Hai Lúa ế vợ

Tỉ trọng dân số từ 15 tuổi trở lên hiện đang có vợ hoặc có chồng ở nước ta là tương đối cao. Tỉ trọng nam chưa vợ cao hơn 6,8 điểm phần trăm so với tỉ trọng nữ chưa chồng (28,5% so với 21,7%). Nhìn chung, nữ có xu hướng kết hôn sớm hơn nam. Trước tuổi 30, nữ giới kết hôn nhiều hơn so với nam giới. Ở nhóm tuổi trẻ nhất 15-19, chỉ có 2,3% nam giới đã từng kết hôn, trong khi 8,6% nữ giới ở nhóm tuổi đó đã từng kết hôn. Ở nhóm tuổi 20-24, tỉ lệ đã từng kết hôn của nữ cao gấp hơn hai lần của nam (48,7 so với 23,7%). Riêng với ĐBSCL, bình quân tuổi kết hôn lần đầu của nam là 26,4, bình quân tuổi kết hôn lần đầu của nữ là 22,5. Chênh lệch tuổi kết hôn lần đầu nam nữ là 3,8, cao hơn bình quân cả nước là 0,3. (Theo báo cáo kết quả điều tra dân số năm 2011 của Tổng cục Thống kê)