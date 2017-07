Giới siêu giàu Trung Quốc khuấy đảo bóng đá châu Âu

Canh bạc rủi ro Việc ông chủ mới của AC Milan quyết định bạo chi cũng làm dấy lên nhiều nghi ngờ liệu đây có phải là một canh bạc quá nhiều rủi ro của ông chủ TQ Yonghong Li. Đội bóng đỏ-đen liên tiếp thua lỗ nhiều năm qua và hiện đang gánh một khoản nợ gần 220 triệu euro. Sáu năm liên tiếp AC Milan chưa thắng được một danh hiệu lớn nào. Tập đoàn đầu tư Rossoneri Sport Investment Luxembourg của ông sẽ phải trả khoản phí lên đến 11,5% cho Elliott Management vào tháng 10-2018, theo tạp chí Finance Asia. Câu hỏi đặt ra là liệu tỉ phú sinh năm 1969 người TQ với tổng giá trị tài sản khoảng 500 triệu USD, có đủ khả năng xoay xở cân bằng được tài chính của CLB và thậm chí là kiếm lời? Một tiết lộ của tạp chí The Street cho biết ông chủ người TQ của AC Milan thuyết phục được Tập đoàn Elliott nhờ vào kế hoạch đưa hình ảnh của CLB đến với thị trường châu Á. Dẫu vậy theo đánh giá của The Guardian, ông Yonghong Li sẽ phải rất chật vật để đạt được mục tiêu. Đó cũng có thể là lý do ông quyết định bạo chi mùa hè này để tìm kiếm danh hiệu và đẩy nhanh tốc độ khôi phục hình ảnh của AC Milan.