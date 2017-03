Cứu tàu nơi sóng dữ

Mệnh lệnh từ trái tim Trong thời gian qua, các tàu của lực lượng cảnh sát biển Vùng 2 đã cứu nạn thành công hơn 10 tàu cá với 86 ngư dân gặp nạn trên biển. Năm 2012, trong lúc bão số 2 đang hoạt động rất mạnh trên biển, sóng to gió lớn, chúng tôi nhận được tin hai tàu cá của Quảng Nam và Quảng Ngãi cùng 33 ngư dân gặp nạn. Bộ Tư lệnh Vùng đã điều động tàu CSB 9002 thực hiện chuyến hải trình hơn 600 km đi xuyên tâm bão tìm kiếm và cứu kéo thành công hai tàu bị nạn vào bờ an toàn. Các chiến sĩ luôn xác định cứu giúp nhân dân, bảo vệ nhân dân là mệnh lệnh từ trái tim. Đại tá NGUYỄN QUANG TRUNG,

Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển Cấp cứu ngư dân bị tai biến trên biển Ngày 15-12, tàu cứu nạn SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 - Danang MRCC đã đưa một ngư dân bị bệnh tai biến trên biển về đến Đà Nẵng cấp cứu. Tối 14-12, Danang MRCC nhận được tin từ ông Nguyễn Tấn Đồng (trú Hoài Nhơn, Bình Định), thuyền trưởng tàu BĐ-97154, báo có một ngư dân tên Minh đi trên tàu bị nôn mửa, không nói được. Lúc này tàu đang ở vị trí cách Đà Nẵng khoảng 70 hải lý về hướng đông bắc. Qua hệ thống liên lạc, các bác sĩ Trung tâm Cấp cứu 115 Đà Nẵng chẩn đoán anh Minh có khả năng bị tai biến, cần khẩn trương đưa vào bờ cấp cứu. Đến khoảng 19 giờ 20 cùng ngày, tàu SAR 412 rời cầu cảng cùng với các bác sĩ lên đường cứu nạn. Do điều kiện thời tiết trên biển rất xấu, gió giật cấp 6 - cấp 7, sóng biển cao 3-4 m nên đến hơn 23 giờ, tàu mới tiếp cận được tàu cá. Sau khi chuyển bệnh nhân sang tàu SAR 412, các bác sĩ tiến hành sơ cứu ban đầu rồi khẩn trương quay về bờ. Rạng sáng 15-12, tàu về đến bờ, bệnh nhân Minh được đưa vào bệnh viện điều trị, thoát cơn nguy kịch. THANH BÌNH Để kéo được con tàu này vào bờ, chúng tôi đã huy động những chiến sĩ giỏi nhất về cứu nạn, trong đó có bổ sung nhân lực từ tàu kéo chuyên cứu nạn CSB 9002 xuống. Lực lượng cảnh sát biển sẽ luôn sát cánh cùng với người dân để phát triển kinh tế biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đại tá TRẦN VĂN DŨNG, Chính ủy Bộ Tư lệnh

Vùng Cảnh sát biển 2