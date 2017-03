Cuộc truy bắt hung thủ và phận bạc của chị hai quan họ

Ngày 15-9 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Đoàn Văn Phan, 37 tuổi, trú ở Hoàng Kênh, Trung Kênh, Lương Tài, Bắc Ninh về hành vi giết người, cướp tài sản. Phan chính là đối tượng sát hại người tình gây xôn xao dư luận mấy ngày vừa qua.





Đoàn Văn Phan giả vờ tiếc thương chị Tuyết. Đoàn Văn Phan giả vờ tiếc thương chị Tuyết.

Án mạng trong nhà nghỉ

Khoảng hơn 9 giờ sáng 10/9, anh Dương Hoàng Việt, 33 tuổi, chủ nhà nghỉ Hoàng Việt ở thôn Cường Tráng, xã An Thịnh, Lương Tài, Bắc Ninh, kiểm tra phòng nghỉ 201, choáng váng phát hiện khách thuê trọ là chị Nguyễn Thị Tuyết đã chết từ lâu, tử thi trong giai đoạn phân hủy bốc mùi nồng nặc. Lập tức anh Việt vội báo cáo Cơ quan Công an.

Ngay khi nhận được tin, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Kỹ thuật hình sự phối hợp với Công an huyện Lương Tài và các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm, điều tra, làm rõ vụ án. Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Tuyết, trú ở huyện Lương Tài, Bắc Ninh.

Theo lời khai của anh Việt thì ngày 6/9, chị Tuyết và bạn trai là Đoàn Văn Phan đến thuê phòng để ở. Khi vào, hai người đi một xe máy. Đến quá trưa, Phan lấy xe máy đi ra ngoài không về. Ngày hôm sau, Phan quay lại, đến gần trưa đi mua một bát bún đem vào sau đó lại đi, tối không quay lại, đến 17 giờ ngày 8/9 lại vào nhà nghỉ khoảng 1 tiếng rồi không thấy về nữa.

Sốt ruột, ngày 9/9, anh Việt gọi điện lên phòng thì thấy máy bận, liền gọi cho Phan, đối tượng này nói đi mua đồ ăn cho chị Tuyết. Đến 16 giờ cùng ngày, Phan gọi điện cho anh Việt nói đi đánh bạc bị mất xe của chị Tuyết nên phải đi thu xếp tiền, sẽ về muộn. Tuy nhiên, đêm đó Phan không về.

Thấy nghi ngờ, sáng hôm sau, anh Việt gọi điện vào máy bàn nhưng vẫn báo bận nên lên phòng gõ cửa. Không thấy chị Tuyết động tĩnh lại thấy trong phòng bốc ra mùi khá nặng nên anh Việt dùng chìa khóa phụ mở cửa, choáng váng phát hiện ra việc chị Tuyết đã tử vong.

Lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm, truy tìm dấu vết vật chứng do hung thủ để lại, đánh giá nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Kết quả khám nghiệm cho thấy, nạn nhân có nhiều vết thương ở sau gáy trên đệm, phía đầu nạn nhân có nhiều vũng máu tụ. Phía dưới chân nạn nhân, có để một ghế dựa, bên trên có nhiều hộp bánh, kẹo xếp giống kiểu cúng vong, một bát bún…

Cùng với công tác khám nghiệm, lực lượng chức năng xác định đối tượng Đoàn Văn Phan có liên quan đến cái chết của chị Tuyết nên đã cử một tổ công tác điều tra xác minh ở gia đình nạn nhân và gia đình Đoàn Văn Phan.

Bố mẹ chị Tuyết cho biết, chị Tuyết có quan hệ với Phan. Ngày 6/9, chị Tuyết nói đi với Phan, ông Đức, bà Toàn (bố mẹ chị Tuyết) không cho đi nhưng chị Tuyết nói đi gặp Phan một lúc rồi về nên vẫn lấy xe máy đi.



Đoàn Văn Phan tại cơ quan điều tra. Đoàn Văn Phan tại cơ quan điều tra.

Về phía gia đình Phan thì mọi người cũng biết Phan có quan hệ với chị Tuyết, bỏ đi từ khoảng 21 giờ ngày 9/9 chưa về. Ngoài ra, cậu ruột của Phan cho biết vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 10/9, Phan gọi điện nói "tội của cháu không gỡ được rồi".

Tại nhà Phan, lực lượng chức năng thu giữ túi xách của nạn nhân bên trong có son phấn, CMND, giấy phép lái xe và một số đồ dùng cá nhân khác. Đặc biệt, tấm ảnh trong CMND của chị Tuyết đã bị Phan cạy ra, dán trên tường ngay sát bàn thờ nhà hắn ta như để thờ cúng nạn nhân càng chứng tỏ đối tượng này liên quan trực tiếp đến cái chết của chị Tuyết.

Căn cứ vào kết quả khám nghiệm, tài liệu điều tra, cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra lệnh bắt khẩn cấp Đoàn Văn Phan về tội giết người, cướp tài sản.

