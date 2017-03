Giải mã vụ nổ súng chấn động nước Anh

Xóa sổ súng quân dụng Khác với vụ nổ súng tại Anh gây nên cái chết của nữ nghị sĩ Jo Cox, vụ xả súng đẫm máu tại TP Orlando (Mỹ) được hung thủ Omar Mateen thực hiện bằng mẫu súng bán tự động AR-15. Loại súng quân dụng này tại Mỹ thậm chí có thể mua dễ dàng qua mạng mà chỉ tốn 38 phút đăng ký, theo Huffington Post. Trong khi đó tại Anh, các mẫu súng quân dụng đều bị xóa sổ khỏi thị trường. Theo tờ Time, những người muốn sở hữu súng trường tại Anh sẽ buộc phải tốn rất nhiều thời gian và đáp ứng nhiều yêu cầu kiểm tra an ninh, trong đó có một cuộc phỏng vấn trực tiếp với cảnh sát về nguyên nhân cần sở hữu súng. Những câu trả lời như mua súng để tự vệ đều không được chấp nhận. Sự khác biệt so với Mỹ Theo tờ The Wall Street Journal, số vụ án giết người sử dụng súng tại Anh và xứ Wales trong năm 2014 chỉ có 21 vụ. Con số này một thập niên về trước cũng chỉ có 73 vụ. Có thể nhìn thấy rõ sự khác biệt nếu đối chiếu với nước Mỹ. Trang phân tích Vox thống kê, vào cùng ngày xảy ra vụ xả súng đẫm máu tại Orlando, cả nước Mỹ có đến 43 vụ nổ súng. Từ đầu năm 2016 đến nay, Mỹ đã có đến 133 vụ nổ súng tại địa điểm công cộng, theo Vox. Theo ĐH Sydney, tỉ lệ các vụ án giết người có sử dụng súng tại Anh chỉ là 0,06/100.000 người, con số này thấp hơn nhiều so với Pháp là 0,6 và tại Mỹ là 3,4. Tại Anh, đa số các sĩ quan cảnh sát hoạt động thường xuyên thậm chí còn không được trang bị vũ khí, theo Wall Street Journal. Cảnh sát chỉ được trang bị vũ khí và các đơn vị cảnh sát vũ trang hạng nặng khi có lệnh ứng phó các tình huống đặc biệt. Việc cấp phép sử dụng súng cũng rất khó khăn. Tỉ lệ súng được cấp phép tại Anh chỉ vào khoảng 6,7/100 người. Còn tại Mỹ, con số này lên đến 101 khẩu súng/100 người, theo ĐH Sydney.