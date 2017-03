Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm – khắc tinh của tội phạm được phong tặng Anh hùng

Được biết, hơn 35 năm gắn bó với ngành công an, hơn 7 năm trên cương vị Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, nguyên Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC 47), Công an tỉnh Nghệ An, hiện là Trưởng phòng CSĐT về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46), Công an tỉnh Nghệ An đã cùng đồng đội làm được nhiều việc: đập tan sào huyệt của những tên trùm ma túy người Lào trên tuyến biên giới với Việt Nam; giúp miền Tây Nghệ An đẩy lùi tệ nạn ma túy; ngăn chặn có hiệu quả nguồn ma túy lậu từ bên kia biên giới vào nội địa…



Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm.

Nhiều chuyên án lớn, nhiều đường dây ma túy cộm cán đã bị triệt xóa, trong đó có những chuyên án lừng danh được cả nước biết đến. Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm đã trực tiếp tham gia và chỉ đạo hơn 360 vụ, bắt hơn 650 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữa hàng trăm ký heroin và ma túy tổng hợp…

Năm 2014, ngay sau khi chuyển sang làm Trưởng phòng CSĐT về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Nghệ An đã cùng Ban chuyên án 114C–triệt phá thành công đường dây sản xuất IC giả (chíp điện tử) gắn vào các cây xăng, dầu để 'ăn' bớt xăng, dầu của khách hàng từ 4 - 11,6%, tìm ra 12 cây xăng dầu “móc túi” của khách hàng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường (giữa) cùng lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tặng hoa, khen thưởng, biểu dương Ban chuyên án 114C và Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm (thứ 3 từ phải sang).

Tháng 7-2015, Đại tá Thiêm chỉ đạo ban chuyên án, triệt phá vụ làm giả hồ sơ thương binh lớn nhất tại Nghệ An. Ngày 30-7, Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Nghệ An khám xét Công ty TNHH kinh doanh xuất nhập khẩu lâm sản Tám Oanh (huyện Diễn Châu, Nghệ An) và bắt giữ Hoàng Thị Oanh (44 tuổi, phó giám đốc công ty) về hành vi trốn thuế. Qua điều tra, Công ty Tám Oanh có dấu hiệu hành vi trốn thuế khoảng 120 tỉ đồng, ngoài ra phát hiện ở Nghệ An có trên 80 doanh nghiệp khác đang có dấu hiệu trốn thuế với số tiền hàng chục, thậm chí hàng trăm tỉ đồng.