Cuộc giải cứu nghẹt thở trên cầu Bính và người đàn bà bất hạnh

Đó là những tình tiết trong cuộc giải cứu người phụ nữ có ý định tự tử trên cầu Bính của những CBCS đội CSGT (Công an quận Hồng Bàng). Nhưng cũng ít ai biết rằng trong những tình huống khẩn cấp, mỗi hành động đều phải được tính toán hết sức thận trọng, nếu không chỉ một sơ suất nhỏ, rất có thể sẽ không mang lại kết quả mà còn để lại hậu quả...

Cuộc giải cứu nghẹt thở

Trưa 19-10, nhiều người đi qua cầu Bính hoảng hốt khi thấy một người phụ nữ mặc áo chống nắng che kín mặt đang đứng ở phía ngoài lan can thành cầu như đang có ý định nhảy xuống sông tự tử. Nhiều người đi đường đã dừng lại tỏ ý thông cảm và ngỏ lời khuyên răn người phụ nữ này nên từ bỏ ý định dại dột nhưng không kết quả...

Cũng vào thời điểm này, tổ công tác của đội CSGT (Công an quận Hồng Bàng) do thượng úy Phạm Đức Dương, Phó đội trưởng chỉ huy đang làm nhiệm vụ đảm bảo ATGT phía chân cầu Bính nhận được tin báo đã kịp thời có mặt. Thượng úy Dương cho biết, khi anh đến gần hỏi lý do tại sao người phụ nữ này lại ra ngoài lan can thành cầu sẽ rất nguy hiểm, thì chị ta trả lời muốn đứng đấy để... ngắm cảnh(!). Thế nhưng khi thượng úy Dương có ý định tiến sát hơn để tiếp cận người phụ nữ này thì chị ta kêu khóc và xua tay yêu cầu không được đến gần, nếu không sẽ lập tức buông tay thả mình xuống dưới sông.

Xác định người phụ nữ này đang có ý định nhảy cầu tự tử, thượng úy Dương giữ khoảng cách, bày tỏ sự cảm thông và dùng lời lẽ động viên, thuyết phục người phụ nữ này không nên làm điều dại dột. Tuy nhiên, người phụ nữ này càng kêu khóc thảm thiết hơn. Lúc này người đi đường hiếu kỳ dừng lại chứng kiến càng lúc càng đông hơn. Nhiều người tỏ ra thông cảm dừng lại khuyên răn, nhưng cũng có người vô cảm thì buông những lời nói gây kích động khiến người phụ nữ này càng thêm hoảng loạn hơn.

Có những lúc mọi người chứng kiến đã phải đứng tim khi thấy người phụ nữ này vươn người ra ngoài khỏi thành cầu. Nhận thấy tình thế diễn biến theo chiều hướng căng thẳng hơn, thượng úy Dương chỉ huy lực lượng giải tán số người đang tập trung tại hiện trường, không để tụ tập thêm đông người, tránh hành động tự phát, không được kiểm soát sẽ gây thêm kích động cho nạn nhân.

Mặt khác, thượng úy Dương nhanh trí nhớ ngay đến nữ đồng nghiệp cùng công tác tại đội CSGT là đại úy Nguyễn Phương Thảo, có thể sẽ thuyết phục được người phụ nữ này. Bởi lẽ thượng úy Dương biết chị Thảo là người khéo léo, đôn hậu, lại cùng là phụ nữ với nhau sẽ dễ tìm được sự đồng cảm hơn...

Đang trên đường trở về nhà sau giờ làm việc, đại úy Nguyễn Phương Thảo nhận được lệnh của chỉ huy nên lập tức đến hiện trường để thực hiện... nhiệm vụ. Sau cuộc hội ý ngắn với chỉ huy, đại úy Nguyễn Phương Thảo đi đến gần đến chỗ người phụ nữ đang đứng phía ngoài thành cầu và thẳng thắn giới thiệu mình là cán bộ Công an đang trên đường về nhà thì hay tin đã quay trở lại xem có thể giúp đỡ được chị gì. Nhận thấy ở người phụ nữ đang muốn tìm đến cái chết này đã có chút tin tưởng ở mình, đại úy Nguyễn Phương Thảo tiếp tục bày tỏ tình cảm của mình và giữa 2 người phụ nữ với nhau.

“Là người phụ nữ Á Đông có mấy ai không phải chịu thiệt thòi. Cả cuộc đời là sự hy sinh cho chồng, cho con, cho gia đình... Vậy nên trong cuộc sống chị em phụ chúng mình sẽ không tránh khỏi những nỗi bức xúc. Nhưng nếu mà chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ chưa giải quyết được mà phải tìm đến cái chết thì sự thiệt thòi đâu tiên mình phải gánh chịu, sau đó là những người thân của mình. Chị hãy cứ yên tâm, nếu có khó khăn gì trong cuộc sống, em hứa sẽ đứng ra đảm bảo và chia sẻ cùng chị...”.

Những lời nói chân tình của nữ đại úy công an đúng với tâm trạng của người phụ nữ đang mang trong mình đầy nỗi phẫn uất mà bấy lâu nay chưa được giải tỏa. Cảm nhận được tình cảm của nữ cán bộ công an, người phụ nữ có chút bình tĩnh trở lại. Không còn kêu khóc thảm thiết, người phụ nữ này than thân, trách phận, cho rằng cuộc sống của mình quá cùng cực, không thể tiếp tục tồn tại được nữa.

