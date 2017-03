Đổi thay từ... chiếc bội chở chó

Robert Lucius vốn là trung tá thủy quân lục chiến của quân đội Mỹ, sang Việt Nam công tác với vai trò tùy viên quân sự của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội (2005-2008). Sau khi nghỉ hưu, ông thành lập tổ chức Kairos Coalotion nhằm kết nối giới trẻ về tình yêu động vật. Robert cũng đang là giám đốc chương trình khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức nhân đạo quốc tế (Humane Society International - HSI).

Trong chuyến đến Việt Nam lần này, ngoài việc gặp gỡ các cơ quan liên quan đến việc thành lập văn phòng của HSI tại Hà Nội, Robert Lucius còn có những buổi nói chuyện với sinh viên, thanh niên về việc lựa chọn thực phẩm để tốt cho bản thân lẫn môi trường.

Chúng tôi đã có buổi trò chuyện với Robert Lucius về những trải nghiệm làm thay đổi cuộc đời ông.

Chuyến đi Lai Châu định mệnh

. Phóng viên: Điều gì thôi thúc ông từ một quân nhân trở thành một người tình nguyện đấu tranh cho động vật?

+ Robert Lucius: Nửa cuộc đời là sĩ quan quân sự trước đây có thể xem là phần đời khác của tôi. Sau 23 năm tham gia quân đội Mỹ và bốn năm học tại quân đội, tôi nghĩ mình cần làm điều gì đó để thế giới tốt hơn, sạch hơn.

. Nhưng liệu có một dấu ấn nào làm ông thay đổi hoàn toàn như vậy?

+ Đó là câu chuyện xảy ra vào tháng 6-2006. Trên đường đến Lai Châu trao thiết bị y tế của Đại sứ quán Mỹ cho một bệnh viện ở Lai Châu, tôi thấy một anh chàng chở một cái bội có những con chó trong đó. Những con chó đó đang bị đem ra chợ bán. Những ánh mắt của chúng nhìn tôi tuyệt vọng. Ánh mắt đó đã thôi thúc tôi nên dừng xe, kêu anh chàng đó lại và mua tất cả để trả chúng về tự do…

Nhưng ở thời khắc quyết định gọi anh chàng chở bội chó dừng lại, tôi cũng đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Đó là trong quân đội tôi được dạy không nên quá nhạy cảm về sự khác biệt văn hóa và tôi cũng biết ở Mỹ việc tiêu thụ thịt động vật như heo, bò, gà… nhiều hơn tất cả nước khác trên thế giới. Và rồi tôi vẫn quyết định dừng xe lại để mua những con chó đó nhưng khi tôi quyết định thì anh bán chó đã đi mất hút rồi…

Tôi đã rất day dứt vì mình đã không quyết định sớm hơn. Câu chuyện đó ám ảnh tôi suốt đường về lại Hà Nội. Từ đó tôi quyết định ăn chay, dành toàn bộ phần đời còn lại để bảo vệ động vật trên toàn thế giới.

Tôi nghĩ rằng ai cũng có một định mệnh, định mệnh của tôi hôm đó là tôi đi Lai Châu và chuyến đi đó dẫn dắt tôi đến con đường như hiện nay.

Robert Lucius (trái) cùng hai chú mèo bị mù được ông đem từ Việt Nam về Mỹ để chữa trị và trao tặng cho một gia đình nhận nuôi. Hai con mèo được đặt tên là Hope (Hy vọng) và Mercy (Tha thứ). Ảnh: Tư liệu

Hãy chọn lựa thực phẩm sạch

. Từ những việc làm của mình, ông mong thế giới trong tương lai sẽ như thế nào?

+ Tôi luôn mong một thế giới tương lai không chỉ là sự tôn trọng giữa những con người mà với cả những động vật sống. Con vật cũng có cảm xúc nên cần được tôn trọng.

Chúng ta được dạy từ khi lọt lòng và có niềm tin rằng ăn thịt, uống sữa mới khỏe mạnh nhưng thực tế không phải vậy. Tôi ăn chay, con trai tôi ăn chay từ khi mới chào đời và chúng tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Chúng ta có thể hoàn toàn khỏe mạnh dù chỉ ăn thực phẩm từ thực vật.

Muốn thay đổi thói quen ăn uống phải là một quá trình giáo dục lâu dài. Tôi nói vậy không phải khuyến khích mọi người ăn chay trường như tôi mà chỉ cần chúng ta giảm tiêu thụ thịt, trứng, sữa… sẽ giảm bớt sự ô nhiễm môi trường. Cách mình ăn uống sẽ quyết định sự trả giá của mình với môi trường trong tương lai. Hệ thống y tế và môi trường Mỹ đang chịu những hậu quả nghiêm trọng sau 40 năm sử dụng vô tội vạ sản phẩm từ gia súc, gia cầm. Tôi thấy Việt Nam đang ở giai đoạn chọn lựa thực phẩm sạch, vậy tại sao chúng ta không chọn lựa một điều tốt cho tương lai?

. Một thực tế khác ở Việt Nam nhiều người sẽ có suy nghĩ rằng ngay con người còn khổ chưa có ăn, thời gian đâu đi bảo vệ động vật, ông nghĩ sao về điều đó?

+ Chúng ta không phải lựa chọn cho việc đó. Tại sao phải đặt vấn đề lựa chọn chăm sóc động vật hay con người mà không làm cả hai việc cùng lúc? Bởi bảo vệ động vật cũng chính là bảo vệ sức khỏe và môi trường của mình.

Với những kinh nghiệm của tôi thì những người hay nói đừng quan tâm tới động vật mà quan tâm tới con người thì họ chính là những người ít quan tâm đến con người nhất. Ngược lại, những người quan tâm đến động vật chính là những người quan tâm đến con người nhiều nhất. Tôi có thể ví dụ rõ nhất là ông Henry Bergh (Mỹ) - người sáng tạo ra tổ chức bảo vệ động vật lâu đời nhất là Hiệp hội Hỗ trợ và phòng, chống hành hạ động vật Mỹ (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals) cũng chính là người thành lập Hiệp hội Chống ngược đãi trẻ em (Society for the Prevention of Cruelty to Children).

. Xin cám ơn ông.