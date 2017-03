Chú Chín Cần - người đột phá vì dân!

• Ông LẠI XUÂN MÔN, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Là chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam từ tháng 3-1992 đến tháng 6-1998, nhận thấy nông dân thường thiếu vốn để phát triển sản xuất chăn nuôi, ông Chín Cần đã đề xuất Chính phủ chuyển cho hội 40 tỉ đồng để hỗ trợ vốn cho nông dân. Đến nay, quỹ tiếp tục phát triển trên 2.000 tỉ đồng. Ông là người nghĩ ra phương thức trả chậm tiền phân bón và vật tư sản xuất nông nghiệp khi bà con không có tiền để mua trước, giúp bà con yên tâm làm ăn. Khi làm lãnh đạo hội, ông thường phân công lãnh đạo thường trực và các phòng ban, đơn vị xuống địa phương để “nằm vùng” và nghe khó khăn, bức xúc của bà con nông dân, lấy đó làm nội dung hoạt động của hội và chỉ đạo thực tiễn. Ban ngày cử cán bộ đi thực tế, ban đêm ông triệu tập họp kể cả thứ Bảy hay Chủ nhật. Điều đó cho thấy quyết tâm đổi mới và tâm huyết của một người lãnh đạo vì nhân dân, gần nhân dân. Đường lối hoạt động đổi mới của hội do ông khởi xướng vẫn được hội tiếp nối và tiếp tục phát huy cho đến hôm nay. • Ông TRẦN QUỐC SỸ, cựu quay phim và đạo diễn Đài Phát thanh Truyền hình Long An: Mỗi lần đi làm phim về Đồng Tháp Mười, chú Chín Cần cứ xắn quần lên lội là không ai theo kịp. Ông là người đặt nền móng khai phá Đồng Tháp Mười từ vùng đất hoang hóa, phèn mặn, trồng lúa không được đến ba, bốn vụ, cho năng suất cao không thua bất cứ nơi nào. Thời đó, từ trung tâm tỉnh lỵ Tân An muốn đi Mộc Hóa, Vĩnh Hưng phải đi bằng tàu từ 10 đến 12 giờ mới tới nơi. Do đó khi tiến hành khai phá Đồng Tháp Mười, ông xác định phải làm con lộ trước để rút ngắn khoảng cách đi lại, nay là quốc lộ 62. Toàn dân được huy động vào làm con lộ, kể cả những cán bộ, viên chức như chúng tôi. Trong một lần đi trên con đường này cùng với cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nhà báo Trần Bạch Đằng đã viết một bài phóng sự và gọi tên nó là con đường “hạnh phúc”, bởi theo ông giải thích là nó đã mang lại hạnh phúc cho người dân. Ông Chín Cần cũng là người cùng các nhà khoa học đã tìm ra công thức có thể trồng lúa trên đất phèn là “tránh lũ, né lũ, ém phèn”. Cùng với làm thủy lợi, thau chua rửa phèn, nay Đồng Tháp Mười đã trở thành vùng đất vàng trồng được nhiều loại cây cho năng suất cao từ chỗ không trồng được lúa đã làm ra được ba vụ mỗi năm. Hoàng Lan ghi