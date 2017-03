Facebook đang thách thức các ‘đế chế’ công nghệ

Kiềm chế sức mạnh độc quyền Tầm nhìn đầy tham vọng của những gã khổng lồ như Facebook, Google hay Microsoft có thể tạo ra những lo ngại lớn về sự riêng tư và cả sự an toàn của người dùng. Việc thu thập một lượng thông tin cá nhân khổng lồ và phân tích hành vi người dùng không quá khác với hành động giám sát “nhất cử nhất động” của những người sử dụng. Tờ The Economist bình luận sự “bành trướng” của các đế chế này sẽ bị phản tác dụng nếu như người dùng không cảm thấy được “đền bù” xứng đáng cho việc tiết lộ thông tin cá nhân hay sự an toàn của họ không được đảm bảo. Viễn cảnh độc quyền cũng khiến nhiều người lo ngại. Với sự bá chủ về công nghệ của một công ty, người dùng sẽ bị nhốt trong một “hệ sinh thái” mạng đóng và không sử dụng được các dịch vụ khác. Cơ quan quản lý thông tin và truyền thông của Ấn Độ mới đây đã không đồng ý với kế hoạch phủ sóng Internet miễn phí của Facebook. Nước này nhận thấy việc cho phép một công ty duy nhất là “người gác cổng” cho mạng Internet của cả nước là “quá rủi ro”. Cơ quan kiểm soát cạnh tranh của Đức cũng đang mở điều tra cách thức Facebook sử dụng dữ liệu cá nhân của người dùng. Trong tương lai, khi “đế chế” của Facebook càng mở rộng quy mô, những nỗ lực của các cơ quan chính quyền tìm cách kiểm soát quyền lực của công ty này sẽ càng lớn. Facebook sẽ phải nỗ lực tìm cách cân bằng giữa tham vọng trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hàng tỉ người dùng, kiếm ra lợi nhuận khổng lồ và tránh được những phản ứng ngược mà họ không mong muốn.