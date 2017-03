Hành trình nghẹt thở truy bắt trùm ma túy vùng biên

Với chiếc gùi trên lưng luôn chứa 1 lựu đạn, 4 khẩu súng cùng một số đạn, Sòng A Khai chui lủi, ẩn hiện nơi núi rừng Tây Bắc như một con chuột núi. Ba lần ngang nhiên vác súng bắn loạn xạ vào lực lượng công an truy đuổi, “chuột núi” này cuối cùng bị bắt vì một sở thích... ăn chuột.



Vụ việc bắt đầu từ chiều ngày 12.10.2012, tại Bến xe Lạc Long, trên địa bàn quận Hồng Bàng (thành phố Hải Phòng). các trinh sát Công an huyện An Dương bắt giữ Nguyễn Thị Lan (SN 1965, quê quán tại thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng), ở tại tiểu khu 5, thị trấn Hát Lót (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La). Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 10 bánh heroin, cùng gần 1.000 viên hồng phiến được Lan ngụy trang khéo léo trong các thùng đựng bánh kẹo, hoa quả.

Khi bị bắt, Nguyễn Thị Lan không ngần ngại đề nghị hối lộ lực lượng công an 150 triệu đồng để mong được “bỏ qua”. Tuy nhiên, số tiền lớn không mua chuộc được lực lượng công an, và Nguyễn Thị Lan được đưa về trụ sở công an huyện An Dương để điều tra, làm rõ hành vi buôn ma túy. Qua đấu tranh khai thác, Nguyễn Thị Lan khai nhận số ma túy trên được Lan mua của Sòng A Khai (SN 1968, người dân tộc Mông, hộ khẩu thường trú tại bản San Cài, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La). Một kế hoạch vây bắt trùm ma túy này lập tức được triển khai, với việc công an huyện An Dương lên Lóng Luông vây bắt trùm ma túy.

Trùm ma tuý Sòng A Khai

Thấy người lạ là bắn

Còn nhớ cuối tháng 10.2013, trao đổi với PV Báo Lao Động tại trụ sở công an huyện An Dương, thượng tá Lê Hồng Thắng, Phó trưởng Công an huyện An Dương (hiện anh Thắng là Phó phòng cảnh sát hình sự - CA Hải Phòng - chia sẻ: “Vẫn biết Lóng Luông (huyện Vân hồ, tỉnh Sơn La) là lãnh địa đen của tội phạm ma túy với những tên trùm ma túy khét tiếng, nhưng “đưa quân” lên đây mới thấy hết sự manh động, liều lĩnh của chúng”.

Bản San Cài, xã Lóng Luông - nơi Sòng A Khai sinh sống - từ lâu là điểm “nóng” trên “cung đường ma túy” từ Lào về Việt Nam. Xã miền biên viễn này chỉ vài trăm nóc nhà nhưng đã có tới vài chục người bị tù, truy nã về tội buôn ma túy. Gia đình Sòng A Khai có tới 4 người phạm trọng tội về ma túy, bản thân Khai có 1 tiền án 9 năm tù; anh trai là Sòng A Vang, 50 tuổi, đang thi hành án chung thân; em trai là Sòng A Trống, mới 25 tuổi cũng đã lĩnh án 15 năm tù cùng tội danh mua bán trái phép ma túy. Sòng A Khai còn có người cháu mua bán trái phép 60 bánh heroin, đang phải chờ thi hành bản án nghiêm khắc nhất của pháp luật.

Thượng tá Lê Hồng Thắng kể lại: “Ngày 14.10.2013, sau khi thống nhất tại công tỉnh Sơn La, lực lượng gồm công an huyện An Dương, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm ma túy (PC47 Hải Phòng), PC47 Sơn La và công an huyện Mộc Châu (Sơn La) chia làm 3 mũi thực hiện lệnh khám xét nhà Sòng A Khai. Để vào được nhà Khai chỉ có 1 con đường độc đạo và căn nhà Khai được thiết kế như một lô cốt với hệ thống khóa từ bảo vệ, 6 camera lắp trên nóc nhà có thể quan sát được xung quanh nhà”.

Kế hoạch bắt giữ Sòng A Khai không thành công vì với hệ thống cảnh giới dày đặc, A Khai đã phát hiện ra sự có mặt của lực lượng công an. Khi công an tiến vào, nhà lúc đó chỉ có vợ A Khai cùng một đứa con nhỏ. Khám nhà, cơ quan công an thu giữ 1 khẩu súng quân dụng cùng một số tang vật. Tuy nhiên, trong lúc lực lượng công an đang lập biên bản và khám xét nhà Sòng A Khai, bỗng xung quanh vang nhiều tiếng súng kíp. Trên đỉnh núi, 1 người đang chỉ huy đồng bọn bắn về phía CA. Sau đó, hàng tràng đạn súng AK, súng kíp, súng hoa cải nã xối xả về phía tổ công tác nhằm “xóa sổ” lực lượng công an đang làm nhiệm vụ. Lực lượng công an phải dùng súng AK bắn trả. Gần 15 phút đấu súng cũng là thời gian lực lượng ở trong nhà hoàn thành các thủ tục khám xét, lấy lời khai, thu giữ tang vật và rút an toàn.

