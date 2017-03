Hai tên cướp vàng (kỳ 1)

Cuộc truy lùng của lực lượng công an diễn ra quyết liệt. Khoảng một năm sau, toàn bộ băng cướp đã bị bắt giữ.

Trung tá Võ Tấn Bài - nguyên Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CA Tiền Giang chỉ đạo phá án

Những năm đầu của thập niên 90, KP Chợ thị trấn Cai Lậy, H.Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang tuy chưa phát triển mạnh nhưng việc bán buôn cũng nhộn nhịp đông vui. Bấy giờ, các tiệm kim hoàn mọc lên khá nhiều, minh chứng cho việc làm ăn ngày càng đi lên ở một miền quê đang trên đường đổi mới. Nhưng rồi phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc ở nơi được xem là khá tốt đột nhiên dậy sóng bởi hung tin: tiệm vàng Kim Liễu bị cướp sạch 51 lượng vàng.

Khoảng 7 giờ tối 24-2-1993, tiệm Kim Liễu vắng khách hơn thường ngày. Nghĩ chẳng còn ai đi mua vàng nên chị Sứ cùng con gái Nguyễn Thị Kim Liễu dọn dẹp để nghỉ. 15 phút sau, mẹ con chị đã làm xong mọi việc, 51 lượng vàng được bỏ vào giỏ xách như thường lệ. Lúc này, những tiệm tạp hóa gần đó cũng bắt đầu đóng cửa. Ngoài đường thưa thớt người qua lại. Bất ngờ có hai gã thanh niên đi xe Honda 67 từ đâu chạy tới, dừng xe cách tiệm Kim Liễu chừng chục mét, một gã đi nhanh về phía tiệm vàng, chiếc xe vẫn nổ máy chờ sẵn. Gã thanh niên thu mình rón rén đi kiểu “chân nhện” nép sát lề đường phía các quầy tạp hóa vừa đóng cửa, mắt gã đăm đăm hướng về tiệm vàng Kim Liễu trong khi mẹ con chị Sứ không hề hay biết. Khi Kim Liễu vừa cầm ổ khóa thì gã thanh niên lao đến. Xoạt...

- Ối trời ơi cướp, cướp vàng... của tôi! Bà con ơi!

Chị Sứ kêu la khi chiếc giỏ đựng 51 lượng vàng đã rơi vào tay tên cướp. Gã chạy nhanh như sóc, thoáng chốc đã thót lên chiếc Honda 67 cùng đồng bọn rồ ga, lao vút trên QL1A về hướng TPHCM.

Nghe tiếng kêu cứu của mẹ con chị Sứ, những người gần đó chạy lại hỏi han. Nhận tin báo của nạn nhân, ngay lập tức, CAH Cai Lậy và CA thị trấn Cai Lậy triển khai lực lượng truy đuổi bọn cướp.

Theo lệnh điều động của Ban giám đốc CA tỉnh, CAH Châu Thành đã điều động các chiến sĩ cùng công an xã dọc QL1A chặn giữ, kiểm tra bất cứ xe Honda 67 nào chở hai gã thanh niên đang trên đường về ngã ba Trung Lương. Ngoài ra, các lực lượng công an, xã đội, dân quân du kích tập trung án ngữ hai bên đường. Tất cả mọi người đều căng mắt nhìn vào màn đêm theo dõi ánh đèn xe từ hướng Cai Lậy đổ về TPHCM. Theo kinh nghiệm “tác chiến”, mỗi khi xảy ra tình huống khẩn cấp thì càng thấy rõ khí thế của quần chúng, nhất là khi có nhiều người sử dụng xe nhà để chở anh em công an, xã đội lùng sục ở những khúc quanh, ngã rẽ từ các hương lộ mà họ phán đoán là có khả năng bọn cướp rẽ vào ẩn nấp. Chỉ 15 phút sau khi vụ cướp xảy ra, từ QL1A đến các ngã rẽ đều được trinh sát hình sự và các lực lượng địa phương giăng lưới dày đặc.

Gần 8 giờ tối, trên QL1A trừ các loại xe tải, du lịch, thỉnh thoảng mới có 1 - 2 xe máy lao nhanh như muốn rút ngắn đường trường. Bỗng có hiệu lệnh của một chiến sĩ CAH Châu Thành, Tiền Giang:

- Dừng lại, dừng lại ngay không tôi bắn!

