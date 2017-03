Cuộc truy bắt bà trùm

Bài viết này sẽ tiếp tục tái hiện những trận đánh ngoạn mục của Bộ đội Biên phòng Tây Ninh.

HAI GÃ VIỆT KIỀU NGUY HIỂM

Qua công tác nghiệp vụ, vào cuối tháng 5-2010, lực lượng phòng chống ma túy (PCMT) thuộc Bộ đội Biên phòng Tây Ninh (BĐBPTN) ghi nhận thông tin về một số đối tượng buôn ma túy quy mô lớn từ biên giới Tây Nam qua cửa khẩu Mộc Bài về TPHCM. Đi sâu xác minh, trinh sát phát hiện người trực tiếp móc nối lấy hàng từ Campuchia về Việt Nam là một Việt kiều Úc tên Lê Văn Bước (SN 1956), gã là mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy này. Sau khi đánh hàng về Sài Gòn, Bước cung cấp ma túy lại cho đối tác là Việt kiều Mỹ tên Tô Văn Nam (SN 1964, tạm trú Dương Tử Giang, P15Q5). Từ đây ma túy được tung ra tiêu thụ tại TPHCM và đưa đi nước thứ ba. Đặc biệt Tô Văn Nam là kẻ buôn bán ma túy chuyên nghiệp, bị Cơ quan bài trừ ma túy Hoa Kỳ (DEA) đưa vào danh sách một trong 50 đối tượng buôn lậu ma túy chủ chốt bị theo dõi gắt gao trên toàn thế giới. Biết khó hoạt động tại Mỹ, Nam về nước móc nối với một số đối tượng cùng chí hướng hình thành đường dây buôn ma túy quốc tế lớn.



Lê Vũ Sơn, Lê Thị Thu Thảo, Lê Trọng Tấn, Lê Văn Bước, Tô Văn Nam

Với sự chuyên nghiệp, ranh ma cùng bề dày kinh nghiệm đối phó cơ quan chức năng, các đối tượng tỏ ra đặc biệt gian xảo với nhiều thủ đoạn tinh vi, thế nên việc theo dõi, giám sát chúng vô cùng gian nan. Quyết tâm triệt hạ bằng được những tên tội phạm nguy hiểm, Chỉ huy trưởng BĐBPTN chỉ đạo lực lượng PCMT xác lập chuyên án đấu tranh. Khoảng giữa tháng 6-2010, lực lượng PCMT BĐBPTN và Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài nắm được nguồn tin Lê Văn Bước sắp “đánh một quả lớn”. Lực lượng trinh sát lập tức được bổ sung, điều động chốt chặn khắp các đường tiểu ngạch thuộc cửa khẩu Mộc Bài. Chiều 19-6-2010, phát hiện Bước vừa từ Campuchia nhập cảnh vào nước ta qua đường tiểu ngạch thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, trinh sát xuất hiện, yêu cầu được kiểm tra hành lý. Mặc dù đương sự phản ứng hết sức quyết liệt, nhưng trước sự kiên quyết của tổ công tác, Bước buộc phải tuân thủ. Khi mở túi xách, trinh sát phát hiện bên trong có một bọc nylon màu đen chứa khoảng 1kg chất rắn màu trắng đục. Qua test nhanh, xác định là ma túy tổng hợp loại hàng đá (ice). Lê Văn Bước lập tức được đưa về trụ sở Đồn biên phòng cửa khẩu Mộc Bài để làm rõ.

Tại đây, sau nhiều giờ đấu trí và thuyết phục, Bước ngộ ra rằng không còn cách nào khác để nhận sự khoan hồng là hợp tác với cơ quan PCMT BĐBPTN. Chiếc xe ôtô chở gã Việt kiều cùng tổ công tác lập tức rời Mộc Bài trực chỉ TPHCM. Lúc này trời đã khuya, cơn mưa đầu mùa như trút nước, hai chiếc cần gạt nước của xe hoạt động hết công suất nhưng tài xế chỉ thấy đường mờ nhòe phía trước. Trong bối cảnh như vậy, nếu quá trình vây bắt đối tượng chỉ xảy ra một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến “con cá lớn” chạy thoát. Ban chuyên án BĐBPTN lập tức liên lạc với Cục Cảnh sát phòng chống ma túy phía Nam (CCSPCMTPN) đề nghị phối hợp. Bằng các chiến thuật nghiệp vụ, Ban chuyên án đã buộc Tô Văn Nam phải xuất đầu lộ diện. Lúc 0 giờ 30 ngày 20-6-2010, lực lượng phối hợp giữa BĐBPTN và CCSPCMTPN bắt quả tang Nam tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Trãi, Q1, khi đang nhận ma túy từ Lê Văn Bước.



