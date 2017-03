Chuyện kể của một tiếp viên hàng không

Cô khẳng định rằng tất cả những mẫu chuyện cô kể ra trong quyển sách “Xin quý khách cài dây an toàn… Máy bay sắp cất cánh” (NXB Opportun) là “hoàn toàn thật”, mặc dù có những chuyện không thể tin nổi.

“Chúng tôi luôn chiều chuộng hành khách. Chúng tôi chỉ thật sự mãn nguyện khi thấy hành khách mỉm cười bước xuống máy bay. Chính đây là động lực để chúng tôi tiếp tục công việc. Song đôi khi có nhiều hành khách có những đòi hỏi quá đáng”.

Cô nhớ lại có một lần khi máy bay đang bay ngang qua Đại Tây Dương, một nữ hành khách than đau bụng dữ dội vì cô ấy đang mang thai. “Chúng tôi lập tức nghĩ ngay đến phương án giải quyết tình huống xấu nhất”. Thông báo được gửi đi để tìm xem trên máy bay có bác sĩ hay không. Đội bay cũng đã tính đến việc cho máy bay quay đầu lại. Rất may là trên máy bay có một bác sĩ phụ khoa. “Bác sĩ đề nghị người phụ nữ này cho khám âm đạo để đánh giá tình trạng tử cung và người này đồng ý”. Khám xong thì bác sĩ phát hiện ra là vị khách nữ này “không mang thai”! Và, “sau đó, vị khách này thú nhận với chúng tôi là cô ấy chỉ muốn được quan tâm chu đáo hơn mà thôi nên mới nghĩ ra chiêu này”!

Nhưng rắc rối thường xuyên nhất là do rượu. “Có nhiều người khi rượu vào thì hung hăn lên thấy rõ, cũng có người thì không còn biết mắc cỡ là gì nữa. Rượu khiến người ta xích lại gần nhau hơn! Và yêu nhau hơn! Mà hành động được cho là ‘số 1” trên máy bay là chuyện hành khách làm tình với nhau! Chúng tôi biết rõ thực tế này bởi vì chúng tôi cứ 15 phút là phải kiểm tra buồng vệ sinh vì lý do sạch sẽ và an toàn. Và rất nhiều lần, chúng tôi phải đứng đợi bên ngoài cửa rất lâu, mãi cho đến khi hai người từ trong đó bước ra”. Đó là những cặp đôi thuộc thành viên của “Câu lạc bộ 10.000”, đây là tên châm biếm mà đội bay gán cho những anh chị nào thích làm tình ở độ cao cách mặt đất 10.000 mét!

Một số hành khách có những đòi hỏi rất kỳ khôi. Một quý ông nằng nặc đòi phải được ngồi gần ô kính để “thoải mái khi máy bay bay nhanh”, một ông khác thì than phiền về “mùi vị ghê tởm của mấy viên kẹo cam” khi mà sau đó, tiếp viên phát hoảng khi phát hiện ra ông này đang nhai chiếc nút nhét tai để chống ồn!

Đôi khi chính bản thân các tiếp viên cũng phạm phải các sai lầm đáng trách. Có một ông khách đề nghị tiếp viên giúp hạ thấp lưng ghế ngồi và được chỉ dẫn là chỉ cần ấn nhẹ vào một nút nhỏ trên cần gác tay, nhưng thật đáng tiếc là ngay sau đó tiếp viên phát hiện ra là ông khách này bị cụt mất cánh tay phía bên có nút bấm.