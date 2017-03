Chuyện chưa kể về “ông hoàng casino”

VỎ BỌC HOÀN HẢO CỦA SIÊU TRỘM

Câu hỏi của Nhã cũng chính là những thắc mắc đau đầu của các chiến sĩ công an Vĩnh Long, Đồng Tháp, Kiên Giang, Bạc Liêu... khi liên tục trên địa bàn các tỉnh này xảy ra nhiều vụ trộm tiệm vàng tinh vi chưa có lời kết... Cho đến khi tiệm vàng Quốc Thắng ở khóm Thới Hòa, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang bị trộm thì chính các chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (CSĐT) Công an tỉnh An Giang đã tìm ra câu trả lời chính xác khiến đối tượng phải “tâm phục, khẩu phục”.



Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Văn Nhã

“Ông trời” tên thật là Nguyễn Văn Nhã (biệt danh Nhã “ông trời”, Tám, Nhã “Phong Hòa”, SN 1971, ngụ ấp Tân Phú, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) đăng ký hộ khẩu thường trú ở phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Nhìn vẻ ngoài nhỏ thó, vẻ trẻ con, không ai biết rằng Nhã là giám đốc của hai doanh nghiệp làm ăn rất hưng thịnh ở TP. Hồ Chí Minh, gồm: Công ty cổ phần xây dựng dịch vụ thương mại Thanh Bình tại quận Thủ Đức và Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Thiên Trúc tại quận Gò Vấp. Với sự hào nhoáng đó, Nhã còn bao bọc nhiều vợ nhỏ. Đến khi bị bắt, mọi người mới vỡ lẽ thật ra cơ ngơi ấy được Nhã dựng lên mục đích để phục vụ cho việc ăn trộm, cũng như cái nghề thợ bạc mà hắn theo đuổi cũng chỉ để khò vàng nhằm tiêu thụ cho dễ. Và mục đích cuối cùng của việc trộm cũng chỉ để phục vụ thói mê cờ bạc, đá gà và bao “gái” của hắn. Nhã có chiếc xe Toyota đời mới và một tài xế đắc lực đưa rước đi đánh bài, trộm cắp... là Nguyễn Văn Thanh (sinh 1977, ngụ cùng huyện với Nhã).

Có nhiều tiền, Nhã “ông trời” làm nhiều chuyện nhảm đến độ người ta kể về hắn như một giai thoại. Hắn ghiền bài, mê đá gà và qua lại các casino bên cửa khẩu Xà Xía như cơm bữa, vung tiền đánh bài một cách vô độ, đến mức trở thành khách VIP được ưu đãi, phục vụ như một ông hoàng. Có lần thắng đậm 20.000 USD, khi Nhã ôm tiền về tới Hà Tiên thì một đệ tử gọi điện: “Xin chúc mừng. Hôm nay đại ca trúng đậm quá khiến ông chủ casino phải mua 10 nải chuối cúng ì xèo bên này nè”. Nghe đến đây, Nhã lập tức bảo tài xế vòng xe lại, ghé chợ mua 20 nải chuối lên tận casino để cúng “phản pháo”.

Không đẹp trai nhưng nhờ mạnh tiền, dẻo miệng nên ngoài cô vợ chính thức, Nhã còn lập 4 “phòng nhì” ở các tỉnh để “rửa tiền”. Những người hàng xóm của các nhân tình Nhã đều rất ngưỡng mộ “doanh nhân thành đạt” vì Nhã không ngại vung tiền làm từ thiện để lấy danh.

LẦN THEO DẤU VẾT

Sau vụ tiệm vàng Quốc Thắng bị các đối tượng bên Campuchia mang súng xuống cướp ngày 5-7-2009 khiến chủ tiệm là ông Nguyễn Quốc Thắng (SN 1955) chưa hết bàng hoàng vì bị hốt sạch 300 lượng, thì bất ngờ tiệm này tiếp tục bị kẻ trộm đột nhập vét hết 60 lượng. Điều khiến ông Thắng vừa tức vừa xót của là sau khi bị cướp lần đầu, ông đã cẩn thận cho người gia cố thêm nhiều lớp cửa sắt chắc chắn và lắp 5 camera báo trộm xung quanh để bảo vệ, vậy mà vẫn bị đột nhập.

Qua kết quả khám nghiệm hiện trường, Công an An Giang xác định vụ việc mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang cho người dân, nhất là các chủ tiệm vàng trong khu vực. Bởi đây là địa bàn giáp ranh với Campuchia, sát vách nhiều casino, trường gà nên tình hình tội phạm rất phức tạp. Ban giám đốc công an tỉnh nhanh chóng chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Tịnh Biên tập trung lực lượng khẩn trương phá án. Ngày 25-6-2010, chuyên án do đại tá Lê Văn Tiền - Phó giám đốc công an tỉnh - làm trưởng ban, trung tá Bùi Bé Năm - Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - làm phó ban thường trực, được thành lập với quyết tâm phá án trong thời gian sớm nhất.

