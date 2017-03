Hạn mặn, dân cắt lúa cho bò ăn

Bớt hội họp để tập trung chống hạn mặn Tại Long An, tổng diện tích lúa, hoa màu bị thiệt hại do hạn mặn khoảng 24.000 ha, thiệt hại ước tính khoảng 252 tỉ đồng. Theo dự báo, nước mặn sẽ còn xâm nhập sâu theo sông Vàm Cỏ Tây và Vàm Cỏ Đông. Từ nay đến tháng 4-2016, có gần 50.000 ha lúa tiếp tục phải thu hoạch sớm do thiếu nước, thiệt hại trên 150 tỉ đồng. Tại Bến Tre, có gần 20.000 ha lúa bị mất trắng cùng hàng ngàn hecta cây ăn quả, hoa màu và diện tích nuôi thủy sản bị thiệt hại do hạn mặn. Đàn bò trên toàn tỉnh 150.000 con cũng thiếu nước uống. Ngoài ra, hơn 350.000 người dân đang lâm vào cảnh thiếu nước ngọt sinh hoạt, chủ yếu là các hộ nghèo. Ông Võ Thành Hạo, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, cho biết tỉnh này đã chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương giảm bớt các cuộc hội họp, tập trung chống hạn mặn. Hạn hán sẽ còn gay gắt và kéo dài ra phía Bắc Chiều 17-3, ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho rằng đợt hạn hán hiện nay là kỷ lục trong vòng 100 năm qua. Hiện tượng El nino sẽ tiếp tục gây ra hậu quả đối với các tỉnh khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, Trung Trung Bộ và có khả năng lan rộng ra Bắc Trung Bộ trong các tháng tiếp theo... VIẾT LONG