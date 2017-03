Donald Trump đang muốn ‘đòi tiền’ cả thế giới

“Sản phẩm” của Donald Trump? Trên kênh truyền hình MSNBC, một mặt ông Trump tuyên bố sở hữu dàn cố vấn “giỏi nhất”. Nhưng đến nay ông vẫn không công bố danh tính bất kỳ ai. Trong khi đó, tờ The Independent dẫn lại một khẳng định của ông Trump tự nhận: “Ban cố vấn của tôi là chính tôi. Tôi có khả năng xuất chúng”. Những tuyên bố trái ngược của Donald Trump khiến người ta đoán rằng những chính sách đối ngoại ông trả lời tờ The New York Times là sản phẩm của riêng mình ông. Tỉ phú Mỹ từ trước đến nay cũng không hề tiết lộ những đầu sách hay bài viết mà ông đọc để có thể hiểu thấu về chính sách ngoại giao. Trung Quốc: Phát ngôn của ông Trump chỉ là giả tưởng TQ đã chọn cách phản ứng “không bình luận” trước những phát ngôn của ứng viên tổng thống Donald Trump về dự định chính sách đối ngoại nếu thắng cử, theo Korea Times. Ông Trump có ý định cho phép Nhật Bản và Hàn Quốc tự phát triển vũ khí hạt nhân. Điều này chắc chắn sẽ đe dọa an ninh hạt nhân của TQ nếu được hiện thực hóa. Tuy nhiên, trả lời họp báo ngày 28-3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao TQ Hồng Lỗi cho biết: “Chúng tôi đã có biết đến các phát ngôn này. Và chúng tôi cũng cho rằng đây chỉ là những tuyên bố mang tính giả tưởng”. Ông Hồng Lỗi từ chối bình luận thêm.