Chân dung “nữ quái” lừa tình cụ ông 81 tuổi

Sự việc xảy ra, kẻ đáng chê, người đáng trách về lối sống không lành mạnh và sự ham hố đồng tiền một cách bất chính.

Cuộc đời éo le của “nữ quái” tuổi băm

Thủ phạm vụ án cưỡng đạt tài trong nhà nghỉ của cụ ông Nguyễn Đình H (81 tuổi), trú tại khu 10, đường Trường Chinh, phường Tân Bình, TP.Hải Dương là Nguyễn Thị Lanh (SN 1980), trú tại thôn Tiên Tảo, xã Thanh An, huyện Thanh Hà.

Nguyễn Thị Lanh tại cơ quan điều tra.



Lanh trước đây vốn là một thôn nữ xinh đẹp, ngoan hiền nhưng cuộc sống gia đình, tình trường lại nhiều éo le. Sinh ra trong một gia đình có tới 5 người con, Lanh là con thứ 3. Bố mất sớm nên từ nhỏ Lanh đã chịu lam lũ vất vả, phải bỏ học sớm cùng mẹ làm lụng nuôi các em ăn học.

Tuy làm ruộng nhưng Lanh vẫn có sắc đẹp mặn mà của một thôn nữ mới lớn, do vậy được nhiều người để ý. Năm 19 tuổi Lanh lên xe hoa với một người đàn ông ở xã Cẩm Chế, cùng huyện Thanh Hà.

Nhưng cuộc hôn nhân đầu tiên của Lanh nhanh chóng trở thành địa ngục. Tìm hiểu qua loa trong thời gian ngắn nên Lanh không biết gã chồng điển trai kia chỉ là một kẻ rượu chè, cờ bạc. Hắn suốt ngày say xỉn, rồi về nhà lấy tiền đem đi cờ bạc, nếu không có thì hắn đánh đuổi mẹ con Lanh ra khỏi nhà. Lanh phải làm lụng để nuôi gia đình và hai đứa con trai vừa sinh.

Cuộc hôn nhân vội vàng không kéo dài được bao lâu, năm 23 tuổi Lanh không thể chịu đựng được người chông vũ phu nên đã ly hôn và đem đứa con nhỏ về nhà sống với mẹ đẻ. Cảnh mẹ góa con côi nghèo túng nên Lanh để con cho bà ngoại trông giúp và xin đi làm công nhân ở các nhà máy gần đó.

Lương công nhân chẳng đủ mua sữa cho con, bà ngoại ở nhà phải nấu nước cháo với đường nuôi cháu. Trong thời gian này cũng có một số người tìm hiểu, nhưng nỗi ám ảnh từ cuộc hôn nhân trước khiến Lanh chẳng dám đi thêm bước nữa.

Rồi mấy năm gần đây, Lanh quen một người đàn ông có tuổi ở Hải Phòng tên Trần Thành T (59 tuổi), là cán bộ về hưu, ly thân với vợ con đã lâu. Lanh định dựa dẫm vào ông ta để sống nên đã đi lại như vợ chồng với ông này. Kết quả Lanh có thêm một đứa con với ông ta nhưng cũng chẳng cưới xin gì, ông ta chỉ chu cấp cho mẹ con Lanh để sống tạm bợ qua ngày.

Đến kế hoạch “đào mỏ” cụ ông 81 tuổi ham hố

Nghỉ việc từ lâu, mấy mẹ con Lanh sống bằng trợ cấp từ hai ông bố của hai đứa trẻ nhưng vẫn chẳng dư dả gì. Trong một lần đi rút tiền ở ngân hàng, Lanh đã gặp một cụ ông tên là Nguyễn Đình H ở TP.Hải Dương. Hai người tình cờ chuyện trò và mọi chuyện đã bắt đầu từ đây.

Cụ H tuy đã có gia đình yên ổn, con cháu đề huề, nhưng theo tổ trưởng dân phố và những người dân nơi đây thì cụ H có tiếng là sống không lành mạnh. Tuy đã có tuổi nhưng cụ vẫn còn rất “máu mê” khoản “gái gú”.

