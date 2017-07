Điều kỳ diệu của ‘Vân Possible’

LTS: Họ là những cô gái có học vấn, có sức hút trên mạng xã hội, từ đó lan tỏa những tư duy tích cực, truyền cảm hứng cho cộng đồng. Họ là những người tiếp lửa qua chính những câu chuyện, những trải nghiệm của bản thân.

“Dự án Vanlog là một điều kỳ diệu đối với tôi. Tôi nghĩ người nào tìm ra đam mê và có thể theo đuổi nó chính là một người may mắn và hạnh phúc. Tôi biết có rất nhiều bạn cũng loay hoay tìm ra con đường riêng cho mình vì vẫn chưa “fit in”, chưa thấy hoàn toàn được “bùng cháy” trong công việc của mình. Tôi may mắn vì tìm ra cách thực hiện đam mê của tôi năm 26 tuổi - sau khi đã kinh qua vài ba công việc khác nhau. Tôi đã tìm ra điều kỳ diệu của tôi như vậy” - Vân Possible chia sẻ.

Vanlog là một điều kỳ diệu

Từ một cú click chia sẻ trên mạng xã hội của một người bạn, tôi biết đến các vlog của Vân Possible, cô gái sinh năm 1988 dành cả trang mạng xã hội cá nhân, một trang fanpage chỉ để truyền cảm hứng tích cực từ những tình huống rất nhỏ trong cuộc sống như ngưng xả rác, bảo vệ môi trường, hay những video hài hước chỉ để tạo động lực tích cực đến các bạn trẻ được cô làm rất bài bản.

Từ cái tên “Vân Possible” đã thể hiện rõ quan điểm sống của cô gái này. “Possible” nghĩa là “có thể”, bởi với Vân không gì là không thể vượt qua nếu mình không bỏ cuộc. “Tôi đã cố gắng rất nhiều trong việc học hỏi và hoàn thiện bản thân, thậm chí trong các cuộc thi và những lần tuyển chọn học bổng. Vân Possible là cái tên để nhắc chuyện gì cũng có thể làm được” - Vân Possible chia sẻ.

Tìm hiểu mới biết cô gái này sở hữu khá nhiều thành tích: Một thủ lĩnh sinh viên chuyên khuấy đảo các phong trào ở Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM, một MC tài duyên của các chương trình song ngữ, một giảng viên khoa Quan hệ quốc tế cũng của trường và là “chị Thỏ” quen thuộc trên Xone FM - VOV3.

Nhưng có lẽ nhiều người biết đến Vân Possible khi cô là một vlogger, tác giả của một loạt vlog hài hước, trí tuệ và đầy nhiệt huyết. Dễ nhận thấy Vân khai mở rất tốt các giới hạn của bản thân, dù cô phải “sắm” khá nhiều nhân vật để làm tròn những câu chuyện cho mình, cho cộng đồng Vân hướng tới. Điều Vân gọi là “Điều kỳ diệu của tôi”!



Trần Thanh Vân đã làm nên điều kỳ diệu từ các vlogger. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Muốn chia sẻ

Tham gia giảng dạy tại ĐH KHXH&NV nên Vân có điều kiện tiếp xúc nhiều với các bạn trẻ. Điều khiến Vân trăn trở chính là nhìn các cô cậu học trò của mình rất ít người mơ lớn và kiên trì với những giấc mơ đó. Đây cũng là lý do để Vân bắt đầu nghĩ cách tạo ra sự thay đổi trong suy nghĩ của các bạn. Mỗi giờ đứng lớp, Vân luôn cố lồng ghép những câu chuyện thực tế về những tấm gương có nỗ lực phi thường, những người Vân có dịp gặp và học hỏi nghị lực sống từ họ để thổi thêm nhiệt huyết cho các bạn sinh viên.

Những vlog được Vân thực hiện bằng những video phần lớn cũng chính là thể hiện những cố gắng hoàn thiện bản thân của mình. Có thể nói Vân Possible là cô vlogger duy nhất có thể nói được khoảng chín giọng vùng miền khác nhau. Vân có khả năng bắt chước giọng nói tiếng Anh của khá nhiều người dân trên thế giới như Nhật, Hàn Quốc, Thái Lan và Nga… Không những thế, cô còn sở hữu khả năng diễn rất phong phú không thua kém các diễn viên chuyên nghiệp. Chính nhờ những tài lẻ đó mà Vân Possible có thể tự mình đảm nhận khá nhiều vai trong một clip và mỗi vai là một nhân vật đến từ một miền quê khác nhau.

