyên môn hiểu về nội tình bóng đá Việt Nam khẳng định chính cái “móc” từ những nhà tài trợ Nhật đổ vào và những tiến cử từ phía Nhật giới thiệu cho bóng đá Việt Nam HLV Miura đã khiến mối quan hệ giữa “ông chủ” và “người làm thuê” đổi chiều. Hơn nữa, phần “cấp trên” đại diện VFF làm việc với ông Miura bây giờ cũng không có những người đủ cơ để nói chuyện với HLV Miura về vấn đề chiến lược của một nền bóng đá. Thế nên ông Miura nhiều lúc làm việc cho các đội tuyển Việt Nam đã ứng dụng theo kiểu thấy thiếu gì thì cho ăn nấy nhiều hơn là nuôi dưỡng một thế hệ tài năng.

Và ông Miura cũng có lúc chiều lòng người, chiều lòng dư luận khi chọn đến 8-9 cầu thủ U-19 lên tập trung cho đội U-23 chuẩn bị cho các giải lớn nhưng sau những cuộc thanh lọc thì các cầu thủ U-19 rơi rụng dần.

Ông Miura thực chất là người làm việc rất khoa học và ông đã ứng dụng thực tiễn vào các đội tuyển. Ông nhìn ra cầu thủ Việt Nam chỉ khỏe khoảng 60-65 phút và ông đã khắc phục chuyện thiếu sức bền đấy bằng những bài thể lực nặng. Nói đó là những bài tập mới và quá nặng thì không hẳn bởi có những bài không khác gì đội Thể Công những năm 1960 đi tập huấn ở CHDCND Triều Tiên. Tuy nhiên, việc chọn thời điểm (vừa thả lỏng và xả khi nghỉ tết) và đẩy vào quá sớm với mật độ dày khiến nhiều cầu thủ chấn thương.

Công Phượng, cầu thủ duy nhất còn giữ được phần kỹ thuật của lối chơi U-19 nhưng cũng bị “mòn” rất nhiều bởi có những lúc phải chơi sai vị trí. Ảnh: ANH PHƯƠNG





HLV Miura chọn cầu thủ cơ bắp và chọn một lối chơi “anti” U-19. Ảnh: QUANG THẮNG

Chọn lối bóng đá cơ bắp

Ngoài việc cải thiện về sức, ông Miura cũng thích chọn những “đấu sĩ” vào trận bởi ở Nhật ông vốn nổi tiếng là một HLV nặng về phòng ngự và xây dựng những đội bóng thiên về cơ bắp.

Tư tưởng thực dụng để cải thiện ngay cho bóng đá Việt Nam một đội tuyển và đội U-23 đủ khỏe và đủ sức để chạy đến hết trận là một điểm nhấn. Tuy nhiên, chỉ một khía cạnh đấy thôi thì chưa đủ bởi khỏe thêm và chạy nhiều hơn để ra trò thì cũng giống với việc HLV Tavares đã làm năm 1995 cho hai đội tuyển Việt Nam 1 và Việt Nam 2 thi đấu Cúp Độc lập.

Có một điều lạ là đợt tập trung nào cũng mất hàng loạt cầu thủ vì chấn thương và thậm chí là chấn thương nặng nhưng chưa thấy một phản biện nào từ những nhà chuyên môn hay chí ít là “cấp trên” của ông Miura ở VFF. Một đội tuyển tập trung và tập nặng có 4-5 cầu thủ chấn thương thì còn chấp nhận nhưng lần nào cũng có đến gần chục cầu thủ chấn thương và phải chia tay thì cần phải xem lại.

Với các cầu thủ U-19 việc họ được gọi tập trung đông nhưng bị loại do chấn thương và do chuyên môn đã được nhìn ra là vì họ không phù hợp với HLV Miura chứ không phải do kém năng lực. Chẳng hạn xem U-23 thi đấu SEA Games, nhiều nhà chuyên môn nhận định là đa phần tuyến dưới làm bóng bằng những đường chuyền vượt tuyến còn tuyến giữa thì chịu trách nhiệm chính là cản phá nên làm gì những cầu thủ như Nguyễn Tuấn Anh có suất. Hoặc ở tuyến dưới, những hậu vệ có tố chất thông minh vừa biết tranh chấp vừa biết cầm bóng tổ chức phản công mà ở U-19 thể hiện rất rõ thì bị loại hết và thay bằng những hậu vệ lực lưỡng với thể hình dày và chiều cao trên dưới 1,8 m.

Xem cái cách Thái Lan thắng Myanmar lên ngôi vô địch SEA Games bằng lối đá không khác gì những cầu thủ U-19 thực hiện, nhiều người lại tiếc bởi đây là điều mà bóng đá Thái Lan đã xây dựng chiến lược và đà chạy cho riêng mình từ 2009 kéo dài đến 2013 mới vô địch. Và quan trọng là kể cả thất bại, Thái Lan vẫn cứ thế kiên trì đeo đuổi để rồi bây giờ làm trùm khu vực bằng lối chơi kỹ thuật, cầm bóng tổ chức, ban, bật nhiều. Họ làm chủ cả khu trung tuyến với những cầu thủ giàu kỹ thuật tìm khe đánh lẫn tìm biên trống mà khai thác nhiều hơn là dùng cơ bắp để phá hàng thủ dày.

Nói HLV Miura không bị sức ép tại SEA Games này thì không đúng, bởi bản thân ông khi chọn người đã tính ngay đến chuyện gặt thành tích ở SEA Games này hơn là tính chuyện dài cho hai năm tới. Ông không dùng nhiều cầu thủ U-19 và không chọn cấu trúc lẫn lối đá kỹ thuật như U-19 bởi vì nó đi ngược với thứ bóng đá cơ bắp và lạm dụng yếu tố sức mạnh.

Tuy nhiên, cũng đừng nặng nề quá với HLV Miura bởi ông “được” ưu ái, “được” cho phép làm những gì ông muốn để có thành tích. Thành tích từ lối đá không thua thay vì làm theo chiến lược, theo một đường băng mà bóng đá Việt Nam tính ít nhất là đến SEA Games 29.

Bầu Đức không tham gia SEA Games? Bầu Đức người rất máu với các kỳ SEA Games và luôn đau đáu với việc về nhì sau người Thái hầu như không ngó ngàng gì đến SEA Games 28. Thậm chí khi Công Phượng ghi hai bàn thắng tuyệt đẹp trong trận thắng Malaysia 5-1, ông bầu này cũng bình thản nói: “Vô địch SEA Games thì mới sướng chứ thắng Malaysia thì có gì mà sướng!”. Với cương vị phó chủ tịch phụ trách tài chính, ông Đức cũng không có ý kiến gì về đội nhà đoạt HCĐ và cũng không cao hứng xuất tiền thưởng đến độ ông chủ tịch VFF phải cầu cạnh sang bạn mới là doanh nhân Trần Anh Tú - người mới được bổ sung vào thường trực VFF hồi tháng 10-2014 đề nghị thưởng cho đội. Đến giờ thì bầu Đức lại rất cô đơn không phải vì lứa gà nòi của ông bị bỏ rơi mà vì lòng tốt của ông với bóng đá Việt Nam bị chính “chiến hữu” lật kèo.

Đón đọc kỳ tới: Thay ông Miura thì giải quyết được gì?