Là một đại gia từ đất nên cụ H có chút vốn liếng gửi ngân hàng dùng để tiêu pha, chủ yếu là để thoả mãn thói trăng hoa, nên cụ H có danh là một “tay chơi” nổi tiếng ở khu dân cư. Tuy năm nay tuổi cao nhưng cụ còn rất “sung”, như cụ từng tuyên bố với mọi người rằng “tôi mỗi tháng phải thay đổi một cô”.

Vốn tính trăng hoa nên khi gặp gỡ, nhìn Lanh còn khá mặn mà, lại nghe Lanh kể lể hoàn cảnh có chồng nhưng đã ly thân, nên cụ H nhanh chóng “mủi lòng”, trao đổi số điện thoại và hứa hẹn sẽ giúp đỡ “mỹ nhân”. Vì lúc đó chỉ Lanh đang có bầu 6 tháng nên cả hai chỉ gọi điện thoại cho nhau.

Ban đầu cả hai xưng hô là bác - cháu, nhưng sẵn ý định có ý định cặp kè bà mẹ đơn thân nên cụ H dần chuyển xưng anh cho nó “thân mật”. Còn Lanh thấy cụ H nhiều tiền lại vẫn “máu mê”, sẵn ý định “đào mỏ”, nên cũng nhiệt tình đáp lại xưng hô anh em ngọt xớt.

Sau nhiều lần điện thoại, cụ H nhanh chóng “say” Lanh như điếu đổ, giúp đỡ Lanh tiền nong. Cả hai hứa hẹn sau khi Lanh sinh con thì sẽ “gặp gỡ nồng thắm”. Sau khi Lanh sinh con được một thời gian, đúng như “đã hẹn”, cả hai thường điện thoại cho nhau và Lanh lên TP.Hải Dương cùng cụ H vào nhà nghỉ để “tâm sự” nhiều lần.

Vụ cưỡng đoạt tài sản tinh vi

Đôi “tình nhân” gắn bó rất mặn nồng, nhưng sau nhiều lần “đi lại” mà chẳng thấy cụ H “bo” cho nhiều như hứa hẹn lúc ban đầu, mỗi lần nhắc cụ chỉ ậm ừ cho qua nên Lanh cảm thấy bực bội. Thấy cụ H luôn đeo nhiều đồ trang sức, Lanh đã nảy sinh ra kế hoạch chiếm đoạt cho bõ công “phục vụ” bấy lâu nay.

Lanh nghĩ ra một kế hoạch, tìm đến em họ là Nghiêm Viết Hưng (SN 1986) trú tại đường Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, TP.Hải Dương để nhờ giúp đỡ. Hưng đã có vợ và một con, nhưng đã ly hôn và Hưng nuôi con. Vốn là một đối tượng rất “máu mặt”, nghiện ma túy và từng có nhiều tiền án, tiền sự nên Hưng nhận lời chị họ ngay.

Tối 29.8, cả hai bàn bạc âm mưu và thống nhất cơ hội ra tay. Theo kế hoạch thì Lanh sẽ chủ động rủ cụ H đi nhà nghỉ, khi đó Lanh sẽ nhắn địa chỉ cho Hưng đến. Hưng sẽ giả làm chồng Lanh và xông vào nhà nghỉ bắt quả tang “đánh ghen”, rồi cướp tài sản. Lanh còn dặn Hưng khi đi phải mang theo hung khí cho “khí thế”. Lanh và Hưng tin chắc rằng cụ H sẽ vì xấu hổ mà phải nộp tiền cho chúng, cũng sẽ chẳng dám trình báo công an.