Nhưng chiếc Honda chở hai thanh niên vẫn lao vun vút về hướng TPHCM. “Đoàng! Đoàng”. Hai phát súng chỉ thiên xé toạc màn đêm thanh vắng. Chiếc xe máy chở hai gã thanh niên vẫn cố sống cố chết bỏ chạy. Phát súng thứ ba nổ tóe lửa trên mặt đường nhựa. Chiếc Honda 67 bỗng loạng choạng lướt đi một đoạn ngắn rồi đổ rầm xuống đường. Hai người trên xe bị hất văng xuống đất đã nhanh chóng đứng lên băng mình vào đêm tối. Khi lực lượng truy kích đến nơi chỉ nhìn thấy chiếc xe bị bể lốc máy nằm chơ vơ, còn hai tên cướp đã nhanh chân tẩu thoát.

Dù không bắt được hai tên cướp nhưng những phát đạn chính xác đã ngăn chặn được cuộc tẩu thoát nhanh bằng xe máy của đối tượng. Điều đó đồng nghĩa với việc hai tên cướp vẫn còn luẩn quẩn ở địa bàn H.Châu Thành, tỉnh Tiền Giang nên cuộc truy lùng vẫn diễn ra quyết liệt trong đêm.

Tại căn chòi lá ngoài đồng trống, đang ngủ, bà chủ chòi nghe tiếng gọi nho nhỏ của ai đó nên vội thức giấc ra mở cửa. Sau vài giây sững người khi thấy một thanh niên vận độc nhất chiếc quần đùi đứng ngay cửa, bà được anh ta cho biết do đi buôn thuốc lá lậu bị truy bắt nên phải lột bỏ cả áo quần chạy thoát thân, giờ lạc tới đây xin mua bộ quần áo mặc để đi về. Giữa đêm khuya, chẳng biết anh ta nói thật hay giả dối, nhưng để yên chuyện, bà chủ chòi vội lấy bộ đồ cũ và chỉ đường cho anh ta đi.

Sáng sớm hôm sau, một thanh niên dáng dấp nông dân đón xe Honda ôm tại ngã ba đầu xóm, nhờ chở đi Long An. Dọc đường ngang thị trấn Tân Hiệp, khách nhìn thấy công an đứng rải vội hỏi bác tài:

- Chuyện gì xảy ra mà công an xuất hiện nhiều vậy?

Bác tài ngạc nhiên hỏi lại:

- Cậu ở đây mà không hay biết gì à? Đêm hôm qua ở Cai Lậy, bọn cướp đột nhập tiệm vàng, dùng súng, lựu đạn uy hiếp bắt trói chủ tiệm, hốt gọn mấy chục lượng vàng. Trên đường tẩu thoát, xe chúng bị CAH bắn bể lốc máy, tưởng đâu bắt được bọn cướp, ai dè cũng “chém vè” mất biệt. Báo hại anh em dân quân tụi tôi quần riết đến sáng vẫn chưa có kết quả!

Khách cất giọng nhát ngừng:

- Ờ. Tôi có nghe!... Nhưng cả nhà tôi chí thú mần ăn đâu để ý đến chuyện đó làm gì!

Khi xe vừa qua khỏi xã Tân Hiệp, người khách bảo tài xế dừng xe lại. Anh ta trả tiền rồi đi thẳng một mạch xuống con đê. Đợi khi bác xe ôm vừa quay xe, anh ta vụt quay ngược ra đường cái vẫy một xe khách từ miền Tây về thành phố.

Hai hôm sau, tại một quán cà phê trên đường Thủ Khoa Huân, Q1, TPHCM, có hai thanh niên đang vui vẻ tay bắt mặt mừng.

- Hú hồn, tưởng không gặp lại nhau!

- Suỵt, nói khẽ chứ!

Người có dáng đàn anh thấp giọng hỏi kẻ đối diện:

- Chú mày thoát bằng cách nào vậy?

- Em giả dân buôn thuốc lá lậu. Nghe em kể khổ, một bà lão tin ngay, vẽ đường cho em ra lộ cái đón xe về đây, khỏe re! Thế còn anh Hai?

- Đến lúc rảnh sẽ nói! Điều cần thiết hiện giờ là chú mày phải “cắt đuôi” cho kỹ.

“Anh Hai” gắn điếu Marlboro lên môi, rít vài hơi thật sâu rồi rời khỏi quán...

Trung tá Võ Tấn Bài - Thủ trưởng cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Tiền Giang trầm ngâm nhớ lại toàn bộ diễn biến vụ cướp. Ông thầm tiếc là trong khi lực lượng công an địa phương quá chú tâm vào mục tiêu trên đường, từ đó đã để kẽ hở cho hai tên tội phạm có cơ hội luồn sâu trong xóm, ấp và tẩu thoát bằng phương tiện khác. Mặc dù “chiến lợi phẩm” thu được là chiếc xe mà bọn cướp dùng làm phương tiện gây án, đặc biệt cả giỏ xách có 51 lượng vàng bọn chúng cũng đành vứt lại khi bị té ngã, nhưng với trách nhiệm của người chiến sĩ công an, ông không hài lòng khi để “sổng” bọn gây án.

