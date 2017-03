Chuyện về những chân dài vướng lụy

Một người bạn là trinh sát dày dạn đánh án ma túy nói rằng, chưa bao giờ, địa bàn thành phố Đà Nẵng lại có nhiều cô gái dính án "nàng tiên nâu" như thời điểm gần đây.

Võ Thị Hoàng Quý (21 tuổi, ở phường Bình Hiên, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) sinh ra và lớn lên trong gia đình có cha là người nghiện, nhiều lần vào tù vì buôn bán và sử dụng chất ma túy, mẹ xuất thân là gái "bán hoa", rồi theo chồng kiếm sống bằng nghề buôn "cái chết trắng".

Anh trai của Quý cũng là tên đầu trộm đuôi cướp, sớm vướng vào con đường nghiện ngập và mua bán ma túy như cha mẹ.

Không được người thân chăm bẵm, 10 tuổi, Quý đã biết bỏ nhà đi bụi, 13 tuổi đã biết mùi son phấn. 14 tuổi, Quý phổng phao và khá sành đời.

Võ Thị Hoàng Quý.

Sở hữu vóc dáng lý tưởng, khuôn mặt đẹp, Quý không thể thoát khỏi sự đeo bám của đám con trai nhà giàu. Và những cuộc chơi bời đã biến Quý thành "của chung" với đám bạn bụi đời. 14 tuổi, Quý mang bầu, nhưng sự chung chạ với nhiều bạn tình đã không thể giúp thiếu nữ này xác định ai là tác giả. 15 tuổi, Quý sinh con, cũng là lúc những đứa bạn trai từng chung đụng với Quý... chạy làng.

Một mình ôm con về mái nhà có cha, mẹ và anh trai vướng vào lao lý vì liên quan đến hút chích và mua bán trái phép ma túy. Sau thời gian ở cữ, Quý gửi con cho chị gái chăm nuôi. Từ đó, người mẹ trẻ lao vào những cuộc chơi điên cuồng dưới ánh đèn màu của quán bar, vũ trường. Lúc đầu là rượu, bia, chẳng bao lâu sau Quý cũng giống như người thân của mình dần sa vào ma túy.

Năm 2012, Quý bị chính quyền địa phương lập hồ sơ đưa đi cai nghiện tập trung tại Trung tâm Giáo dục, dạy nghề 05-06 ở huyện Hòa Vang. Vừa về chẳng bao lâu, Quý lại ngựa quen đường cũ, tụ tập hút chích với đám bạn bụi đời. Để có tiền thỏa mãn cơn nghiện, Quý đã lập ra đường dây mua bán ma túy.

Thực hiện ý định, Quý cặp với tay anh chị Ngô Thành Nhân (biệt danh Cu rớt), vừa mới mãn hạn tù. Cặp tình nhân thuê nhà trọ chung sống với nhau, Nhân được sử dụng như một nhân viên đắc lực trong việc giao hàng theo lệnh của Quý.

Để mở rộng hệ thống bán lẻ ma túy trên địa bàn Đà Nẵng, Quý và Nhân tuyển thêm 3 đàn em khác về nhà sống chung để cùng chơi ma túy đi bán hàng. Lúc đầu, Nhân và Quý chiêu mộ Lê Hoàng Triều, một thanh niên chán đời, sống lang thang vì cha mẹ ly dị. Tiếp đó là cặp tình nhân nghiện hút Phan Thanh Lâm và Lê Thị Kiều Duyên.

Hằng ngày, Quý móc nối với những mối quen để mua ma túy về chia nhỏ ra bán lẻ lại cho những người nghiện. Nhân, Triều, Lâm, Duyên có nhiệm vụ đi giao hàng theo sự phân công của Quý, tiền bán hàng mang về giao nộp cho cô mỗi ngày. Tiền thuê nhà, tiền chơi ma túy và tiền ăn uống đều được Quý lo liệu...

