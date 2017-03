EU - Biển Đông: 3 không, 4 có

Mũi nhọn kinh tế trong chuyến thăm EU của Thủ tướng Hiệp định Tự do thương mại Việt Nam-EU 2015 là trọng tâm trong chuyến đi của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Họp báo tại Brussels, Thủ tướng Việt Nam và chủ tịch Ủy ban châu Âu đã ra tuyên bố chung về định hướng kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA). Đây là một cam kết chính trị ở cấp cao nhất của hai bên, có một ý nghĩa cả về kinh tế lẫn chiến lược. “Đàm phán thế kỷ” - Hiệp định Thương mại tự do xuyên Đại Tây Dương (TTIP) giữa EU và Mỹ đang diễn ra với nhiều trở ngại. Khả năng thông qua TTIP trong năm nay và năm tới dường như không thể. Vì thế các hiệp định FTA song phương hoặc đa phương với các nước châu Á-Thái Bình Dương sẽ mở đường giải tỏa phần nào áp lực thông qua TTIP trong vòng 2014-2015. Trong khi đó Việt Nam cũng gặp tình trạng tương tự khi vòng đàm phán Hiệp định Đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) tháng 9 chưa có dấu hiệu sẽ kết thúc năm nay. Vì thế nếu Chính phủ Việt Nam xem việc sử dụng các FTA như một đòn bẩy để thúc đẩy tăng trưởng, việc hoàn tất hiệp định FTA Việt Nam-EU sẽ là một điểm sáng cho năm 2015.