Theo nhận định của Ban chuyên án, bọn cướp thuộc băng tội phạm cơ hội từ địa phương khác đến, mà khả năng lớn nhất từ TPHCM bởi trước đó hai năm, cũng tại H.Cai Lậy, ở cây số 1988 thuộc ấp Quí Phước, xã Nhị Quý xảy ra vụ cướp xe đông lạnh do bọn tội phạm từ TPHCM gây ra, sau đó cũng trốn thoát về thành phố. Lần đó, cơ quan CSĐT đã tập trung mọi nỗ lực cùng sự phối hợp chặt chẽ của công an các địa phương đã hốt trọn băng cướp nguy hiểm. Liên hệ đến vụ này, trung tá Võ Tấn Bài quyết định mở rộng diện truy xét không chỉ ở TPHCM mà cả một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Theo nhiệm vụ được phân công, Đội án truy xét có trách nhiệm báo cáo cập nhật tiến độ điều tra cho ông mỗi ngày. Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, nguồn gốc chiếc xe Honda 67 do anh Nguyễn Thanh Triều (ngụ ấp Phú An, xã Song Phú, H.Tam Bình) làm chủ. Nhưng năm 1992, anh Triều đã bán xe cho Nguyễn Văn Xuân ở H.Cái Bè, Tiền Giang. Đến tháng 1-1993, anh Xuân cho Nguyễn Văn Tùng (ngụ cùng ấp) thuê với giá 650 ngàn đồng/tháng. Trinh sát gặp Tùng, anh ta thú thật đã mướn xe dùm thằng em vợ tên Võ Thành.

- Hiện Thành làm gì, ở đâu? - trinh sát gạn hỏi.

- Trước đây nó ở xã Linh Xuân, Q.Thủ Đức, TPHCM. Hiện giờ nó bỏ nhà đi biệt tăm, chính tôi cũng đang tìm nó!

Tùng nói giọng bực bội về đứa em vợ đã hại anh ta:

- Khi mướn xe, Thành hứa chắc nịch đúng một tháng hoàn trả xe lẫn tiền thuê, nào dè mấy tháng nay nó trốn biệt...

Rời nhà Tùng, hai trinh sát Phạm Văn Minh và Nguyễn Văn Thổ nhận lệnh đi ngay lên TP.Hồ Chí Minh. Đến P.Linh Xuân, Q.Thủ Đức, Minh - Thổ được công an khu vực cho biết Thành đã đi khỏi địa phương hơn năm nay không thấy quay về. Trước đây Thành quan hệ mật thiết với tên Hùng, nghe đâu ở Q.Tân Bình.

Thiếu tá Hai Thành - Đội trưởng Đội CSHS CAQ Tân Bình vừa ngồi vào bàn làm việc, thì hai trinh sát Minh - Thổ bước vào. Sau khi nghe hai trinh sát đề nghị giúp đỡ truy bắt Hùng, Hai Thành sẵn sàng hợp tác ngay. Anh liền gọi cho các cộng tác viên đắc lực làm việc ngay với Minh - Thổ, xác định tên Hùng chính là Nguyễn Hoàng Sanh (tự Sanh “Lade”), có hộ khẩu tại Q.Tân Bình, là một “cao thủ” trong giới “xách giỏ”. Gã đã bị CATP bắt giữ trong vụ tổ chức làm giấy tờ giả, bị tòa kết án 7 năm tù. Sau đó, Sanh “Lade” được đưa đến trại Tống Lê Chân, nhưng chẳng bao lâu sau gã bỏ trốn.

- Vậy thì tôi không lạ gì thằng này! - Hai Thành nói với hai trinh sát Minh - Thổ.

- Thằng này vào tù ra khám như cơm bữa. Lúc còn là Đội trưởng SBC Phòng CSHS, tôi cùng “người tình” Trà My đã đo ván hắn tại chợ Phạm Văn Hai, rồi giao cho CAP5 Q.Tân Bình nhưng hắn trốn thoát. Sau đó khoảng hai tháng, trinh sát hình sự Q.Tân Bình đã tóm được hắn trong một quán cà phê ở đường Lê Văn Sỹ. Bây giờ chúng tôi sẽ cố gắng phối hợp chặt chẽ với các anh, bằng mọi giá phải “lượm” thằng này.

Kết quả xác minh của hai trinh sát Minh - Thổ đã giúp Ban chuyên án có được chân dung tên Hùng, tức Nguyễn Hoàng Sanh. Lệnh truy nã đặc biệt Nguyễn Hoàng Sanh được Công an Tiền Giang gửi đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đề nghị phối hợp truy bắ.

(còn tiếp)

