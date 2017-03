Được im lặng đến khi có luật sư

“Quyền được im lặng” là gì? Quyền được im lặng là một chuẩn mực đã được luật pháp nhiều quốc gia thừa nhận, theo đó người bị cáo buộc có quyền từ chối đưa ra ý kiến hay trả lời câu hỏi của giới chấp pháp cả trước lẫn trong quá trình xét xử. Trong bài viết đăng năm 2001 trên tạp chí Macquarie Law Journal, TS Barbara Ann Hocking và Laura Leigh Manville lý giải quyền được im lặng nghĩa là “một người không thể bị yêu cầu trả lời một câu hỏi sẽ kết tội chính người đó”. Hiểu theo cách này, một nghi can có quyền không tự thú hay giữ im lặng trong quá trình điều tra lẫn khi bị hỏi trước tòa. Ngoài ra, tòa án hay bồi thẩm đoàn không có quyền suy đoán hay kết luận về ý nghĩa sự im lặng của nghi can (là phạm tội hay không phạm tội), mà đơn giản là người bị bắt có quyền từ chối đưa ra ý kiến mà thôi. Tuy nhiên, quyền này được đưa ra không phải để làm khó cho quá trình xét xử, mà có ý nghĩa như một động lực buộc lực lượng điều tra phải chứng minh được tội phạm một cách thuyết phục nhất và khách quan nhất. Những tranh cãi trong công tác điều tra Mặc dù Anh là quốc gia đầu tiên đưa ra khái niệm về quyền được im lặng, chính London đã buộc phải điều chỉnh mức độ áp dụng đối với quyền này khi nhận ra sự cản trở của nó đối với quá trình điều tra. Đến năm 1994, nghị viện nước này đã đưa ra một số giới hạn đối với quyền được im lặng, trong đó quy định tòa án hay bồi thẩm đoàn có quyền đưa ra suy đoán và kết luận nếu như bị cáo không đề cập đến một tình tiết nào đó có thật mà đáng lẽ ra bị cáo hoàn toàn có thể nhắc đến nếu được hỏi. Tại Úc cũng tồn tại nhiều ý kiến trái chiều về việc nên hay không giảm mức độ áp dụng quyền được im lặng trong pháp luật nước này. Theo chủ tịch Hiệp hội Cảnh sát bang New South Wales, việc trao cho đối tượng quyền giữ im lặng trong quá trình chất vấn “làm giảm đi sức mạnh” của luật pháp, tạo ra những “vùng xám” trong quá trình điều tra và tạo cơ hội cho giới tội phạm thoát tội.