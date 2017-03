Du học sinh về nước vạch mặt thầy bói “xuyên lục địa”

Đây cũng là một loại tội phạm mới mà lực lượng Công an Tp Huế đã khám phá trong những ngày cuối tháng 9 vừa qua.

Lên đồng, xem bói xuyên lục địa qua FB

Sau một thời gian xác minh, Cơ quan CSĐT Công an Tp Huế đã xác định được siêu lừa theo kiểu tâm linh trên chính là Ngô Quang Mạnh Cường (27 tuổi, trú số 56, Dương Hòa, Tp Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

“Thầy bói” Cường tại Cơ quan Điều tra.

Mặc dù sinh ra và lớn lên ở Huế, nhưng với bản tính ham chơi, đua đòi, lại lười nhác lao động, Cường đã dạt vào Đà Nẵng tìm kế mưu sinh, điều đầu tiên mà hắn nghĩ đến đó là lên mạng kiếm tiền.

Trên mạng, Cường lập ra Facebook (FB) có tên "Phi đội gà bay" rồi đưa một số bài viết về kinh Phật lên face của mình để chiêu dụ sự quan tâm, tò mò của nhiều người. Trong đó có hàng loạt cô gái là học sinh, sinh viên trở thành nạn nhân đã tự cống nạp tiền vào tài khoản của hắn vì nhẹ dạ cả tin. Điều đáng nói, nạn nhân bị lừa không chỉ sinh sống tại Việt Nam mà còn có cả các nghiên cứu sinh, Việt kiều ở nước ngoài.

Đặc biệt, với cái tên giả là "thầy" Vĩnh Hoàng Đăng Khôi, hắn đã thông báo là sẽ xem tử vi cho 10 người đăng ký đầu tiên. Ngay lúc đó, nhiều sinh viên đang học ở Nhật, Pháp, Mỹ, Anh… và một số người có nhu cầu đã cung cấp ngay thông tin cá nhân để nhờ chủ nhân FB "Phi đội gà bay" xem giúp. Khi có danh sách đăng ký, Cường giở yêu sách phải chuyển tiền để cúng dâng sao, giải hạn nếu không thì gặp nạn, yểu mệnh…

Tuy nhiên, Cường không ngờ rằng, từng đường đi, nước bước của hắn đã bị lực lượng trinh sát công an Tp Huế cho vào tầm ngắm.

Cuối tháng 1/2013, Cơ quan điều tra Công an Tp Huế nhận được đơn tố cáo của chị Nguyễn Thị Diễm Nhung (30 tuổi, quê Phước Sơn, Quảng Nam) - là nghiên cứu sinh tại Trường ĐH Ngoại ngữ Kobe (Nhật Bản) về hành vi lừa đảo của một đối tượng có FB mang tên "Phi đội gà bay".

Theo Diễm Nhung thì chị là nạn nhân, cũng chính là một trong số những người đã đăng ký xem tử vi trên FB do Cường quản lý. Sau khi biết được chị Nhung đang ở Nhật Bản, cuối tháng 12/2012 Cường gọi điện cho chị Nhung bằng chat voice, nói rằng: "Trong vòng 10 ngày tới, chị sẽ gặp tai họa, bán thân bất toại", đồng thời yêu cầu chị Nhung cúng giải hạn và gửi về Việt Nam 12 triệu đồng để hắn mua đồ cúng.

Cả tin, chị Nhung hốt hoảng, lo sợ nên đồng ý chuyển số tiền mà Cường yêu cầu. Vì mạo danh tên "thầy" Vĩnh Hoàng Đăng Khôi, nên Cường buộc phải giả nói đã bị mất giấy tờ, và yêu cầu chị Nhung chuyển tiền vào tài khoản Ngân hàng Đông Á chi nhánh quận Ngũ Hành Sơn (Tp Đà Nẵng) mang tên Ngô Quang Mạnh Cường…

Khoảng một tuần sau khi nhận được tiền, Cường lại gọi điện cho chị Nhung hù dọa: "Em trai của chị mệnh yểu. Nếu chị không chuyển thêm 20,3 triệu đồng để thầy làm lễ giải hạn, thì cuối tháng 1/2013 sẽ không qua khỏi". Tiền chùa, tiêu xài cũng hết, Cường giở trò "khóc than" rằng "thầy" có con bị ung thư, cần được giúp đỡ (thực ra Cường vẫn chưa có con - PV) để "xin" của chị Nhung 30 triệu đồng.