Dù các hoạt động hướng đến cộng đồng nhưng có lần Vân bị phụ huynh của các bạn cấm chơi cùng vì sợ bị “nhiễm” cái loi nhoi hoạt động của cô mà quên đi việc học. Gác lại mọi trở ngại, Vân vẫn chọn hướng đi này, vẫn cách làm những video chia sẻ kỹ năng rèn luyện sự tự tin cho các bạn trẻ. “Làm vlog mà không mê hoặc không có động lực đủ lớn thì mệt, chán và cô đơn lắm” - Vân Possible bộc bạch.

Chính vì cái tính thích được nhìn thấy những điều mới nên khi đi đâu, học được gì hay, gặp được người hay Vân đều muốn giữ lại và share với mọi người. Hài hước là vậy nhưng cô gái trẻ này lại rất thích bàn luận về các vấn đề xã hội và muốn chia sẻ các vấn đề xã hội mà cô quan tâm bằng sự hài hước và trào phúng. “Đấy là lý do mà tôi làm mấy tập hoa hậu dải ngân hà… Trong quá trình lớn lên, tôi va vấp và học hỏi nhiều. Nếu được quay lại, sẽ có nhiều điều tôi có thể làm tốt hơn” - Vân chia sẻ.

“Mình đang gieo mầm…”

Những ngày đầu thực hiện dù gặp khó khăn về thời gian, cộng sự và chi phí duy trì… nhưng chẳng làm Vân Possible giảm đi nhiệt huyết. Lấy cảm hứng từ sự tử tế của những người mình gặp, từ những tình huống trong cuộc sống và Vân thấy vui khi các bạn chia sẻ rằng Vanlog giúp các bạn cười, suy nghĩ, nhận ra nhiều thứ trong cuộc sống. “Tôi rất thích một câu nói rằng có hai cách để làm thế giới này tốt đẹp lên: Một là đẩy lùi những cái xấu, hai là gieo mầm những cái tốt” - Vân chia sẻ.

Dù là một vlogger được nhiều bạn trẻ biết đến nhưng ít ai biết rằng ước mơ ban đầu của Vân là trở thành nhà ngoại giao. Bén duyên với các hoạt động xã hội, với vlog, rồi làm MC… tất cả với Vân ban đầu chỉ là một phép thử chứ chưa phải là nơi Vân gắn bó. “Đó là một cái duyên rất hay. Tôi nói tiếng Anh tốt và không bị ngại ngùng trước đám đông nên được vài chương trình mời làm MC. Lại có kinh nghiệm tổ chức event từ lúc còn đi học nên điều này hỗ trợ cho tôi nhiều trong việc quan sát và phản ứng trên sân khấu. Càng làm tôi càng thấy đây là một công việc thử thách và thú vị nên tôi gắn bó” - Vân giải thích thêm.

Lớn lên với cuộc sống không có nhiều điều kiện, nhà lại neo người, Vân chỉ còn một mình, tự lo liệu hết mọi sinh hoạt, ứng xử… Nhưng ở Vân năng lượng được giải phóng ở mọi phương diện, luôn ý thức khai phá mọi giới hạn của bản thân và không ngừng mơ giấc mơ vươn ra thế giới.

Sau 10 năm theo đuổi mơ giấc mơ đi du học, cuối cùng cô cũng không thất hứa với bản thân. “Tháng 8 này tôi sẽ đi Mỹ hai năm học về truyền thông theo học bổng Fulbright của chính phủ Mỹ. Sau đó tôi muốn làm được những việc ý nghĩa hơn nữa với những kiến thức và nguồn cảm hứng có được từ chuyến đi này” - Vân vui vẻ khoe.

Hiện tại, Vân đang cố gắng duy trì hai tuần một clip chia sẻ những câu chuyện hài hước, những kỹ năng cô thu lượm được từ cuộc sống với sự hỗ trợ của các bạn trong êkíp của mình. Mục đích chỉ để duy trì duy nhất thông điệp Vân hướng tới: “Đừng bao giờ từ bỏ giấc mơ” vì với Vân: “Hãy cứ bắt đầu, không thành công cũng thành phượng”!