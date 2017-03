'Đêm trước ngày anh hy sinh, em vẫn còn nói chuyện với anh ấy'

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi vòng hoa Lúc 15 giờ 30 ngày 7-10-2014, Thượng úy Dương Văn Bắc cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ kiểm tra hệ thống vật cản dưới sàn cập tàu. Do sóng to, gió lớn, anh Bắc đã bị rớt xuống biển và bị sóng nhấn chìm. Ngay sau đó, nhà giàn DK1/11 báo động cứu hộ cứu nạn, huy động lực lượng tìm kiếm. Sau 30 phút, Bắc được vớt lên. Được đồng đội tận tình cứu chữa nhưng do ngạt thở lâu dưới nước, đến 20 giờ cùng ngày Thượng úy Dương Văn Bắc đã hy sinh. Xét thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, quân chủng Hải quân đã ký quyết định thăng quân hàm trước niên hạn từ thượng úy lên đại úy cho Dương Văn Bắc. Chiều 9-10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi vòng hoa viếng Đại úy Dương Văn Bắc. Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, các tướng lĩnh quân đội; Tư lệnh, Chính ủy Hải quân cũng đã có vòng hoa viếng và chia buồn cùng gia quyến. Bộ Quốc phòng đã trao số tiền 50 triệu đồng và động viên gia đình nén đau thương, vượt qua khó khăn. Tại quê hương xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ (Nghệ An), UBND xã đã tổ chức lễ truy điệu cho anh Bắc. Đông đảo bà con, xóm giềng đến thắp hương, chia buồn cùng gia đình. 8 giờ hôm nay (11-10), lễ truy điệu Đại úy Dương Văn Bắc tiến hành tại gia đình, sau đó an táng tại nghĩa trang Long Hương, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Bắc là con thứ chín của gia đình có 10 anh chị em. Ngày mới nhập ngũ, Bắc viết thư về hỏi tôi: “Sống đẹp là thế nào hở chị?”. Tôi bảo, sống đẹp là sống có lý tưởng. Bắc nói thêm: “Sống đẹp là không vô cảm trước cuộc sống”. Khi đi học ở Trường Trung cấp kỹ thuật Hải quân ở Cát Lái (TP.HCM), Bắc viết thư về cho tôi với những dòng thế này: “Em đã nhận ra lý tưởng sống của em rồi. Đó là lý tưởng sống đẹp vì Tổ quốc. Em là người lính, sống đẹp là vững chắc tay súng bảo vệ quê hương phải không chị?”. Bây giờ, em không còn để chị gọi tên em nữa, Bắc ơi!... Chị DƯƠNG THỊ HOA, chị anh Bắc