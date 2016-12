Đoàn quân nhạc Alexandrov: ‘Vũ khí biết hát của Nga’

Những tai nạn máy bay thảm khốc của Nga Ngoài vụ rơi máy bay Tu-154 trên biển Đen làm 92 người thiệt mạng vừa qua, lịch sử hàng không Nga cũng từng có nhiều vụ tai nạn đau thương khác. Tháng 3-2016, chuyến bay của hãng FlyDubai đi từ Các tiểu vương quốc Ả-Rập thống nhất (UAE) tới TP Rostov-on-Don cũng gặp tai nạn khi hạ cánh trong thời tiết xấu khiến 62 người thiệt mạng. Tình trạng mệt mỏi của tổ bay bị nghi đã góp phần gây tai nạn. Tháng 10-2015, máy bay hãng Metrojet từ Ai Cập trở về St. Petersburg (Nga) đã nổ tung do bị khủng bố cài bom tự chế, làm 224 người chết. Mảnh vỡ rải rác một vùng rộng 20 km2 trên bán đảo Sinai. Tháng 11-2013, máy bay hãng Tatarstan Airlines rơi trong lúc hạ cánh ở Kazan, miền Nam Nga khiến 50 người thiệt mạng. Nhà điều tra cho hay nguyên nhân vụ tai nạn là do lỗi phi công. Tháng 4-2012, máy bay của hãng UTair rơi chỉ 42 giây sau khi cất cánh từ Tyumen khiến 33 người chết và 10 người bị thương. Theo điều tra, nhân viên dịch vụ sân bay đã không làm tan băng đúng cách, gây ảnh hưởng đến hoạt động bay. Tháng 9-2011, vài giây sau khi cất cánh, máy bay chở đội hockey Yaroslavl Lokomotiv đã lao khỏi đường băng và đâm vào cột vô tuyến. Trong số 45 người trên máy bay, chỉ một kỹ sư máy bay sống sót. Trước đó ba tháng, một máy bay Tu-134 của hãng RusAir đã gặp tai nạn trong lúc cố gắng hạ cánh ở Petrozavodsk vào nửa đêm dưới điều kiện thời tiết xấu khiến 47 người chết và chỉ năm người sống sót. Tháng 4-2010, máy bay vận tải Tu-154 của không quân Ba Lan chở phái đoàn chính phủ do Tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski dẫn đầu tới Nga đã rơi trong lúc hạ cánh ở Smolensk. Toàn bộ 96 người trên máy bay đã thiệt mạng, nhiều người trong số đó là các quan chức hàng đầu Ba Lan. BẢO ANH