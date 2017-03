Đại tá 40 năm khám nghiệm tử thi

Đại tá Nguyễn Văn Hòa. Ảnh: CA TP HCM

Đại tá Nguyễn Văn Hòa - Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự Công an Hòa Bình, trông khá giản dị, gẫn gũi. Ông luôn nói với lính trẻ rằng, ở đời có những sự nhầm lẫm có thể châm chước, có thể xí xóa bỏ qua cho nhau để lấy cái tình làm trọng. Còn ở "nghề" thì tuyệt đối không được gói chữ “nhầm” trong hành trang. Bởi sự nhầm lẫn trong nghề có thể phá hỏng một cuộc đời, thậm chí giết chết một con người.

Ông tâm sự, không biết đó là duyên hay "nghiệp" vận vào mình để rồi đến giờ đã 40 năm có lẻ theo công việc "bắt bệnh tử thi" này. “Ngày bé, nhìn thấy ai đứt tay, đứt chân chảy máu đã sợ run người. Vậy mà khi thoát ly lại làm công việc mà nó là nỗi ám ảnh của tuổi thơ...", đại tá Hòa nói. Phút trải lòng ấy, có lẽ đã khơi lại những năm tháng tuổi thơ của một cậu bé ở vùng quê xứ Đoài vốn nổi tiếng văn chương chữ nghĩa.

Kỷ niệm về lần đầu tiên tiếp xúc với xác chết là vụ tai nạn giao thông xảy ra tháng 4/1974. Khi đó, chàng trai trẻ vừa nhận công tác được chưa đầy một tháng và được điều động tham gia tổ khám nghiệm.

Tử thi là một đứa trẻ khoảng 6 tuổi, đầu bị biến dạng, máu khắp nơi. Hòa dũng cảm mổ tử thi, chụp ảnh, lấy vân tay và vẽ hiện trường. Nhìn thao tác thuần thục, nhiều người nghĩ anh là một cán bộ lâu năm trong nghề chứ không phải "lính mới tò te". Khám nghiệm xong, anh cẩn thận lau sạch vết máu, bế xác đứa trẻ giao cho cơ quan chức năng làm thủ tục mai táng.

Nhiều đồng nghiệp trong đơn vị đã khích lệ Hòa. Nhưng đến nay, ông tâm sự cái cảm giác lần đầu tiếp xúc với tử thi đó đã làm ông mất ăn, mất ngủ nhiều ngày. Hình ảnh cháu bé bị chết thương tâm luôn ám ảnh ông trong thời gian dài.

Có lẽ hiếm vụ án mạng nào lại khó khăn, phức tạp như vụ giết người, cướp tài sản tại tiểu khu 14, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn. 20h, ngày 20/3/1999, tại nhà ông Nguyễn Hồng Tuấn phát hiện một xác đàn ông khoảng 43 tuổi, cao 1,65 mét, người đậm, chết do bị cắt cổ.

Hiện trường có sự xáo trộn, dưới nền nhà có vết giằng co, cơ thể nạn nhân có nhiều vết máu ở cổ, thân và bàn chân. Khám nghiệm tỷ mỷ, thận trọng, không bỏ sót bất kỳ dấu vết nào tại hiện trường, cuối cùng các anh phát hiện ra một chi tiết quan trọng, trên chiếc công tắc đèn có dấu vân tay lạ, không giống của nạn nhân.

Lực lượng trinh sát một mặt thông báo, tìm tung tích nạn nhân, phối hợp với công an các tỉnh, thành đề nghị phối hợp tra cứu dấu vân tay lạ trên. Cùng thời điểm, Công an huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) phát đi thông báo, trên địa bàn có 2 người mất tích, một trong số đó có đặc điểm giống với đặc điểm tử thi. Tiếp tục điều tra, theo đề nghị của Công an Vĩnh Phúc, các trinh sát phát hiện cách đó không xa, có một xác nam giới bị giết chết. Nạn nhân bị chết quá lâu, không thể lấy được vân tay.

Đại tá Hòa chỉ đạo đồng nghiệp bằng mọi cách phải lấy được vân tay, vì đây là thông tin duy nhất để xác định tung tích nạn nhân. Anh rút phần da trên ngón tay nạn nhân, cho vào tay mình để lăn vân tay. Đúng như dự đoán, thông tin từ dấu vân tay trùng khớp với danh tính người mất tích tại huyện Lập Thạch. Kết hợp những thông tin trên, cơ quan điều tra đủ căn cứ xác định, 2 vụ án mạng trên cùng một hung thủ gây ra. Sau đó không lâu, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã bắt gọn kẻ gây án.

Trên 40 năm gắn bó với nghề giải mã tử thi, đại tá Hòa coi đây là ngôi nhà thứ hai của mình. Ông tâm niệm, còn sức khỏe, còn làm việc, còn cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

(Theo Công an TP HCM)