Con đường gái mại dâm lượn lờ

Gái mại dâm và bảo kê tụ tập trước vườn hoa Hòa Bình

MỘT NGÀY Ở “CHỢ TÌNH”

Mới 10 giờ sáng, trên tuyến đường này đã xuất hiện nhiều bóng hồng cưỡi trên những chiếc xe tay ga biển số thành phố, chỉ một đoạn ngắn từ vườn hoa Hòa Bình đến ngã sáu Nguyễn Tri Phương ước chừng có hơn 30 cô đang “tác nghiệp”. Họ chạy lòng vòng, mắt liếc láo liên, miệng mời liến thoắng, vài cô khác cũng lóc cóc đạp xe quay vòng cho bằng chị bằng em, tất cả đều khẩu trang, găng tay kín mít hệt như con gái nhà lành sợ mưa sợ gió, nếu không để mắt theo dõi ít ai có thể nhận ra.

Có lẽ giá cả phải chăng cũng là thế mạnh của cái chợ này, nếu đi giờ cũng chưa đến ba “xị” (ba trăm nghìn đồng) tính luôn tiền phòng, còn đi “dài hơi” cũng chỉ năm trăm nghìn đồng. Đang loay hoay mua bịch nước trước ký túc xá Đại học Kinh tế để giải cơn khát của cái nắng Sài Gòn, một giọng nói the thé miền Tây cất lên vừa đủ nghe: “Đi chơi không anh?”. Bà bán nước buộc bịch nước trao cho tôi thản nhiên như không có gì xảy ra: “Lo học đi, dính vào ngữ ấy thì coi chừng!”. Đứng quan sát một hồi, chúng tôi phải công nhận các cô gái này rất “giỏi”, một đoạn đường ngắn khoảng 500 mét nhưng được họ chạy hơn hai giờ đồng hồ mà không biết mệt hay ê mông, hơn 20 xe chia nhau tạo thành từng tốp, chạy vòng tròn khép kín trên đường.

Cá biệt, có cô được các thanh niên mặt mày bặm trợn, tay xăm rồng rắn chở đi “tiếp thị”. Hóa ra không phải các cô không biết đi xe máy mà do chưa có bằng lái nên sợ cảnh sát giao thông, có cô mới vào nghề còn ngại nên phải nhờ người “mở lời” giúp.

Thành phố buổi trưa càng oi, hàng cây cổ thụ cũng không đủ sức làm dịu đi cái nóng, đường phố cũng vắng người qua lại, chốt an ninh trật tự của phường 9 quận 5 chỉ he hé cửa bên hông, vài cô gái khác tay xách mũ bảo hiểm đi bộ về phía gần đoạn cắt ngang ngã tư Nguyễn Duy Dương, họ mời khách cũng rất lịch sự, một cái gật đầu đã đủ thể hiện “trăm điều muốn nói”.

Một cô bé chừng 16 tuổi nép sát vào gốc cây, tay đung đưa mũ bảo hiểm thu hút người đi đường hệt như mời vé số. Đáp lại lời mời ấy, một người đàn ông trung niên dừng lại, sau vài câu (có lẽ là ngã giá) họ rẽ vào Sư Vạn Hạnh trước những cái nhìn ganh tị của các “đồng nghiệp”.

Ban ngày chỉ là thế, đến đêm mô hình “kinh tế vốn tự có” mới bắt đầu mở rộng địa bàn. Dọc đường Nguyễn Chí Thanh những chiếc xe máy do các “bươm bướm” bắt đầu lấn sang khu vực các phường 5, 6, 7 của quận 10 và điều này cũng dễ hiểu khi mà số lượng gái mại dâm tập trung về khu vực này rất đông thì cái chiều dài 500 mét ban trưa không đủ chứa hết số lượng này. Khách làng chơi cũng nghe được danh tiếng nên đổ dồn về đây rất đông, sau chầu nhậu sương sương ngay ngã sáu họ lại dìu nhau vào khách sạn. Một gái mại dâm tâm sự: “Nếu may mắn, một đêm có thể tiếp từ bốn đến năm khách”.

