Đá gà trên bàn bida

Độ đá gà kiểng ăn tiền tại một tiệm bida trên quốc lộ 1A (Q.12, TP.HCM) - Ảnh: N.K.



“Độ” trên bàn bida

Đến các sới gà

“Chơi gà kiểng và đá gà dân gian là thú vui tao nhã của người dân Sài Gòn từ rất lâu. Gà nuôi làm kiểng có nhiều loại, thông thường đó là các loại gà có vóc dáng nhỏ nhắn, màu lông sặc sỡ, lạ, đẹp. Có khi được lai tạo rất công phu. Gần đây xuất hiện việc đá gà kiểng ăn tiền là một hình thức cờ bạc biến tướng cần phải kịp thời ngăn chặn. Mượn danh chơi gà để đá độ là hoàn toàn sai trái và làm ảnh hưởng đến thú chơi đầy chất văn hóa của những người chơi gà kiểng” - ông Trương Hoàng, nguyên phó chủ tịch Hội Sinh vật cảnh TP.HCM, nhìn nhận.

Ông Lâm Văn Tây, một đầu nậu chuyên cung cấp gà kiểng đá ăn tiền ở gần nghĩa trang Bình Hưng Hòa (Q.Bình Tân), đưa ra hai con gà nhỏ xíu đá xổ cho khách xem. Hai con gà đẹp mỹ miều với bộ lông óng mượt bỗng căng lông cổ, giương cánh lộ nguyên cặp đùi trơ trọi bay vào ra đòn tới tấp.Ông Tây khẳng định: “Bây giờ đâu ai đá độ với loại gà lớn 2-3kg nữa vì rất dễ bị công an rờ tới. Loại gà kiểng đang rất được chuộng cho những trận đấu mà tỉ lệ ăn thua lên đến vài chục triệu đồng”. Gà nhỏ để đá độ có nhiều loại nhưng đa số là gà tre. Tùy vào màu lông và “gia phả” của gà chiến mà người chơi thống nhất đặt cho những tên gọi riêng.“Lò” Dinh (P.An Lạc, Q.Bình Tân) là một trong gần 20 lò cung cấp gà kiểng đá độ đang khá thu hút các con bạc tại TP.HCM đến “tuyển” gà, mỗi ngày cung cấp 20-30 con gà kiểng. Hơn hai năm nay, “lò” Dinh với hệ thống chuồng trại khá quy mô luôn có sẵn vài chục con gà đá chất lượng cao cung cấp cho dân đá gà ăn tiền. Mỗi con gà chưa đến một ký bán ra ở đây có giá thấp nhất 1 triệu đồng, gà “chiến” thì đến 2-3 triệu đồng/con. Ông Dinh, chủ lò, cũng là tay làm độ có tiếng ở khu vực này. Giới thiệu một cặp gà kiểng nhỏ xíu, ông chắc giọng: “Cặp gà này tui mới đưa đá độ, thắng mấy trận liên tiếp, mỗi trận ăn thấp nhất 1 triệu đồng”.Theo ông Dinh, để có được nguồn gà kiểng đá độ cung cấp cho khách thường xuyên, ông đã móc nối với những trại chuyên nuôi gà đá ở các tỉnh miền Tây Nam bộ. Khi mua về, ông chỉ việc “mông má” lại và đẩy giá lên gấp 3-4 lần.Loại gà kiểng đang được dân chơi cá độ chuộng vì trọng lượng nhỏ, tương đối dễ chăm sóc và sới cá độ chỉ cần 3-4m2. Gà kiểng còn thuận tiện cho việc mang đi đấu, không cần đựng trong túi cói mà có thể bỏ vào túi nhỏ, cốp xe, thậm chí bỏ vào trong áo khoác để không bị dòm ngó.Binh “thiếu gia”, một tay chuyên cá độ gà kiểng có “số má” tại đường Nguyễn Trãi, Q.5, khoe: “Tui có con gà 600 gram, đá thắng liên tiếp năm trận trong một sới. Kèo thấp nhất cũng 5 triệu đồng, cao nhất đến 20 triệu đồng”. Những con hẻm nhỏ trong TP đang trở thành sới đá độ gà kiểng của các con bạc. Mỗi độ thấp nhất từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng.Còn số tiền cá cược của giới tham gia hưởng ứng bên ngoài lớn hơn gấp nhiều lần, có nhiều “sòng” lên đến 40-50 triệu đồng/trận.Gần đây, sàn đấu gà kiểng ăn tiền không chỉ là nền