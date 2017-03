Cứu cầu cũ ở Sài Gòn

Cầu Đúc Tân An có thể… cứu được Theo các chuyên gia cầu đường, cầu Đúc Tân An dài khoảng 90 m với bốn trụ, ba nhịp, mặt cầu rộng khoảng 7 m có tuổi cũng tương tự các cây cầu cổ ở Sài Gòn. Nét đẹp riêng của cầu Đúc Tân An là dàn dầm của nhịp thông thuyền ở giữa, dù dài hơn hai nhịp bên nhưng lại được làm theo kiểu vòm cong, mảnh, trông rất thanh thoát. Trên mặt cầu ở vị trí trùng với bốn mố, trụ có tám trụ đèn khí đá được đúc theo hình bát giác vươn lên trông rất mạnh mẽ. Về kỹ thuật, sau thời gian sử dụng, chủ đầu tư, nhà thầu thi công người Pháp thường gửi các thông báo về hạn sử dụng của cầu tới địa phương đang khai thác. Từ sau năm 1990 đến nay, việc gửi thông báo niên hạn cầu đến các địa phương vẫn được tiến hành. Cùng lúc, trên thế giới và ở Việt Nam đã xuất hiện nhiều hãng chuyên cứu, sửa chữa, bảo tồn, nâng cấp các cầu cũ, cổ (như hãng Freyssinet International nêu trên). Thư cảnh báo của nhà thầu xưa sẽ là tài liệu để hãng cứu, giữ cầu tham khảo nhằm có những phương án kỹ thuật tối ưu nhất nếu người đang khai thác muốn giữ lại cầu. “Do đó, cầu Đúc Tân An hoàn toàn có thể giữ lại được nếu người khai thác muốn” - một chuyên gia về cầu nói.

Theo một số kiến trúc sư và chuyên gia về xây dựng, nếu giữ lại thì cầu Đúc Tân An chỉ nên là cầu dành cho đi bộ, xe máy. Cả hai phương án giữ lại cầu cũ rồi nâng tải hoặc xây cầu mới có tải trọng lớn cho xe to qua là không nên. Vì lẽ theo quy hoạch, phía trước cầu Đúc sẽ là cửa chính của trung tâm hành chính nên cầu mới, đường rộng cho xe lớn đi thẳng hướng sẽ như là một vết… đâm trực diện! (Xem sơ đồ)