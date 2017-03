Đối thoại với đại gia làm đám cưới ‘khủng’

Ai cũng quý gia đình ông Bạch Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Nam Quân, Bí thư Đảng ủy xã Tân Phong, cho biết Công ty Bạch Linh của gia đình ông Lê Thanh Bạch là một doanh nghiệp có uy tín tại xã. Đối với công nhân, họ rất được lòng vì chăm lo tốt cho đời sống của anh em. Đối với địa phương, ông Bạch - bà Linh là những người có nhiều đóng góp cho quỹ an sinh xã hội của địa phương. Bất cứ vận động nào cũng không từ chối. “Riêng vấn đề tổ chức đám cưới, do anh Bạch có thông báo trước, xét thấy không ảnh hưởng gì thuần phong mỹ tục, mọi việc cưới tiệc diễn ra trong an ninh trật tự nên địa phương cũng không có ý kiến gì. Còn chuyện rạp cưới anh chị Bạch tính để cho người dân đến vui chơi, mua bán thì xã rất ủng hộ, sẽ cùng với công ty giữ gìn an ninh trật tự tại khu vực đó. Trước đây, Công ty Bạch Linh cũng đã cho nhiều người khó khăn được buôn bán, sinh nhai xung quanh khu vực đất của gia đình mà không lấy tiền” - ông Quân chia sẻ. Còn bà Nguyễn Thị Ngọc, một hàng xóm của gia đình ông Bạch, bộc bạch: “Bà con khu vực chợ này mấy hôm nay vui như tết. Cái đám cưới nhà ông Bạch - bà Linh hoành tráng, có ca nhạc nên ai cũng trông chờ để đi coi. Mà gia đình họ hồi nào giờ tốt với người nghèo lắm, thường xuyên giúp đỡ cho những trường hợp khó khăn nên nhiều người quý mến”. Món quà cưới gần 46 tỉ đồng Trong những ngày qua, người dân ở xã Tân Phong (thị xã Giá Rai, Bạc Liêu) xôn xao về đám cưới “có một không hai” vì to chưa từng thấy ở khu vực này của gia đình ông Lê Thanh Bạch. Gia đình chi hơn 600 triệu đồng để dựng rạp. Rạp tọa lạc trên phần đất rộng 3.000 m2, phải cần trung bình 20 người thợ thực hiện trong vòng một tháng để hoàn thành. Gia đình chú rể còn mừng cưới cho con trai và con dâu là một căn hộ trị giá 700.000 USD (gần 16 tỉ đồng) và 30 tỉ đồng. Sau đám cưới, số tiền mừng cưới sẽ được gia đình mang một phần đi làm từ thiện ở các nhà trẻ mồ côi, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bạc Liêu, nơi nuôi dưỡng người già neo đơn, làng mù ở Vĩnh Châu (Sóc Trăng) và cúng ở một số chùa trên địa bàn.