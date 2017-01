Cuối năm phập phồng chống trộm, cướp

Cận Tết, mọi người bận bịu và trộm cướp cũng tranh thủ “kiếm ăn”. Với những gia đình về quê lại càng lo trộm đột nhập trong những ngày đi vắng.

Sợ bọn “hai ngón” giở trò

Công an quận 1, TP.HCM vừa tạm giữ Nguyễn Thành Hiền (quê Khánh Hòa) và Nguyễn Thị Yến Nhi (ngụ quận Thủ Đức) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Cuối tháng 12-2016, Hiền và Nhi vào Nhà văn hóa Thanh niên (phường Bến Nghé, quận 1) ra tay trộm cắp. Khi đến một gian hàng, Hiền áp sát vào người em Ng., móc chiếc iPhone rồi chuyền cho Nhi lẩn vào đám đông. Em Ng. phát hiện tri hô, kêu cứu. Cha của em cùng một trinh sát Đội 3, PC45 Công an TP.HCM bắt giữ được Hiền.

Mới đây, mạng YouTube lan truyền hình ảnh một phụ nữ trộm iPhone trong nháy mắt tại một trung tâm mua sắm ở quận 1. Kẻ gian ra tay điêu luyện, trong chớp mắt làm mọi người lo ngại khi đến chỗ đông người. Chị Hiền (nhà quận 3) bày tỏ: “Từ hôm xem clip, tôi luôn cảnh giác khi đến những nơi mua sắm đông người. Trộm cướp thường manh động, liều lĩnh hơn trong những ngày cận Tết…”.

Anh Lợi, phụ trách an ninh tại một trung tâm thương mại ở quận 1, cho biết công tác an ninh được chú trọng dịp cận Tết. “Kẻ xấu thường trà trộn vào dàn cảnh để trộm. Những người có hành vi xấu mà chúng tôi từng ghi nhận đều được lên danh sách, phổ biến cho anh em bảo vệ theo dõi khi họ xuất hiện” - anh Lợi nói.



Một con hẻm ở quận 3 (TP.HCM) lắp đặt camera để đề phòng trộm, cướp. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Trộm táo tợn, chuyên nghiệp

Nhiều vụ kẻ trộm nhập nha chuyên nghiệp và manh động cũng đang là nỗi lo của dân.

Mới đây, trưa 17-1, bốn tên trộm chạy xe lòng vòng ở quận Bình Tân tìm nhà vắng chủ để đột nhập. Đến trước một căn nhà trên đường số 4 (phường Bình Hưng Hòa A), bọn trộm bẻ khóa cửa, vào trong lấy điện thoại, máy tính bảng, túi xách… định tẩu thoát thì chủ nhà về kịp, tri hô người dân bắt giữ.

Trước đó, kẻ trộm cạy cửa sắt tại một cửa hàng quần áo trên đường Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh) nhưng bất thành. Người này đã bẻ chiếc camera an ninh cho bõ tức. “Người này biết có camera an ninh nhưng vẫn cạy cửa. Khi không cạy được, anh ta lì lợm leo lên cao, bẻ camera” - một người trong căn nhà suýt bị trộm cho hay.

Trong dịp Tết Dương lịch vừa qua, tại một khu đô thị cao cấp ở quận 2, ba kẻ trộm đột nhập lấy két sắt cùng nhiều vật dụng đắt tiền. “Ba đối tượng này rất chuyên nghiệp, chúng đeo mặt nạ, găng tay. Khi vào bên trong, chúng đập vỡ hết các máy quay. Còn về hệ thống báo trộm, chưa rõ chúng dùng cách nào để chế ngự”, nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho biết thêm.

Nơm nớp lo chống trộm

Theo ghi nhận của chúng tôi, ở các siêu thị, trung tâm mua sắm, khu vui chơi… việc đảm bảo an ninh, chống trộm, cướp được quan tâm đặc biệt. “Ở đây là khu thương mại lớn nên rất nhiều đơn vị cùng tham gia bảo vệ. Những ngày này lượng khách rất đông, bọn em phải căng mắt làm việc. Những đối tượng từng lọt vào danh sách đen xuất hiện là bảo vệ để ý và liên lạc qua bộ đàm để theo dõi ngay” - một bảo vệ làm việc ở khu thương mại trên đường Đồng Khởi, quận 1 nói.

Đang chuẩn bị xích chậu mai trước nhà vào cây cột điện, anh Quốc (nhà trong hẻm nhỏ, gần ngã tư Thống Nhất - Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp) nói: “Mấy năm trước tôi có hai cây mai, lúc về quê thì để trước nhà, khi trở lại thì bị trộm lấy mất. Năm nay phải xích lại kỹ càng... Mấy ngày Tết, cái gì bán có tiền là bọn trộm khuân hết, cảnh giác là không thừa” - anh nói.

Còn anh Tuấn (quê Lâm Đồng, ngụ phường Tân Hưng Thuận, quận 12) thì trải lòng: “Dù cửa nẻo đã kỹ lưỡng nhưng vẫn lo bọn trộm vào dọn khi cả nhà đi vắng. Mọi năm tôi nhờ hàng xóm qua ngủ, trông nhà giúp, năm nay có thể thuê sinh viên đến trông giùm” - anh Tuấn nói. Nhiều người thuê trọ thì lo mang xe, máy tính… đi gửi.

Anh Thành, chủ cửa hàng chuyên lắp đặt và phân phối camera an ninh ở quận 3, cho biết: “Tháng Chạp, đơn hàng tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba. Không chỉ các hộ gia đình mà các khu chợ, trung tâm thương mại… cũng lo chống trộm. Hiện tại tôi đang lắp đặt hệ thống camera an ninh theo đặt hàng của một phường tại quận 3 để đảm bảo an ninh dịp Tết”.

Đại diện UBND phường 11, quận 3 cho biết đã vận động người dân các khu phố lắp đặt hệ thống camera an ninh theo phương thức xã hội hóa. “Chúng tôi đang hoàn tất việc lắp đặt 16 mắt camera ở khu vực tập trung đông người như siêu thị điện máy, Công viên Lê Thị Riêng… để theo dõi an ninh trật tự, đặc biệt là trong dịp Tết này” - vị này nói.