đất mà còn xuất hiện... trên các bàn bida trong phòng gắn máy lạnh tại nhiều tiệm bida trên địa bàn TP.Sáng 29-9, một độ đá gà kiểng thu hút gần 60 người tham dự tại tiệm bida máy lạnh Minh trên quốc lộ 1A (Q.12). Ông Hải “nâu”, chủ một con gà đá độ, ngụ đường Quang Trung, Q.Gò Vấp, cùng hàng chục con bạc khác xúm quanh bàn bida trong tiếng nhạc xập xình, nói: “Đá gà kiểng mà mỗi độ cả “chai” (triệu đồng) thì phải chơi trong phòng máy lạnh mới xứng tầm”. Kèo được đưa ra với tiền cược là 1 triệu đồng cho mỗi lần gà thua cuộc đối thủ, rớt xuống đất.Trên bàn bida, hai “đấu sĩ” tròm trèm 600 gram vừa được hai chủ gà buông ra nhảy phắt lên ra đòn ép nhau về mép bàn. Chỉ sau gần 20 phút, nhiều con bạc đành ngậm ngùi bỏ ra 10-15 triệu đồng cho tổng số trận đấu đã thua.Mới 10g sáng, trường đá gà kiểng là khoảnh đất trống trên đường Phan Văn Đối (xã Bà Điểm, H.Hóc Môn) bắt đầu nhộn nhịp. Dù là ngày thường nhưng có đến hơn 50 con bạc đứng quanh sới gà la ó, bắt độ. Số tiền đặt cược “chính thống” là 1-5 triệu đồng/trận giữa hai con gà kiểng được đặt tên là “gà chuối” và “gà khét”. Tiền cá độ giữa những con bạc bên ngoài hưởng ứng lẫn nhau thì tùy thích.Sau khi cân gà và ráp cựa, hai con gà được đồng loạt thả ra. Một thanh niên dáng người phốp pháp í ới ra kèo cho hàng chục con bạc say sưa bắt độ. Trận đấu đầu tiên diễn ra chưa đầy năm phút, “gà chuối” thắng độ. Một con bạc đi xe SH đứng xem chửi đổng, móc trong túi ra 15 triệu đồng chung độ. Nhiều con bạc khác cũng lục tục móc túi chung tiền cho chủ xới. Những cọc giấy 100.000 đồng được trao tay rất nhanh để đề phòng công an ập đến.Theo tìm hiểu của chúng tôi, hằng ngày có vài chục con bạc thường xuyên xuất hiện ở đây vào buổi trưa cho đến khi trời nhập nhoạng tối. Mỗi ngày có đến hơn chục độ diễn ra tại trường gà này. Nổi tiếng ở trường gà này là một con bạc thiếu niên tên Hinh. Tuy mới 12 tuổi nhưng Hinh đã được nhiều tay chơi nể phục vì mức độ sát phạt rất lớn, sẵn sàng chi tiền độ vài chục triệu đồng cho mỗi trận. “Mới hôm qua con điều vàng của em thua con chuối khét mất 20 triệu đồng chỉ trong năm phút” - Hinh nói.Tại những trường gà kiểng khác, tiền cược đều ở mức hàng chục triệu đồng, còn tiền cá cược của các “ủng hộ viên” bên ngoài có nơi lên đến cả trăm triệu đồng. Ông Vĩnh (ngụ đường Lý Thường Kiệt, Q.Tân Bình), chủ một trường gà ở gần Khu công nghiệp Tân Bình, khẳng định: “Gà của tao đá thử cựa đã độ 5 triệu đồng. Những trận tiếp theo đều phải từ 30-50 triệu đồng/trận”.Những con bạc vẫn truyền tai nhau trận đấu gà kiểng rình rang vào đầu năm 2011, khi “đại gia” tên Tài ở Q.Tân Phú nhận lời thách đấu của con bạc tên Dũng ở Vũng Tàu. Trận đấu “xôm” và kín kẽ hơn hẳn do số tiền cá cược là 500 triệu đồng. Sau khi bắt xe lên Vũng Tàu, hai đại gia này chọn khoảnh đất trống ở một “lò” cung cấp gà độ làm nơi sát phạt. Sau hơn 10 phút xông trận, gà của ông Tài bị đo ván. Và như phong cách của đại gia, ông Tài móc túi quần ra từng xấp bạc mệnh giá 500.000 đồng “chung nóng” cho ông Dũng.Theo NGỌC KHẢI (TTO)