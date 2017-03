Doping phía sau ánh hào quang

Đầu tuần rồi, một tòa án liên bang Mỹ ra phán quyết rằng đội vận động viên đua xe đạp do Lance Armstrong dẫn đầu không có nghĩa vụ phải trả lại toàn bộ khoản tiền tài trợ của Cơ quan Dịch vụ Bưu điện-Bưu chính của Mỹ (USPS). Phán quyết này cứu Lance Armstrong khỏi mất 100 triệu USD, theo báo USA Today. Lý lẽ của USPS là đội vận động viên đua xe đạp đã vi phạm hơp đồng vì sử dụng doping trong thi đấu. Ngoài vụ kiện của USPS, đội đua xe đạp do Lance Armstrong dẫn đầu vẫn đang đối mặt với nhiều vụ kiện khác của các cơ quan chính phủ Mỹ. __________________________________ Sau khi Maria Sharapova thú nhận dùng doping, đối thủ hàng đầu Serena Williams đã có những lời động viên dành cho Sharapova “Cô ấy nhận trách nhiệm là điều tốt”. Nhân sự kiện này, truyền thông Mỹ nêu lại vấn đề thu nhập từ quảng cáo của hai người. Theo danh sách những nữ vận động viên quần vợt có thu nhập cao nhất của tạp chí Forbes, Sharapova đứng đầu với 6,7 triệu USD tiền thu được từ thi đấu và 29,7 triệu USD từ quảng cáo. Trong khi đó Williams ngược lại với 11,6 triệu USD từ thi đấu nhưng chỉ thu được 13 triệu USD từ quảng cáo. Dù luôn bị xếp phía sau đối thủ da trắng Sharapova trong vấn đề quảng cáo nhưng Williams luôn ủng hộ Sharapova: “Nếu họ muốn một cô gái da trắng tóc vàng thì đó là lựa chọn của họ. Tôi không thể nói rằng tôi phải được trả cao hơn vì tôi thắng nhiều hơn. Tôi mừng cho cô ấy vì cô ấy cũng làm việc chăm chỉ. Tôi thấy đâu có vấn đề gì, có đủ quảng cáo cho mỗi người mà”. Tạp chí New York Times Magazine dẫn nhận định của Giám đốc điều hành Martin Morse của Tập đoàn MM, chuyên cố vấn tài chính cho các vận động viên và nghệ sĩ nổi tiếng, cho thấy vấn đề của sự khác biệt thu nhập từ quảng cáo giữa Sharapova và Williams là do màu da.