Bằng óc phán đoán nhạy bén, trung tá Bùi Bé Năm xác định do đối tượng “đường dài” gây ra. Đồng chí liên tưởng đến vụ trộm tương tự trước đây do Dũng “rắn mối” thực hiện. Quê ở Vĩnh Long, với vỏ bọc là chủ tiệm vàng, nhà 3 tầng lầu khang trang, Dũng đi trộm cũng bằng xe du lịch. Sau khi xác minh, biết Dũng đang thụ án tù 20 năm tại Trại giam công an Thủ Đức, đối tượng này được loại khỏi vòng nghi vấn.

Theo kinh nghiệm của đồng chí phó ban, đã là trộm “đường dài” thì trước khi thực hiện phi vụ chắc chắn đối tượng sẽ phải thuê khách sạn trú để điều nghiên. Sau khi khoanh vùng đối tượng và một số khách sạn, nhà nghỉ trong vùng, trinh sát được tin báo vào thời điểm ấy có hai người đi ôtô đến thuê khách sạn đối diện tiệm vàng Quốc Thắng. Khoảng 12 giờ đêm, một trong hai người ăn mặc xuềnh xoàng thuê xe ôm đi đâu đó đến khoảng 4 giờ sáng mới về.

Từ thông tin “vàng” này, trinh sát kiểm tra sổ sách của khách sạn mới tá hỏa hai vị khách lạ đã sử dụng chứng minh thư giả. Lần theo tên trong giấy chứng minh, trinh sát xuống thị xã Vị Thanh, Hậu Giang xác minh. Vì lý do tế nhị, chủ nhân thật của giấy chứng minh quanh co chuyện đã làm rơi giấy tờ tuỳ thân. Cứ ngỡ đến đây sẽ “bít đường”, nhưng nhờ trinh sát kiên trì đeo bám, vận động nên cuối cùng vị này mới thú thật rằng trong một lần thuê khách sạn đã bị nhân viên vô ý trả nhầm chứng minh nhân dân của mình cho một vị khách khác vào năm 2008.

Trở lại khách sạn trên để kiểm tra nhưng gặp khó khăn là người quản lý không nhớ và cũng chẳng còn sổ sách đối chiếu, bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện cùng thời điểm có 2 vị khách lạ dẫn 2 cô gái đến đây “mây mưa” và phương tiện vận chuyển của họ là chiếc xe Toyota 7 chỗ.

CUỘC ĐẤU TRÍ NGOẠN MỤC

Chính biển số xe Toyota là “chìa khóa vàng” để ban chuyên án tìm ra dấu vết. Xác minh biển số xe, phát hiện chủ của nó chính là Nguyễn Văn Nhã. Vào thời điểm ấy, Nhã cùng tài xế Thanh dẫn theo 2 cô gái đến thuê phòng khách sạn, tất cả đều sử dụng chứng minh nhân dân giả.

Nhiều mũi trinh sát được bố trí truy lùng theo dấu vết của Nhã qua nhiều tỉnh, thành phố. Đến khuya 29-6-2010 bắt được Nhã tại phường Bình San, thị xã Hà Tiên, Kiên Giang. Sáng 30-6-2010 bắt tiếp Nguyễn Văn Thanh tại xã Thanh Hòa, Lai Vung, Đồng Tháp.

Khi bị bắt, Nhã “ông trời” dọa: “Bắt tôi mấy anh phải có chứng cứ đầy đủ. Tôi sẽ kiện các anh vì tội bắt oan người vô tội”. Biết Nhã đã từng học Taekwondo và mang đai đen nên tính rất “anh hùng rơm” và hảo ngọt, trung tá Năm dùng chiêu “mật ngọt chết ruồi”: “Thôi Nhã ơi! Mấy anh không bắt oan em đâu. Em nói đúng, pháp luật bây giờ rất chặt chẽ nên trước khi quyết định bắt một người nào đó, công an phải có đầy đủ chứng cứ. Về tới cơ quan anh sẽ đưa em xem”.

Chính cử chỉ thân mật ấy đã làm tính “anh hùng rơm” trong Nhã “ông trời” trỗi dậy, hắn huyên thuyên trò chuyện và được các chiến sĩ lèo lái theo hướng gợi mở những nút thắt trong vụ án. Biết không thể đấu trí với những chứng cứ, lập luận sắc bén của cán bộ điều tra, cuối cùng Nhã đành phải “tâm phục khẩu phục” khai rằng tranh thủ lúc tiệm vàng Quốc Thắng có nhiều khách ra vào, hắn cũng bịt khẩu trang trà trộn vào mua vàng và phát hiện 5 camera, theo dõi. Sau khi đột nhập bằng cửa thông gió, Nhã dùng kẹo cao su “bịt mắt” 5 camera lấy chìa khóa vạn năng hành sự.

Nhã “ông trời” đã từng có 4 tiền án và nhiều tiền sự, liên tục di chuyển nhiều nơi. Nguyễn Văn Thanh có 2 tiền án, nhiều tiền sự về trộm cắp. Từ năm 2007 đến tháng 6-2010, cả hai đã thực hiện 19 vụ trộm tiệm vàng các tỉnh. Lần này Nhã bị tuyên án chung thân.

Vụ án “siêu trộm” khép lại. Lãnh đạo Công an An Giang quyết định thưởng nóng cho 2 tập thể gồm Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và Công an huyện Tịnh Biên. Có 5 cá nhân được Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm - Bộ Công an khen thưởng.





Theo LAM HUỲNH (CATP)