Nguyễn Thị Ngọc Lệ cùng tang vật khi bị bắt

Bước khai thêm, không chỉ trực tiếp vượt biên sang Campuchia cõng hàng về giao cho Nam mà y còn lấy ma túy của một đầu nậu ở Sài Gòn tên là Lê Thị Thu Thảo (SN 1982, quê Bến Tre). Cách đây mấy bữa, Bước thỏa thuận mua của Thảo một bánh heroin với giá 160 triệu đồng, hẹn hôm nay (20-6) sẽ giao hàng. Lực lượng phối hợp tiếp tục tung quân mai phục chờ thời cơ ra tay. Rạng sáng cùng ngày khi hai thanh niên giao hàng cho Bước, liền bị bắt cùng tang vật là một bánh heroin. Chúng là Lê Vũ Sơn (SN 1969, quê Bến Tre) và Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1988, quê Tiền Giang), hai trợ thủ của Thảo, nhận lệnh đi giao hàng. Qua khai thác hai đối tượng, trinh sát nhanh chóng đến kiểm tra khách sạn P.L trên đường Sư Văn Hạnh, Q10 để tóm Phạm Quốc Phú (SN 1987, ngụ chung cư Ngô Gia Tự, Q10) là kẻ môi giới bán bánh heroin trên cho Thảo, nhưng Phú đã rời khỏi đây trước đó (gần ba tháng sau, Phú bị Phòng CSĐTTP về ma túy CATPHCM bắt giữ). Nhận định nếu không sớm bắt, Thảo sẽ cao chạy xa bay. Từ lời khai của Sơn - Nghĩa, ngay trong đêm, lực lượng phối hợp ập vào nơi tạm trú của Thảo trên đường Lương Văn Can, P15Q8. Tuy nhiên, Thảo đã trốn mất. Khám xét nhà, trinh sát thu một số giấy tờ quan trọng, trong đó có danh thiếp của một đầu nậu cung cấp ma túy cho Thảo ở Campuchia là Chín Hiền.

XUẤT NGOẠI BẮT “BÀ TRÙM”

Phạm Thị Hiền (tự Chín Hiền, SN 1963, quê An Giang) không phải là nhân vật xa lạ với lực lượng PCMT thuộc BĐBPTN. Thị vượt biên sang sinh sống tại Campuchia từ năm 1983, có tên trong danh sách đen của nhiều cơ quan chống tội phạm của cả Việt Nam và nước bạn. Chín Hiền là một trong những bà trùm có số má trong giới cờ bạc bên kia đường biên, chuyên nghề cai thầu dịch vụ đổi tiền trong các casino. Hiền còn lấn sân sang cả lĩnh vực đòi nợ thuê cho các chủ sòng bạc. Tiền kiếm được chưa làm thỏa mãn lòng tham, thời gian gần đây Hiền móc nối với một số đầu nậu ma túy tổng hợp cỡ bự ở Campuchia để lấy “hàng” sau đó cung cấp cho các đầu mối tuồn sang Việt Nam và một số nước khác. Lê Thị Thu Thảo chỉ là một trong nhiều đại lý của Chín Hiền.