Đấu trí với sát thủ nhân danh tình yêu

Xác định được đối tượng gây án nhưng việc truy bắt Đoàn Văn Phan không hề đơn giản bởi đối tượng này từng có tiền án, nghiện cờ bạc, ma túy (thuốc lắc) nên rất có kinh nghiệm đối phó với Cơ quan Công an.

Phan từng đi khai thác đá thuê, có kinh nghiệm trong việc sử dụng thuốc nổ, lại phạm tội đặc biệt nghiêm trọng nên rất có thể sẽ chống đối đến cùng. Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra là vận động đối tượng đầu thú để được hưởng khoan hồng, tiết kiệm thời gian, công sức của lực lượng truy bắt.

Có mặt tại hiện trường, Đại tá Nguyễn Công Nghiệp - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh - đã chỉ đạo Trung tá Trần Viết Soái, Phó trưởng Công an huyện Lương Tài gọi điện vận động, cảm hóa Phan. Đối tượng này không nghe máy, Trung tá Soái đã nhắn tin kêu gọi Phan đầu thú. Đúng như dự đoán của lực lượng chức năng, Phan khá gian manh, hắn "thổ lộ" là rất thông thạo việc sử dụng thuốc nổ, hiện đang có hai thỏi mìn, 4 cục pin sẵn sàng tử thủ.

Với khoảng hơn 70 tin nhắn qua lại, nhưng Phan không đầu thú mà còn ra nhiều yêu sách đối với lực lượng Công an. Lúc thì Phan bảo đang ngồi trên taxi, sẽ cho nổ mìn để tự sát cùng với lái xe nếu phát hiện lực lượng công an; lúc Phan lại đòi được về đám tang chị Tuyết để thắp hương rồi tự sát tại đấy; lúc lại nói sẽ cho nổ ở quán cơm đông người…

Trước tình hình như vậy, lãnh đạo Công an Bắc Ninh đã chỉ đạo triển khai lực lượng bảo vệ tuyệt đối cho gia đình bị hại, lái xe taxi và nơi an táng chị Tuyết, không làm theo yêu cầu của đối tượng và tiến hành công tác truy bắt đối tượng, đảm bảo an toàn cho lực lượng truy bắt và người dân trong khu vực.

Thời điểm đó, trời đã tối, công tác truy bắt gặp nhiều khó khăn nhưng tất cả CBCS ai cũng nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ. Phát hiện Phan đang trốn ở khu vực xã An Lâm, Nam Sách, Hải Dương, lực lượng chức năng không quản đường sá xa xôi, đêm khuya, địa bàn không thông thuộc, tất cả đã lên đường làm nhiệm vụ, rà soát các nhà nghỉ, nhà trọ, trường học, nghĩa trang… trong khu vực xã An Lâm.

Với sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả của PC45 Hải Dương, Công an huyện Nam Sách và Công an xã An Lâm, sau 1 đêm "lùng sục" gắt gao, đến 8 giờ sáng ngày 11/9, lực lượng chức năng đã xác định chính xác Phan đang ở phòng 204, nhà nghỉ Đăng Khoa, ở khu Cống 6, Bạch Đa, An Lâm, huyện Nam Sách. Khi biết lực lượng Công an đã phát hiện nơi ẩn náu của mình, Phan nhắn tin cho Trung tá Soái đe dọa sẽ cho nổ tung nhà nghỉ nếu nhìn thấy lực lượng Công an ở quanh khu vực.



Công an Bắc Ninh dẫn giải đối tượng Đoàn Văn Phan. Công an Bắc Ninh dẫn giải đối tượng Đoàn Văn Phan.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai kế hoạch vây bắt, tổ chức áp sát phòng ở của đối tượng, sẵn sàng đột nhập bất ngờ, không để đối tượng nổ mìn nếu có; cắt toàn bộ điện nhà nghỉ Đăng Khoa hạn chế cơ hội tự sát của đối tượng và khiến hắn nóng bức không "tử thủ" được lâu. Cùng với việc triển khai kế hoạch vây bắt, lực lượng truy bắt vẫn kiên trì vận động, thuyết phục, cảm hóa Phan.

Đến 13 giờ cùng ngày, khi Phan vừa hé mở cửa phòng, lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế, bắt giữ an toàn. Trong phòng 204 - nơi Phan "tử thủ", hắn đã giật phích cắm tivi dùng dây điện để đối phó với lực lượng công an và tự sát nhưng không thành.

Kiếp hồng nhan bạc mệnh của chị hai quan họ

Khi nghe tin chị Tuyết vắn số, chết tức tưởi dưới tay gã người tình bạc bẽo, ai cũng thương cho người phụ nữ hồng nhan, bạc mệnh này. Vốn sinh ra trong gia đình nông dân, quanh năm chân lấm tay bùn nhưng từ nhỏ, Tuyết đã là cô gái xinh đẹp với nước da trắng nõn nà - điều mà ít phụ nữ nông thôn có được. Thêm vào đó, Tuyết lại có giọng hát rất hay.