Hành vi bất chính của nhóm Quý nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của công an địa phương. Qua theo dõi, các trinh sát phát hiện nhóm thanh niên này có dấu hiệu của băng nhóm mua bán và sử dụng ma túy. Khi mọi biến động của nhóm thanh niên đã lọt vào tầm kiểm soát của trinh sát, Công an quận Hải Châu quyết định cất vó.

Một ngày đầu tháng 12-2014, nhận được tín hiệu thông báo hai "chân rết" quan trọng của Quý là Nhân và Triều vừa chạy xe ra khỏi nhà, trinh sát được lệnh bám theo. Tại giao lộ Hải Hồ - Lương Ngọc Quyến (TP Đà Nẵng), công an đã bắt quả tang Nhân và Triều giao ma túy đá cho một người nghiện.

Hai tên này khai nhận là khách của Quý, còn bọn chúng chỉ đi giao hàng theo lệnh. Sau đó, nhà trọ Quý thuê bị công an phong tỏa kiểm tra. Phát hiện phòng ngủ của Quý cất giấu một lượng lớn ma túy cùng nhiều dụng cụ chia ma túy và sử dụng ma túy đá. Lệnh bắt khẩn cấp Võ Thị Hoàng Quý được thực hiện...

Trước khi "bà trùm" Võ Thị Hoàng Quý cùng đồng bọn sa lưới khoảng 3 tuần. Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy - Công an TP Đà Nẵng cũng đã lập chiến công xuất sắc khi đập tan đường dây vận chuyển, tàng trữ và mua bán ma túy xuyên quốc gia với số lượng khủng cũng do một "chân dài" cầm đầu.

Bà trùm Phạm Thị Nga và con gái.

Phạm Thị Nga - bà chủ và cũng là người trực tiếp điều hành đường dây ma túy xuyên quốc gia này có những phương thức hoạt động hết sức kín kẽ và tinh vi.

Trao đổi với chúng tôi về vụ án này, Đại tá Nguyễn Văn Hoa - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) - Công an TP Đà Nẵng kể rằng, sau khi nhận được thông tin có người phụ nữ khá xinh đẹp nói giọng Bắc có nhiều hành vi mờ ám, lãnh đạo phòng PC47 đã phân công trinh sát tỏa xuống địa bàn để xác minh và thu thập thông tin.

Qua rà soát, nổi lên Phạm Thị Nga là người nói giọng Bắc, thường có những cuộc gặp gỡ, giao dịch với những người có liên quan đến hoạt động mua bán và sử dụng ma túy. Xác minh sâu hơn, trinh sát biết được bà Nga hiện sở hữu khách sạn khá bề thế trên đường Ngô Quyền - Đà Nẵng, trường mầm non ở quận Sơn Trà, ngôi nhà ở quận Cẩm Lệ, xe hơi đắt tiền cùng nhiều tài sản giá trị.

Với vỏ bọc là người kinh doanh bất động sản, tuy nhiên, trinh sát nhận định đó chỉ là công việc Nga tạo ra nhằm che mắt thiên hạ, thực tế bà ta có hoạt động làm ăn mờ ám.

Tổng hợp tất cả thông tin từ các mũi trinh sát, PC47 quyết định báo cáo vụ việc đến Ban giám đốc Công an TP Đà Nẵng. Sau đó, chuyên án được xác lập để đấu tranh do Đại tá Lâm Cao Luynh - Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng làm Trưởng ban chuyên án.

Là người từng trải trên thương trường, đặc biệt là khi bước chân vào con đường buôn bán cái chết trắng, Nga như một con sói tinh ranh, hành tung hoạt động của vô cùng kín kẽ...

Thường ngày, Nga "nổ" với những người xung quanh là một đầu mối kinh doanh bất động sản lớn. Nhưng qua xác minh thì Nga không liên quan gì đến dịch vụ này, trừ một vài giao dịch bà ta mua nhà đất làm tài sản riêng cho mình. Thỉnh thoảng, Nga lại về quê ở Đồng Đăng (Lạng Sơn) bằng nhiều phương tiện khác nhau.