Phạm Thị Hiền (Chín Hiền) làm việc với cán bộ BĐBPTN

Sau khi bị bắt hụt tại P15Q8, tưởng đâu Lê Thị Thu Thảo hoảng sợ lặn không sủi tăm, thế nhưng với bản chất liều lĩnh, Thảo cùng chồng hờ là Trần Ngọc Thịnh (SN 1987, ngụ P.An Khánh, Q2) tiếp tục móc nối với Phạm Thị Hiền đưa hàng về Việt Nam. Từ mạng lưới cơ sở, trinh sát PCMT BĐPBTN nắm được Chín Hiền sẽ giao hàng cho em dâu là Nguyễn Thị Ngọc Lệ (SN 1958, ngụ P9Q4) đem về TPHCM cho Thảo, lưới được giăng ra. Sáng 23-8-2010, khi Lệ vừa nhập cảnh vào Việt Nam liền bị lực lượng PCMT BĐBPTN cất vó với tang vật là 3kg thuốc lắc (gần 10.000 viên). Lệ tỏ ra ngoan cố, không chịu hợp tác với trinh sát, trên chuyến xe từ Mộc Bài về TPHCM, cán bộ BĐBPTN đã phân tích rất nhiều, chỉ cho Lệ thấy thị chỉ là con tốt, người cõng hàng thuê, khi Lệ vào tù thì Hiền - Thảo sẽ bỏ tiền ra thuê người khác tiếp tục gieo rắc ma túy cho xã hội. Khi xe vào địa phận TPHCM Lệ mới thức tỉnh, ôm mặt khóc òa, đồng ý giúp tổ công tác bắt đầu nậu Lê Thị Thu Thảo như một cách đoái công chuộc tội. Tuy nhiên, do đánh hơi được sự nguy hiểm nên Thảo - Thịnh không xuất hiện mà cử đệ tử Lê Trọng Tấn (SN 1984, quê Hà Nam) ra quán phở Q.D trên đường Bạch Đằng, P2QTB nhận 3kg ma túy tổng hợp từ Lệ và bị lực lượng BĐBPTN bắt gọn (lần ra quân này, Phòng CSĐTTP về ma túy CATPHCM không tham gia). Hơn một tuần sau, Thảo - Thịnh bị bắt giữ.

Sau khi hay tin các “đối tác” của mình lần lượt tra tay vào còng, Phạm Thị Hiền biết khó có đất sống ở khu vực biên giới nên lặng lẽ tìm đường bôn tẩu về Phnôm Pênh, Campuchia. Quyết không để con cáo già tiếp tục trốn thoát và gieo rắc tội ác, Bộ chỉ huy BĐBPTN gửi văn bản xin ý kiến Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng sang Campuchia truy bắt Chín Hiền và được cấp trên đồng ý. Sau đó BĐBPTN gửi công văn cho Giám đốc Công an Đô thành Phnôm Pênh đề nghị phối hợp bắt giữ Phạm Thị Hiền. Ngày 22-2-2011, tổ công tác gồm bốn đồng chí thuộc lực lượng PCMT BĐBPTN và Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài lên đường sang Campuchia. Với sự giúp sức nhiệt tình của Công an Đô thành Phnôm Pênh, sau gần một tuần rà soát, các anh đã tìm được nơi trốn của Chín Hiền tại khu vực chợ Ô Xây, Phnôm Pênh. Mặc dù đang phải trốn chui nhủi, nhưng tại đây Hiền vẫn tiếp tục điều hành hoạt động buôn bán ma túy. Khuya 28-2-2011, phát hiện Chín Hiền tại một ngôi nhà bên hông chợ Ô Xây, lực lượng phối hợp của BĐBPTN và Công an Đô thành Phnôm Pênh áp sát bắt gọn. Ngay trong đêm, tổ công tác di lý Phạm Thị Hiền từ Phnôm Pênh về trụ sở BĐBPTN để phục vụ công tác điều tra, sau đó bàn giao bà trùm cho Phòng CSĐTTP về ma túy CATPHCM.

Việc đánh sập “tập đoàn” buôn bán ma túy quy mô lớn, bắt các đối tượng cầm đầu, hoạt động chuyên nghiệp, tinh vi đã thể hiện tinh thần quyết liệt đấu tranh chống tội phạm của các lực lượng PCMT BĐBPTN, Cục CSPCMTPN và Phòng CSĐTTP về ma túy CATPHCM. Vượt qua khó khăn, gian nan các đơn vị đã truy bắt bằng được những tên tội phạm sừng xỏ, nguy hiểm, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền và bình yên nơi biên giới, làm rúng động giới buôn ma túy, buộc chúng phải chùn bước trong việc lợi dụng tuyến biên giới Tây Nam để vận chuyển ma túy tổng hợp vào Việt Nam tiêu thụ và chuyển đi nước khác.

Theo MINH TÂN (CATP)