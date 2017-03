‘Giải mã’ tượng Phật Dốc 47 trên Quốc Lộ 51 ở Biên Hòa

Tượng Phật có kết cấu phía trên là tượng bán thân Phật A Di Đà, dưới có chân trụ xòa ra bốn cánh tượng trưng cho bốn phương trời trong nhân gian, đồng thời 4 cánh cũng mang ẩn dụ sâu sắc của đạo lý Phật giáo: thành, trụ, hoại, không. Mục đích chính xây dựng tượng Phật không chỉ đơn thuần là cầu an cho bá tánh khắp nơi. Theo người dân xã Tam Phước, cũng thật “lạ” và có chút gì đó tâm linh từ khi dốc 47 có an vị tượng Phật thì tai nạn giao thông tại “điểm đen” này giảm hẳn.

Tượng Phật hiện giờ nằm trên một quả đồi có rừng tràm xanh mát. Hơn nữa, nơi đây từng lưu dấu những sự kiện lịch sử chống quân xâm lược của quân dân địa phương. Nếu được các cơ quan chức năng quan tâm thì đồi dốc 47 sẽ trở thành điểm tham quan tâm linh và về nguồn hết sức có ý nghĩa. Ảnh : Lê Ngọc Quốc Đại đức Thích Thiện Trí, Chánh Thư ký Ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo (GHPG) tỉnh Đồng Nai chia sẻ, từ lâu GHPG tỉnh Đồng Nai cũng đã biết sự tồn tại của công trình tượng Phật có giá trị nghệ thuật và mang đầy ý nghĩa Phật giáo cung đường QL 51. Các tổ chức và cá nhân Phật tử nào phát tâm muốn tu bổ công trình Phật này thì làm đơn trình bày rõ ràng cụ thể mọi lý do phát nguyện gởi đến trụ sở GHPG tỉnh Đồng Nai: ấp Nhất Hòa, xã Hiệp Hòa (TP. Biên Hòa, Đồng Nai). Từ đó, Ban trị sự GHPG tỉnh Đồng Nai sẽ xem xét đơn của Phật tử và sẽ liên hệ với các cơ quan chức năng có thẩm quyền của tỉnh Đồng Nai để xin ý kiến theo quy định trình tự của pháp luật hiện hành.