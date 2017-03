Đấu súng dữ dội ở sào huyệt trùm ma túy

Ngày 15-10, vừa về đến đơn vị sau hành trình truy bắt Sòng A Khai - một ông trùm ma túy đất Sơn La đầy cam go và nguy hiểm, những cán bộ, chiến sĩ lực lượng phòng chống ma tuý thành phố Cảng đã không kịp nghỉ ngơi mà bắt tay ngay vào nhiệm vụ điều tra mở rộng án, truy bắt các đối tượng trong đường dây ma túy lớn còn chưa sa lưới pháp luật.

Bắt “bà trùm” lần tới “ông trùm”

Trước đó, như đã đưa tin, chiều ngày 12-10, triển khai kế hoạch phá chuyên án 812M, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý Công an huyện An Dương - TP Hải Phòng đã bắt giữ “bà trùm” trong đường dây mua bán “cái chết trắng” Nguyễn Thị Lan (SN 1965, quê quán ở thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng; thường trú tại tiểu khu 5, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La). Lan bị bắt quả tang khi đang vận chuyển 10 bánh heroin và 873 viên hồng phiến từ Sơn La về Hải Phòng.

Trùm ma túy Sòng A Khai

Xác định “bà trùm” nằm trong đường dây ma tuý lớn do Sòng A Khai (tức Của, SN 1968, ở bản San Cài, xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) cầm đầu. Khai là một trùm ma tuý lớn ở Sơn La.

Chiều ngày 14-10, Ban chuyên án 812M, lực lượng của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý (PC47 - Công an TP Hải Phòng) và nhất là lực lượng PC47 - Công an tỉnh Sơn La cùng Công an huyện Mộc Châu đã triển khai đội hình bao vây khu nhà và cũng là sào huyệt của “ông trùm” Sòng A Khai tại San Cài.

Sòng A Khai đã có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma tuý và luôn tỏ ra dữ dằn ngay với cả các tay chân trong đường dây do hắn cầm đầu. Trong người Sòng A Khai lúc nào cũng có 1 khẩu súng colt, đạn lên nòng, sẵn sàng nhả đạn.

Nhà của Sòng A Khai nằm tại một khu núi đá, cách quốc lộ 6 khoảng 500 m. Dựa lưng vào vách đá dựng đứng, phía sau nhà là đỉnh núi cao và con đường sang bản Tà Pìn. Hai bên nhà đều là núi đá hiểm trở và rừng cây rậm rạp. Vào nhà trùm ma tuý chỉ có con đường độc đạo.

Đáng chú ý, theo tài liệu trinh sát, các cửa ra vào nhà Sòng A Khai đều được lắp khoá từ. Khu nhà có hệ thống gồm 6 camera quan sát 360 độ, cả bên trong và bên ngoài. Sòng A Khai còn chuẩn bị khá nhiều loại súng quân dụng, súng kíp, súng hoa cải, trong đó có cả tiểu liên AK để chống trả trong trường hợp bị truy bắt.

Khó khăn nữa đặt ra, đây là một địa bàn nóng về ma tuý trên toàn quốc, lại mang nặng nhiều tập quán địa phương, dân tộc. Trùm ma túy lại vô cùng xảo quyệt và manh động.

Trước tình hình đặc điểm và yêu cầu nghiệp vụ, Giám đốc Công an 2 tỉnh, thành phố Sơn La và Hải Phòng đã chỉ đạo lực lượng công an 2 địa phương phối hợp chặt chẽ, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong việc triển khai lệnh bắt, khám xét đối với Sòng A Khai.

Bắn như vãi đạn

Đúng 16 giờ ngày 14-10, kế hoạch thi hành lệnh bắt, khám xét tại nhà Sòng A Khai được thực hiện. Hơn 30 cán bộ, chiến sĩ của các lực lượng Công an huyện An Dương, PC47 -Công an Hải Phòng do Thượng tá Lê Hồng Thắng - Trưởng Ban chuyên án, Thượng tá Nguyễn Quang Đông và Thượng tá Dương Công Khánh chỉ huy; cùng lực lượng của Công an tỉnh Sơn La và Công an huyện Mộc Châu chia làm 3 mũi, tiến vào khu nhà Sòng A Khai.

Cửa vào khu nhà - sào huyệt của Sòng A Khai

Tuy nhiên, khi lực lượng công an ập vào nhà thì chỉ còn thấy người vợ tên là Lá và 1 con nhỏ của trùm ma tuý ở trong nhà. Song A Khai và một số tay chân lợi dụng địa hình rừng núi, đã tẩu thoát. Thấy lực lượng công an, Lá vội vào trong buồng gọi điện thoại, rồi định tìm cách rời khỏi nhà.

Trước yêu cầu của lực lượng công an, Lá phải quay lại để thi hành Lệnh khám nhà. Lực lượng công an đã phát hiện thu được 1 khẩu súng ngắn quân dụng có 8 viên đạn và một số tang vật liên quan. Với thái độ ngoan cố, khi lực lượng công an hỏi gì vợ Sòng A Khai cũng chỉ có câu trả lời: “Chi pâu” (không biết) và viện cớ không biết tiếng Kinh, không chịu ký biên bản khám xét. Cuối cùng, lực lượng công an phải yêu cầu Lá làm thủ tục lăn tay.

Lúc này trời đã xâm xẩm tối, sương mù buông xuống mỗi lúc một dày. Bỗng từ trên đỉnh núi sau nhà Sòng A Khai có tiếng la: “tua, tua…tua” (bắn, bắn…. bắn). Tiếp đó là súng kíp nổ tiếng một, súng hoa cải rào rào, rồi tiếng AK từng loạt chát chúa bắn về phía khu nhà mà lực lượng công an đang tiến hành khám xét.

Các đối tượng từ trên núi nã súng về khu nhà như vãi đạn. Thượng tá Lê Hồng Thắng và Thượng tá Nguyễn Quang Đông lệnh cho 1 lực lượng ở lại trong nhà tiếp tục hoàn tất việc khám xét, 1 lực lượng rút ra ngoài bắn trả, yểm hộ.

Lực lượng ra vòng ngoài nổ súng để vừa hút hỏa lực của đối tượng, vừa dùng hoả lực mạnh của công an áp chế, tạo điều kiện tổ công tác trong khu nhà hoàn thành công tác khám xét và rút ra ngoài an toàn tuyệt đối.

Những tiếng súng nổ trong màn đấu súng đập vào vách đá, xé toạc màn sương, làm vang động cả khu rừng núi hẻo lánh.