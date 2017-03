Điều tra vụ tai nạn chết người nhiều nghi vấn

XÁC NGƯỜI PHU CỦI VEN ĐƯỜNG

Ngày 30-7, Công an huyện Châu Đức, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) và Viện pháp y quốc gia đã tổ chức khai quật tử thi ông Trần Văn Ai (58 tuổi, ngụ ấp Bình Đức, xã Bình Ba, Châu Đức) để khám nghiệm, điều tra nghi án giết người tạo hiện trường giả.

Khai quật tử thi

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 29-6, gia đình anh Trần Văn Minh (SN 1977, con trai ông Ai) nhận được tin người dân báo họ phát hiện xác ông Ai nằm chết bên lề đường trong bìa lô cao su của Nông trường cao su Bình Ba. Khi đến hiện trường, xác ông Ai nằm bên vệ cỏ trên triền dốc, vùng trán bên phải có vết bầm tím, gần đó là chiếc xe máy kéo rơ-moóc chở đầy củi. Nghĩ cha mình bị xe chở củi gây ra tai nạn dẫn đến cái chết nên gia đình anh Minh không cho cơ quan chức năng mổ tử thi để giám định, đồng thời đưa đi chôn cất. Anh Minh cho biết thường ngày ông Ai đạp xe đi lượm củi trong lô cao su đem bán. Hôm xảy ra sự việc, ông chở củi bán cho bà Lê Thị Lai (SN 1952, ngụ ấp Suối Lúp, xã Bình Ba), đến chiều thì phát hiện xác ông nằm chết bên vệ đường ven lô cao su gần nhà bà Lai...

Sau khi lo xong hậu sự cho bố, anh Minh tìm đến nhà bà Lai để hỏi xin số tiền ba xe củi mà ông Ai đã chở bán cho bà trong buổi chiều định mệnh. Thật bất ngờ khi bà Lai cho biết chiếc xe máy kéo rơ-moóc là của bà và bà cũng chính là nhân chứng đã quan sát đầu đuôi sự việc khi chuyến xe củi cuối cùng của ông Ai về gần tới đích. Từ đây, vụ tai nạn giao thông đáng ngờ trước đó gây nên cái chết cho ông Ai dần được hé lộ.

HIỆN TRƯỜNG BỊ XÁO TRỘN

Đã qua đúng một tháng sau khi xảy ra sự việc song bà Lai vẫn phập phồng lo sợ nhìn trước ngó sau trước khi kể lại cho chúng tôi nghe đầu đuôi sự việc mà bà đã chứng kiến. Bà cho biết trước đó chừng hai tuần, bà gặp và nhờ ông Ai vào phụ làm vườn nhà giúp bà mỗi ngày hai tiếng. Đến chiều 29-6, ông Ai nói có một số củi vừa mới gom nhặt trong lô cao su chưa mang đi bán được thì bà Lai ngỏ ý mua về dùng. Bà Lai cho ông Ai mượn chiếc xe gắn máy có gắn rơ-moóc mà hàng ngày bà vẫn dùng để kéo cây trái trong vườn ra chợ bán để ông Ai chở củi. Sau khi đi được hai chuyến, ông Ai nói để chở thêm chuyến nữa rồi nghỉ luôn.

Một lúc sau, bà đang chăm đàn dê chuẩn bị đẻ (chuồng dê nằm cách hiện trường khoảng 40m) thì nghe có tiếng cãi vã giữa ông Ai và một phụ nữ (sau này bà Lai mới biết tên là Đ., ở gần nhà). Đ. nói tại sao ông Ai lại để xe gắn máy giữa đường làm cô này vướng vào té ngã khiến đứa con ngồi sau bị chảy máu mũi. Ông Ai nói lại là: “Cô bị mù hay sao mà không thấy xe của tôi?”. Liền sau đó liên tục có thêm giọng cãi vã của một số người đàn ông, trong đó có ông Th. - chồng Đ. Nghĩ xảy ra đánh nhau, bà Lai liền vạch hàng rào râm bụt chạy ra xem, nhưng đến nơi đã thấy ông Ai nằm bất động. Lúc này, ngoài vợ chồng ông Th. còn có thêm hai thanh niên khác.

Bà Lai chạy đến lay gọi ông Ai thì ông Th. đứng sau lưng bà nói vọng đến: “Ổng ăn vạ đó”. Lúc này bà Lai cũng nghĩ là ông Ai ăn vạ thật, nhưng lay hoài không thấy ông dậy nên bà kêu lên là ông chết rồi đồng thời nhờ nhóm thanh niên đưa ông Ai đi cấp cứu. Lúc này, ông Th. chạy đến đưa tay lên mũi nạn nhân rồi nói: “Có thế mà chết thật à” rồi kéo mấy thanh niên xuống dưới dốc to nhỏ gì đó, sau đó nói lớn vọng lên: “Thôi về đi, ổng bị xe củi cán thì đừng có dây vào”, rồi cả đám người lạnh lùng bỏ đi. Không nhận được giúp đỡ, bà Lai chạy về nhà lấy chiếc chăn ra đắp lên người cho ông Ai rồi lấy điện thoại gọi cho cơ quan công an. Điều đáng nói là sau khi trở lại hiện trường, nhìn những dấu sơn vẽ trên mặt đất, bà khẳng định đây là hiện trường giả vì lúc bà đắp chăn cho ông Ai thì xác ông vẫn nằm trên đầu dốc. Ai đó đã dịch chuyển xác đi gần 10m đến gần chiếc sọt củi nằm ở phía dưới chân dốc.

NHÂN CHỨNG ĐƯỢC “CHĂM SÓC”?

Theo lời kể của bà Lai, suốt một tháng qua bà luôn sống trong lo sợ nên thường về Vũng Tàu chơi với các con hoặc đi đây đó thăm người thân. Tuy nhiên, mỗi khi về đến nhà thì lại thấy những người thân của gia đình ông Th. đến chơi để dò la tin tức. Có những buổi tối đích thân ông Th. qua nhà bà “chơi”, sau đó ngủ lại với lý do... sợ bà bị bệnh tim, nhỡ có gì còn giúp đỡ kịp thời. Căng thẳng với hành vi “chăm sóc” quá chu đáo của ông Th. (vì từ trước đến nay ông Th. chưa bao giờ bước chân đến nhà bà), bà Lai báo cho công an biết sự việc đồng thời nhờ một người cháu đến ở cùng mới có thể yên tâm.

Sau khi nhận được tin báo của gia đình anh Minh và lời kể của bà Lai, Công an huyện Châu Đức, Công an tỉnh BR-VT và Viện pháp y quốc gia tiến hành khai quật tử thi để khám nghiệm, làm rõ cái chết của nạn nhân. Do thời gian quá dài, hầu hết phần mềm của tử thi đã bị hoại tử gây khó khăn trong việc xác định có máu bầm hay không. Tuy vậy, một số chi tiết trên tử thi để lại cho thấy lớp cơ vùng thái dương trái màu sẫm hơn cơ vùng thái dương phải, cơ vùng trước ngực đang hoại tử, bên trái sẫm màu hơn bên phải. Nạn nhân không bị gãy xương...

Hiện cơ quan điều tra Công an tỉnh BR-VT đang khẩn trương điều tra vụ việc và nguyên nhân dẫn đến cái chết bất ngờ của người phu củi Trần Văn Ai, đồng thời xác minh xem có hay không những khuất tất nơi hiện trường “vụ tai nạn giao thông”. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin khi có những tình tiết mới.