Có giai đoạn, dường như biết mình bị theo dõi nên Nga án binh bất động, cắt đứt với những đầu mối giao hàng. Trở lại với vai trò của bà chủ khách sạn và bà chủ trường mầm non...

Xác định chính xác Nga đang thực hiện hành vi vận chuyển ma túy từ miền Bắc vào Đà Nẵng tiêu thụ, trinh sát đã lên kế hoạch đón lõng bà trùm tinh quái. Khám xét khẩn cấp, công an phát hiện trong hành lý của Nga có 2.340 viên ma túy tổng hợp. Qua đấu tranh, bà trùm khai nhận, vẫn còn một số ma túy cất giữ tại khách sạn và trường mầm non của mình.

Khám xét khách sạn, cơ quan điều tra thu giữ hơn 140 gam ma túy đá. Tại trường mầm non, lực lượng chức năng phát hiện hơn 2 kg ma túy đá được Nga ngụy trang trong những chai sữa trẻ con. Tiếp tục khám xét căn nhà của Nga tại đường Cao Sơn Pháo (quận Cẩm Lệ), đã thu giữ tại đây 8 cây mã tấu...

Nga khai có chồng và 3 con. Sau khi từ Lạng Sơn vào Đà Nẵng lập nghiệp được 3 năm thì vợ chồng Nga li dị. Nga nuôi cô con gái đầu và đứa con trai út, còn đứa thứ 2 sống với chồng. Sau đó, Nga sống già nhân ngãi, non vợ chồng với gã ma cô nhỏ hơn nhiều tuổi...

Là bà trùm trong đường dây mua bán ma túy xuyên Việt, thời gian qua, Nga đã vận chuyển một lượng lớn ma túy đá và ma túy tổng hợp từ Lạng Sơn vào Đà Nẵng tiêu thụ. Nga còn huấn luyện cho cô con gái lớn Phạm Thị Bích Phượng (sinh viên năm 3 một trường đại học ở Đà Nẵng) cùng tham gia vào đường dây.

Khi bị bắt, Phượng khai đã giúp sức mẹ rất nhiều trong việc mua bán ma túy. Phượng cất giấu ma túy tại trường mầm non và đưa ma túy cho khách, thu tiền hàng ngày mỗi khi mẹ đi vắng...

Cũng có nhan sắc thuộc diện nhiều người ghen tị, lại được cha mẹ nuông chiều, nên Võ Thị Tú Anh (22 tuổi, quận Hải Châu, Đà Nẵng) sớm sa vào ăn chơi. Nghiện ma túy nặng, Tú Anh bị chính quyền đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Người đẹp nghiện hút Tú Anh.

Trở về địa phương, Tú Anh vẫn không thoát được sự quyến rũ của làn khói trắng. Không có tiền hút chích, Tú Anh gửi đứa con 4 tuổi cho cha mẹ chăm sóc, bỏ nhà đi bụi. Cô ta sống già nhân nghĩa non vợ chồng với một gã nghiện ngập cùng nhau mua bán ma túy. Một ngày cuối tháng 1/2015, Tú Anh cùng người tình bị Công an quận Hải Châu bắt quả tang khi đang giao ma túy...

Còn rất nhiều cô gái chân dài khác ở Đà Nẵng, vì hoàn cảnh gia đình xô đẩy hoặc vì ham ăn chơi đua đòi mà sớm vướng vào ma túy đã bị Công an Đà Nẵng bắt giữ thời gian gần đây. Tuy nhiên, những trường hợp như Quý, Bích Phượng, Tú Anh…là một bài học đắt giá sẽ không dành cho riêng bất cứ cô gái nào khi đến tuổi trưởng thành và đứng trước nhiều cạm bẫy của cuộc sống.