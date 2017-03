Chủ nhân Nobel văn học 2015: Người đa tài!

Con người của những “giải thưởng” Trước khi nhận được giải Nobel văn học, bà Alexievich đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá quốc tế như giải Tucholsky (1996), giải Andrei Sinyavsky (1997), Leipziger Book Prize on European Understanding (1998), Friedrich-Ebert-Stiftung-Preis (1998), giải Herder (1999), National Book Critics Circle Award, Voices from Chernobyl (2005), Oxfam Novib/PEN Award (2007), Ryszard Kapuściński Award for literary reportage (2011), Peace Prize of the German Book Trade (giải hòa bình của ngành kinh doanh sách Đức) (2013), giải Médicis essai, La Fin de l’homme rouge ou le temps du désenchantement (Время секонд хэнд) (2013).