Dù Thuận Thành không phải là nơi gốc rễ quan họ nhưng với năng khiếu trời cho, mặc dù chỉ học mót của những người đi trước nhưng Tuyết sớm trở thành liền chị quan họ được nhiều người mến mộ. Vì thế, đám cưới, sự kiện gì trên địa bàn, Tuyết cũng được mời tham gia.

Cũng chính vì xinh đẹp, duyên dáng, hát hay nên Tuyết được nhiều trai làng mến mộ, săn đuổi. Nhưng, cô gái hồng nhan này có lẽ trời bắt kiếp đa đoan nên cuộc đời không xuôi chèo, mát mái, bởi đến thời điểm hiện tại với 2 đứa con, đứa lớn 17 tuổi, Tuyết chưa bao giờ được trở thành người vợ chính thức, bởi với người chồng trước hai người không có đăng ký kết hôn.

Sau khi chia tay người chồng không hôn thú, chị Tuyết gửi con cho bố mẹ rồi đi làm thuê ở nước ngoài. Sau nhiều năm bôn ba ở xứ người, chị kiếm được ít tiền về sửa sang nhà cửa, mua xe máy, đồng thời dành một ít phòng khi khó khăn, hoạn nạn.

Năm 2012, trong một lần đi hát ở đám cưới, vẻ mặn mà của người phụ nữ hai con này đã cuốn hút Phan khiến hắn mê mẩn. Đợi Tuyết hát xong, Phan đến làm quen, xin số điện thoại. Thời điểm đó, vợ chồng Phan vẫn sống với nhau cùng hai đứa con 1 trai, 1 gái. Sự đam mê của Phan dần khiến chị Tuyết xiêu lòng. Khi đã chiếm được cảm tình của người đẹp, Phan ruồng rẫy vợ con, quyết tâm đến với chị Tuyết.

Vợ của Phan - người phụ nữ cả đời chịu nhẫn nhục, khổ sở vì vớ phải gã chồng ham mê cờ bạc, lười làm ăn, chơi bời lêu lổng, lại khổ thêm vì bị Phan ruồng rẫy, một mực đòi ly hôn. Biết không thể níu kéo được, chị này đành ra tòa để Phan công khai đến với Tuyết.

Tuy nhiên, bố mẹ chị Tuyết quá hiểu bản chất gã đàn ông này nên nhất quyết không đồng ý cho chị lấy Phan bởi họ hiểu rằng Phan chỉ lợi dụng tình cảm của chị. Dù vậy, tình yêu đã khiến chị Tuyết bất chấp mọi lời khuyên, vẫn qua lại với Phan. Đến ngày 6/9, trước khi bị Phan sát hại, mặc dù bố mẹ không cho đi gặp gã đàn ông này nhưng chị Tuyết vẫn đi, rồi chết dưới bàn tay của hắn.

Tiếp xúc với Phan, chúng tôi quá bất ngờ về khả năng đóng kịch của gã đàn ông đốn mạt này. Hắn nức nở kể lể về tình yêu vô bờ bến đối với chị Tuyết, luôn gọi chị này là vợ với thái độ rất trìu mến.

Nói những lời hoa mỹ về chị Tuyết là thế, nhưng trên thực tế, sau khi quan hệ tình cảm với chị Tuyết, Phan ghen tuông, cãi cọ với chị rồi dùng tay chẹn vào cổ nạn nhân khiến chị Tuyết bất tỉnh.

Thấy thế, chẳng những Phan không buông tha người tình mà hắn còn tiếp tục dùng ghế đập vào đầu nạn nhân. Sau đó Phan chèn gối vào đầu nạn nhân rồi lấy xe máy đem đi cắm lấy tiền đánh bạc. Suốt 2 hôm sau đó, Phan trúng đậm, hắn trả nợ rồi uống rượu, hát karaoke, gái gú thâu đêm, suốt sáng.

Hôm sau, sợ bị chủ nhà phát hiện việc chị Tuyết không rời khỏi phòng, hắn quay lại, mua bánh, bún đem lên, làm như chị Tuyết vẫn sống. Đến hôm thứ ba Phan thua bạc, không còn tiền nên hắn lặn mất tăm.

Thế nhưng, hắn vẫn leo lẻo cho rằng đánh bạc để lấy tiền lo hậu sự cho hai vợ chồng. Dù vậy, sự đê hèn bộc lộ rõ khi hắn kể rằng đã đi mua thuốc sâu tự sát nhưng cửa hàng đóng cửa, định lao đầu vào ôtô nhưng còn muốn thắp hương cho "vợ"…

Rồi Phan sẽ phải chịu sự trả giá trước pháp luật nhưng tội ác tày đình hắn gây ra sẽ không bao giờ được tha thứ, bởi ham mê cờ bạc, sắc đẹp, hắn đã làm hại chính bản thân hắn, con cái hắn và tước đi mạng sống của người phụ nữ hồng nhan, bạc phận, khiến hai con chị Tuyết lâm vào cảnh mồ côi…