Ngày 30.8, như đã hẹn hò qua điện thoại, đôi “tình nhân” lại dắt díu nhau vào nhà nghỉ Phúc Thịnh ở phường Cẩm Thượng. Đang lúc cụ H và Lanh “hương lửa mặn nồng” trong nhà nghỉ, trên người không một mảnh vải che thân thì đột ngột Hưng đạp cửa xông vào. Hưng chỉ mặt Lanh chửi “dám mang tiền của tao đi cặp với thằng già này, tao sẽ cho mày biết tay”, rồi lao vào “tẩn” cụ H một trận vì tội “dám dụ dỗ vợ người khác”.

Sau đó, Hưng đe dọa cụ H phải nộp tiền “đền bù” thì mới tha cho cả hai. Cụ H đã bị Hưng lột hết nhẫn vàng, đồng hồ cùng tiền trong ví, đồng thời bắt viết giấy nợ 250 triệu đồng hẹn ngày trả mới cho về.

Từ hôm bị “bắt quả tang” ở nhà nghỉ, Lanh liên tục gọi điện cho cụ H thúc giục cụ lo tiền, không thì Hưng sẽ không để yên cho cả hai. Lâm vào thế bí, mất số tiền quá lớn lên cụ H tiếc của, muối mặt đến cơ quan công an trình báo.

Nhận thấy đây là một vụ án cưỡng đoạt tài sản nên Công an TP.Hải Dương nhanh chóng vào cuộc xác minh và bắt giữ các đối tượng liên quan để làm rõ sự việc. Tại cơ quan công an, cả Hưng và Lanh đã khai nhận sự việc, cơ quan công an đã thu hồi tài sản trả cho bị hại.

Nỗi xấu hổ của người thân

Sau khi bị bắt để phục vụ công tác điều tra, Lanh đã được tha cho về vì đang nuôi con nhỏ mới được 3 tháng tuổi. Nhận xét về Lanh, ông Bùi Hữu Quảng - Phó trưởng Công an xã Thanh An - cho biết, từ trước đến nay Lanh chưa có điều tiếng gì ở địa phương, hiện tại Lanh đang nuôi 2 con nhỏ và sống với mẹ già ở thôn Tiên Tảo.

Trong căn nhà nhỏ đơn sơ, mẹ của Lanh là bà Nguyễn Thị Phố trần tình đau đớn trong nước mắt về nỗi xấu hổ của gia đình vì Lanh.

Bà Phố cho biết từ nhỏ Lanh là đứa ngoan hiền, bảo sao nghe vậy, cũng chịu thương chịu khó, chịu khổ nhất trong mấy anh chị em. Khi bố mất sớm thì Lanh tự nguyện bỏ học để ở nhà giúp mẹ việc đồng áng. Rồi khi bị chồng đánh đập, đuổi đi, Lanh ôm con về mấy mẹ con rau cháo làm lụng nuôi nhau mà cũng chẳng điều tiếng gì. Vậy mà bây giờ không hiểu sao Lanh lại gây ra việc tày đình như vậy.

Bà lau nước mắt nói tiếp: “Tôi xấu hổ với dân với làng lắm, chẳng dám ra đường vì điều tiếng…”. Từ hôm gây ra sự việc Lanh cũng bị suy sụp, bà Phố phải bỏ dở công việc làm ôsin để về trông con, trông cháu.

Còn bà Nguyễn Thị Chế - mẹ của Hưng, em gái của bà Phố - cũng ở gần đó. Bà và chồng ly hôn từ lâu, Hưng ở với bố còn bà về quê sống. Hôm Hưng gây án xong thì về quê ở với mẹ rồi bị bắt giữ. Từ hôm Hưng bị bắt, nhà bà hôm nào cũng cửa đóng then cài.

Về phía cụ ông Nguyễn Đình H, tuy là người bị hại nhưng cũng đáng chê trách. Một người đã tuổi “cổ lai hy” nhưng sống không mẫu mực, làm gương cho con cháu. Nói về sự việc vừa xảy ra, anh Nguyễn Đình Hải - con trai cụ H - cho biết: “Sự việc thế nào thì pháp luật giải quyết, gia đình cũng cảm thấy xấu hổ với hàng xóm và trách bố tôi đã làm việc tai tiếng, ảnh hưởng đến vợ con…”.