Giữa đỉnh cầu Bính, dưới trời nắng chang chang, câu chuyện giữa một người đang chấp chới đến với cái chết và một bên đang phải căng mình để giành lại sự sống cho người đối diện càng lúc càng trở nên gần gũi hơn. Trong khi đó, hàng trăm người dân đang đứng quan sát từ đằng xa vẫn hết sức hồi hộp, không hiểu diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào.

Lúc này thượng úy Phạm Đức Dương đã báo cáo lãnh đạo Công an quận Hồng Bàng xin ý kiến, đồng thời liên hệ các đơn vị chức năng đề nghị phối hợp, thậm chí đã tính đến cả phương án chuẩn bị sẵn phương tiện thủy ứng trực dưới nước kịp thời cứu vớt nếu không thuyết phục được nạn nhân.

Khi câu chuyện giữa những người phụ nữ đã trở nên gần gũi, đại úy Nguyễn Phương Thảo được người phụ đồng ý cho đến bên cạnh. Đại úy Thảo đã khéo léo cầm được tay người phụ nữ và tiếp tục nói chuyện. Các đồng nghiệp và người dân chứng kiến bên ngoài ai nấy đều cảm thấy thật sự lo lắng. Có ai dám chắc rằng trong lúc 2 người đang cầm tay nhau nói chuyện, người phụ nữ kia không còn có ý định tự tử lao mình xuống sông? Lúc đó không chỉ nạn nhân mà còn nguy hiểm đến tính mạng của cả người cứu giúp.

Tổ công tác trực tiếp thuyết phục, giải cứu

Đề phòng mọi sự bất trắc có thể xảy ra, thượng úy Phạm Đức Dương chỉ đạo nữ nhân viên của đội là chị Vũ Thị Ngân cùng đại úy Nguyễn Phương Thảo tiếp cận nạn nhân. Và điều kỳ diệu cuối cùng đã đến. Sau gần 1 giờ đồng hồ thuyết phục, bằng sự chân tình, ấm áp cùng sự thuyết phục chí tình, chí nghĩa của các nữ chiến sỹ công an, người phụ nữ kia đã đồng ý trở về nhà. Lúc này thượng úy Dương cùng một cán bộ chiến sỹ khác và người dân nhanh chóng tiếp cận đưa nạn nhân vào phía trong thành cầu an toàn trong sự cổ vũ, vui mừng của đông đảo người dân chứng kiến.

Và nỗi niềm người đàn bà bất hạnh

Từ lúc đưa lên xe ô tô chở về, người phụ nữ vừa được giải cứu như càng tủi hổ hơn nên cứ khóc nấc không thành lời. Lúc này toàn thân người phụ nữ này đã mềm nhũn, có thể do chị đã phải chịu áp lực về tinh thần và đứng dưới thời tiết nắng nóng trong thời gian dài. Được mọi người vỗ về, an ủi, cuối cùng chị cũng đã nói tên mình là Th., nhà ở xã An Đồng, huyện An Dương.

Khi hỏi điện thoại chị đâu để gọi điện cho người nhà đến đón thì chị cho biết, trong lúc lên cầu có người gọi điện cho mình nên chị đã ném chiếc điện thoại của mình xuống sông. Sau đó phải thuyết phục mãi chị Th. mới cho số điện thoại của người thân của chị để mọi người báo tin đến đón về. Trong lúc ngồi chờ người nhà đến đón về, chị Th. để lộ ra trên cánh tay mình những vết hằn rớm máu. Được mọi người động viên, chị Th. thổ lộ đó thương tích của những trận đòn bởi người chồng vũ phu.

Kể về hoàn cảnh của mình, chị Th. cho biết vợ chồng chị có 2 đứa con gái, nhưng chẳng ai có nghề nghiệp gì ổn định. Trước đây 2 vợ chồng sống bằng nghề buôn bán lặt vặt, đến khi con gái lớn đi lấy chồng thì vợ chồng nghỉ ở nhà chăm nom gia đình và trông cháu ngoại. Kể cả cho đến khi lên ông, lên bà, cũng như bao năm tháng trước đây, chị Th. luôn phải chịu đựng thói ích kỷ, vũ phu của người chồng. Mỗi khi chị làm điều gì không vừa ý thì ông chồng quái ác này sẵn sàng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay.

Muốn giữ lại chút thể diện cho gia đình, cho con cái, bao năm nay chị Th. đã phải âm thầm chịu đựng những trận đòn roi của chồng. Đến những ngày gần đây, chị Th. lại bị người chồng lôi ra dùng sợi dây điện đánh đập sau những hiểu lầm vô cớ. Quá đau khổ và phẫn uất, nhưng chị Th. không biết chia sẻ cùng ai nên đã tìm cách quyên sinh để... giải thoát cho mình.

Khi được gọi lên cơ quan công an, người chồng của chị Th. vẫn còn mang vẻ mặt lạnh lùng. Tuy nhiên, khi được giáo dục, nhắc nhở, chồng chị Th. đã nhận ra sai lầm, cam kết sẽ không tái phạm và đón vợ về nhà. Nhìn người đàn ông khép nép đi bên cạnh vợ với ánh mắt đầy hối lỗi, những cán bộ chiến sỹ đội CSGT Công an quận Hồng Bàng cũng cảm thấy yên tâm hơn cho tương lai người phụ nữ vừa giành lại được sự sống...

Theo TRẦN VĂN/CAHP