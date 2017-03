Công nghệ “luộc” xe Air Blade và Exciter

Qua một thời gian điều tra, CQĐT Công an huyện Thăng Bình đã bắt quả tang Đào Viết An (SN 1986, trú huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) khi y vừa trộm xe máy 92H1-06071 của anh Nguyễn Tuấn Mỹ (SN 1994, trú tổ 6, thị trấn Hà Lam).

Lốc máy bị đục số

An từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa mới ra tù tháng 7-2012. Sau đó y cùng bảy đối tượng khác tham gia trộm xe máy đắt tiền. An khai, lợi dụng người dân mất cảnh giác, y tiếp cận dùng đoản phá khóa xe máy, chỉ mất thời gian từ 5 - 10 giây. Chỉ trong vòng hai tháng, An đã trộm được chín xe máy trên địa bàn huyện Thăng Bình, TP. Tam Kỳ, huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam) và một số địa phương của tỉnh Quảng Ngãi. Điều đáng nói, An và đồng bọn chỉ chọn xe đắt tiền như Air Blade và Exciter.

Sau đó, An bắt mối trực tiếp bán cho Nguyễn Đức Triệu (SN 1984, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng), kẻ chuyên tiêu thụ tài sản trộm cắp, với giá từ 1,5 - 2 triệu đồng/chiếc. Sau đó tên Triệu sẽ “luộc” lại xe bằng cách làm số giả, giấy tờ giả bán lại cho người dân các huyện miền núi. Công an huyện Thăng Bình đã thu giữ tại nhà Triệu hai xe Exciter, hai xe Air Blade, 11 giấy đăng ký xe và bảy lốc máy các loại xe đã bị mài mòn số.

Đại úy Phan Đông Triều, điều tra viên Công an huyện Thăng Bình, cảnh báo: “Tuy khóa xe nhưng lơ là, mất cảnh giác thì cũng tạo điều kiện cho các đối tượng trộm cắp. Đề nghị bà con cần chú ý nhiều hơn nữa”. Việc truy tìm và bắt giữ được đối tượng trộm cắp, tiêu thụ xe máy gian lận, trao trả tài sản cho người dân của Công an huyện Thăng Bình đã góp phần trấn an dư luận, giữ vững tình hình ANTT tại địa phương.



Theo Hoài - Thái (CATP)