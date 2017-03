Còn ít người cai nghiện tự nguyện

Đề án “Thí điểm điều trị lệ thuộc ma túy tại cộng đồng giai đoạn 2012-2015” tại Trung tâm Tư vấn và cai nghiện ma túy do UBND TP.HCM phê duyệt và được Sở LĐ-TB&XH TP.HCM triển khai vào ngày 22-1-2012. Nội dung bao gồm tiếp nhận, phân loại; cắt cơn giải độc, điều trị các bệnh nhiễm trùng cơ hội 10-20 ngày; chăm sóc, điều trị nội trú 30-90 ngày; chăm sóc, điều trị ngoại trú 6-12 tháng; phối hợp với các địa phương để tiếp tục theo dõi, quản lý, hỗ trợ văn hóa, công ăn việc làm với các hình thức điều trị nội trú, bán trú và ngoại trú do người cai nghiện tự nguyện lựa chọn. Đây là mô hình điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng tự nguyện đầu tiên trong cả nước. Mô hình điều trị cai nghiện ma túy tại cộng đồng với các hình thức điều trị nội trú, bán trú và ngoại trú do người cai nghiện tự nguyện lựa chọn nhằm tạo điều kiện cho họ được điều trị hiệu quả tại cộng đồng nhưng không bị gián đoạn việc học tập hay làm việc chưa thực sự hiệu quả. ________________________________________ 251 lượt bệnh nhân tham gia cai nghiện tự nguyện (bao gồm bệnh nhân vào trung tâm điều trị nhiều lần) sau 18 tháng TP.HCM triển khai đề án tại Trung tâm Tư vấn và cai nghiện ma túy. Trong đó có 246 lượt bệnh nhân tham gia điều trị nội trú, 29 lượt bệnh nhân điều trị ngoại trú (kể cả bệnh nhân đã điều trị nội trú), chỉ có bảy bệnh nhân hoàn thành đợt điều trị nội trú trong thời gian ba tháng.