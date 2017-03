Để đại gia không ‘sớm nở tối tàn’

Chưa khi nào thiếu cá như hiện nay Theo ông Dương Ngọc Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hùng Vương, trong vòng 18 năm qua chưa khi nào ngành cá tra gặp khó khăn do thiếu nguyên liệu như hiện nay. Những năm trước cũng có những lúc thiếu nguồn nguyên liệu nhưng chủ yếu là cục bộ một vài thời điểm, sau đó vượt qua. Riêng năm 2016, ngay từ đầu năm đã thiếu cá trong dân, đặc biệt đến tháng 10 tới là nghiêm trọng. Nguyên nhân của việc thiếu hụt này là do năm 2015, khó khăn về thị trường tiêu thụ nước ngoài khiến giá cá tra xuất khẩu giảm sút. Từ đó kéo theo giá mua cá nguyên liệu từ nông dân cũng phải hạ. Nông dân thấy giá giảm, bị lỗ thì bỏ trống ao không thèm nuôi nữa hoặc chuyển sang nuôi cá lóc, cá rô phi phục vụ thị trường nội địa. Tuy vậy, giá xuất khẩu cá tra tăng liên tục. Hiện tại cung không đủ cầu. Riêng thị trường Trung Quốc nhập rất nhiều cá tra Việt Nam. “Chúng tôi có nhà máy chế biến với nguồn cá tự nuôi, bao tiêu lên đến 140.000 tấn. Ngoài ra công ty cũng thu mua cá do nông dân nuôi. Với cá thu mua từ nông dân, Hùng Vương hỗ trợ tín dụng bằng thức ăn cho cá. Nông dân sẽ bán cá cho công ty và công ty cam kết mua cao hơn giá thị trường. Mối liên kết này đã thực hiện nhiều năm, khá vững chắc nên năm 2016, tuy trong ngành cá tra rất thiếu hụt nhưng Hùng Vương cũng đỡ lo hơn” - ông Minh cho hay.