Thấy vòi tiền quá dễ, Cường tiếp tục soạn bài cũ: "Tử vi của chồng chị và cha chị Nhung không tốt, cần phải cúng 7 ngày 7 đêm" để bỏ túi thêm 20 triệu đồng từ một người thân của chị Nhung đang sống tại Tp HCM chuyển vào tài khoản cho hắn.

Hết lừa về tâm linh, Cường lại giở chiêu lừa xin việc. Cường “nổ” rằng hắn có khả năng "can thiệp" cho chị Nhung vào dạy tại một trường cao đẳng ở Mỹ. Với giá mà hắn đưa ra là 30,6 triệu đồng và 600 USD. Nhưng sau khi nhận được số tiền "xin việc" này thì Cường cũng mất dạng.

Biết mình đã bị lừa, bởi khi chị truy cập vào FB "Phi đội gà bay" của hắn thì đã bị chặn. Đầu tháng 5/2013, chị Nhung vội tức tốc bay về Việt Nam và làm đơn tố cáo sự việc đến Công an Tp Huế để vạch bộ mặt thật của gã "thầy bói" qua FB này.

Thủ đoạn mới

Ngày 28/9, trao đổi với chúng tôi xung quanh vụ việc này, Thượng tá Võ Văn Sáu - Phó trưởng Công an Tp Huế cho biết: Trong thời gian gần đây, Công an TP Huế đã liên tục điều tra, làm rõ, bắt giữ nhiều đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với những thủ đoạn hết sức tinh vi. Đó là lợi dụng trang mạng xã hội như FB để làm quen, kết bạn. Sau đó, bằng nhiều thủ đoạn gian dối đánh lừa người bị hại để chiếm đoạt tài sản.

Đây thực sự là bài học cảnh giác cho mọi người, nhất là trong điều kiện các trang mạng xã hội phát triển rầm rộ, phổ biến như hiện nay. Riêng vụ việc của nạn nhân Nguyễn Thị Diễm Nhung đối tượng lại có thủ đoạn lừa đảo rất mới, theo hình thức tâm linh và khiến nhiều người nhầm tưởng. Chân dung thật sự của gã “thầy bói” lừa đảo "công nghệ cao" này cuối cùng đã bị lực lượng CSHS Công an Tp Huế vạch mặt.

Hiện tại, đối tượng Ngô Quang Mạnh Cường đang được Cơ quan điều tra tiến hành lấy lời khai, lập hồ sơ xử lý về tội mê tín dị đoan và lừa đảo.

Qua điều tra mở rộng, nạn nhân của Ngô Quang Mạnh Cường không chỉ có chị Diễm Nhung, mà còn nhiều phụ nữ ở Việt Nam và Việt kiều khác như chị Lưu Thị Kim P., Nguyễn Thị Ng…

Theo chị Kim P.: "Trên FB, tôi thấy có mấy bài về kinh Phật rất hay như bàn về kinh chú đại bi, pháp hoa, địa tạng… nên tò mò vào đọc. Đọc xong thấy có xem bói thì vội chuyển hết thông tin cá nhân cho thầy xem. Sau đó nhận được phản hồi từ thầy phán rằng, tôi bị “cậu” - (ý chỉ một người âm - PV) ưa, mấy tháng nay ăn ngủ bất an, trong bụng luôn bồn chồn lo lắng. Để xóa đi cái lo lắng, bất an đó, ngoài cần tịnh tâm thầy còn yêu cầu phải chuyển cho thầy 20,3 triệu đồng để thầy lên đồng, xua đuổi "kẻ âm" khi đó căn mới an, mạng mới vững”.

Chị Nguyễn Thị Ng. cũng bức xúc: "Sau khi lên mạng chat, thầy hẹn tôi ra quán cà phê để xem bói. Sau một hồi "nhập đồng", thầy phán rằng tôi sắp có chồng, người chồng giàu có lắm, là một Việt kiều Mỹ"… Một cô bạn đi cùng của chị Ng. cũng bị thầy trở trách: "Thành tài rồi mà quên hết tổ tông ông bà. Nên giờ bị vong hồn về trách phạt. Muốn khỏi tội phải cậy nhờ đến thầy giải giúp, mà phải có tiền mặt thì thầy mới độ mà giải cho"….

Tại CQĐT, tên Cường còn khai nhận trước đây hắn có đọc một số sách của kinh Phật nên có chút am hiểu. Với ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cường đã viết các bài về kinh Phật đưa lên FB nhằm đánh vào lòng tin của một số người. Hiện vụ việc vẫn đang được Cơ quan CSĐT Công an Tp Huế tiếp tục mở rộng, điều tra làm rõ

Theo Hoài Thu - Thiên Phúc (An ninh thế giới)