Sau một ngày “đốt” hết một bình xăng để theo các gái mại dâm, chúng tôi cũng hiểu đôi phần về hoạt động chăn dắt nơi đây. Ngay sát ký túc xá Đại học Kinh tế, một người đàn ông dáng người nhỏ, đeo kính đen chốc chốc lại đưa, lấy vật gì và nói vài câu với các “bươm bướm” vừa dừng xe. Theo lời các cô thì đó là “bố nuôi” của họ. Ông ta điều hành một trong những đường dây gái mại dâm tại đây, ngoài thu tiền bảo kê ra ông ta còn kiêm cho thuê chứng minh nhân dân (để thuê khách sạn), xử lý những kẻ thích “trêu hoa ghẹo nguyệt”.

Gây sự chú ý cho người đi đường là một nhóm nam nữ đang tụ tập ngay vườn hoa Hòa Bình, hai gã đàn ông mặc áo bó sát ngồi trên chiếc xe Shark biển số 54..3423, miệng nhồm nhoàm bánh tiêu vừa chửi cô gái váy hồng thậm tệ. Sau một hồi nghe “giáo huấn”, các cô gái lại quay xe đi, hai người đàn ông chống xe trong vườn hoa hút thuốc vừa dõi mắt theo.

LẬP CHỐT VẪN KHÔNG XÓA ĐƯỢC TỆ NẠN

Tệ nạn mại dâm phổ biến trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh được nhiều người lý giải do đây là tuyến đường giáp ranh giữa các phường của quận 5 và 10, việc dẹp bỏ là điều vô cùng khó khăn. Thời gian gần đây, trước cổng trường dự bị đại học, người đi đường thấy xuất hiện một chốt an ninh trật tự do cơ quan chức năng phường 9 quận 5 lập nên.

Những tưởng khi chốt này ra đời, tình hình nơi đây sẽ được cải thiện, tuy nhiên điều chúng tôi ghi nhận sau nhiều ngày lui tới con đường này, chốt ANTT đã không phát huy hết được chức năng của nó. Mỗi khi có người trực gác thì gái bán dâm di chuyển và mời khách bằng xe máy, thậm chí vào thời điểm buổi trưa khi mà chốt này chỉ mở cửa bên hông, họ còn ngang nhiên đứng cách chốt này một ngã tư.

Chúng tôi đã có cuộc tiếp xúc với bà Lê Thị Hiếu Thảo - Chủ tịch UBND P9Q5 - để tìm hiểu hoạt động của chốt ANTT và công tác phòng chống tệ nạn xã hội, tuy nhiên bà Thảo cho biết: “Không thể trả lời, do chưa có ý kiến của Đảng ủy”. Còn trưởng công an phường thì do bận họp đột xuất nên cũng không có ở phường (!?). Việc phòng chống tệ nạn là trách nhiệm của mọi tập thể, cá nhân trong đó UBND và công an là hai đơn vị chịu trách nhiệm lớn nhất nhưng không hiểu vì sao công tác này lại trở nên “bí mật” đến vậy?

Trao đổi với chúng tôi, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND P3Q10 Đặng Quang Vinh cho biết: “Thực hiện công tác Ba giảm và chuyển hóa địa bàn theo chỉ thị của cấp trên, đến nay trên địa bàn phường đã không còn gái mại dâm đứng đường, tuy nhiên tình trạng sử dụng xe gắn máy để mời chào khách thì vẫn còn. Chúng tôi đã nhiều lần lập các đoàn, kết hợp cả lực lượng cảnh sát giao thông tiến hành kiểm tra các đối tượng này, tuy nhiên họ vẫn tìm nhiều cách để đối phó nên biện pháp này vẫn chưa triệt để.

Cụ thể trong năm nay, đoàn đã ra quân bảy đợt để truy quét các đối tượng bán dâm, lập hồ sơ 10 đối tượng mua, bán dâm”. Rõ ràng việc lập chốt ANTT có thể kiểm soát một phần tình hình của địa phương, tuy nhiên khi nó ra đời, có nhiều người đã không nghĩ đến địa điểm, đặc biệt là việc duy trì quân số để chốt trực luôn hoạt động ổn định. Qua đó các đối tượng phạm pháp vẫn không hề run sợ trước sự “uy nghi” của các chốt này. Hay có phải nhiều địa phương đã “bó tay” trước sự phát triển của tệ nạn xã hội, nên lập ra các chốt để “hù dọa” người đi đường?





Theo CATP