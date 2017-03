Hạnh phúc trong bình yên của dân

“Chúng tôi trăn trở rất lớn trước mất mát của người dân”

Vụ án sát hại cả sáu người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ là một nỗi đau, mất mát lớn của gia đình nạn nhân, cũng là nỗi trăn trở của lực lượng công an tỉnh. Chúng tôi trăn trở bởi thành tích phá án chỉ là nhiệm vụ, còn trách nhiệm để làm sao không xảy ra những vụ án như vậy là vấn đề bức thiết. Công tác đấu tranh chống tội phạm là quan trọng nhưng để phòng ngừa, phát hiện và kịp thời xử lý căn nguyên của tội ác mới là điều đem lại an bình cho người dân. Thời gian tới, lực lượng Công an tỉnh Bình Phước sẽ tiếp tục phát huy công tác nắm địa bàn, vận động, tuyên truyền giáo dục để phòng ngừa tội phạm trên nhiều lĩnh vực, nhất là các vụ án giết người. Đồng thời kiên quyết truy bắt nhanh để răn đe các đối tượng tội phạm, đem lại bình yên cho người dân. Người dân được bình yên là niềm hạnh phúc của lực lượng công an chúng tôi. Đại tá TRẦN THẮNG PHÚC,

Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước NGUYỄN ĐỨC ghi