Sau lần vây bắt Sòng A Khai không thành, lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hải Phòng tiếp tục lên Sơn La vây bắt tên trùm ma túy này. Tuy nhiên cũng giống như lần trước, Sòng A Khai như có “mắt thần” lại thoát khỏi sào huyệt, lợi dụng địa hình ẩn trên núi cao nã đạn điên cuồng về phía lực lượng công an khiến kế hoạch truy bắt thất bại. Sự liều lĩnh, manh động của Sòng A Khai lên đến đỉnh điểm, bất cứ ai “dòm ngó” ngôi nhà hắn đều bị bắn. Một lần một trinh sát công an Sơn La mặc thường phục, một mình đi xe máy dừng lại cách nhà hắn vài trăm mét. Lập tức từng tràng súng vang lên, đạn bay về phía anh lính trinh sát này.

“Chuột núi” sa lưới vì thích... ăn chuột

Cơ quan Cảnh sát điều tra CA Hải phòng sau đó đã ra lệnh truy nã toàn quốc đối với Sòng A Khai, hồ sơ vụ án được chuyển cho Phòng cảnh sát truy nã tội phạm (PC52 Hải Phòng). Thượng tá Nguyễn Trường Tam - Phó trưởng phòng cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Hải Phòng - kể: “Chúng tôi chỉ biết Sòng A Khai qua vài bức ảnh trong hồ sơ. Một thông tin khác liên quan là Sòng A Khai rất khỏe, yêu vợ con nhưng... yêu súng hơn. Sòng A Khai có thể xa vợ con hàng tháng, nhưng không bao giờ quên mang theo súng bên người. Nguồn tin trinh sát báo về, là bất cứ khi nào xuất hiện, Sòng A Khai cũng mang theo chiếc gùi chứa 4 khẩu súng, 1 lựu đạn và 2 băng đạn quấn quanh người. Bắt Sòng A Khai tại nhà hắn hay chỗ đông người, chắc chắn sẽ xảy ra thương vong”.

Vũ khí bất ly thân của Sòng A Khai

Mức độ nguy hiểm của Sòng A Khai khiến cả CA Hải Phòng và Sơn La đều quyết tâm truy bắt. Công an 2 địa phương này đã phối hợp nhuần nhuyễn trong việc xác minh di biến động, tìm hiểu các mối liên hệ thậm chí cả sở thích của đối tượng. Sau thời gian dài nghiên cứu, lực lượng công an phát hiện một chi tiết rất nhỏ nhưng là nút thắt để có thể bắt Sòng A Khai: Đối tượng này rất thích ăn chuột núi. Vậy là một kế hoạch bẫy “chuột núi” Sòng A Khai được lực lượng công an vạch ra hết sức công phu.

Thèm thịt chuột núi, thỉnh thoảng Sòng A Khai lại ra khỏi “hang” để đi bẫy chuột. Trong hàng tháng trời, nhiều ngày trinh sát Công an tỉnh Sơn La phải nằm phục tại các nương ngô để nắm được hành động của Sòng A Khai.

Ngày 26.11.2013, cơn thèm thịt chuột nổi lên, Sòng A Khai lững thững vác gùi đi thăm bẫy mà hắn đã đặt từ trước. Vài chiếc bẫy chuột được Sòng A Khai nhấc lên, bắt ra mấy con chuột núi. Mải mê bẫy chuột, Sòng A Khai không biết rằng một chiếc bẫy đã được giăng ra và kẻ bị bẫy chính là hắn. Vừa vạch ruộng ngô tìm tới chiếc bẫy chuột, bất ngờ Sòng A Khai bị ai đó nhảy ra đè sấn xuống ruộng ngô rồi vài người khác từ đâu nhảy ra hỗ trợ. Dù rất khỏe lại đang mang theo tới 4 khẩu súng, 1 quả lựu đạn và 37 viên đạn, nhưng Sòng A Khai đành thúc thủ cho tay vào còng.

Bắt “chuột núi” Sòng A Khai đã khó, nhưng đây không phải việc cuối cùng, vì cả vùng Lóng Luông (Vân Hồ) là lãnh địa của những tay buôn ma túy như Khai với hàng chục đàn em sẵn sàng dùng súng bắn lại công an để giải cứu cho “đại ca”. Thượng tá Nguyễn Trường Tam kể: “Hôm bắt Sòng A Khai, cả vùng Vân Hồ sương mù dày đặc cách khoảng 10m đã không nhìn thấy gì. Xe ôtô chở chúng tôi cùng Sòng A Khai lặng lẽ đi qua khu vực có ngôi nhà nơi Sòng A Khai từng vài lần cùng đồng bọn bắn lại công an để về thị xã Sơn La.

Cả quãng đường từ Lóng Luông về trụ sở CA tỉnh Sơn La rồi từ Sơn La về Hải Phòng, Sòng A Khai hiền lành một cách lạ thường. Kiên trì động viên để hắn không hoảng loạn, chống đối, nhưng mọi phương án đề phòng việc đồng bọn A Khai “đánh tháo” đều được tính đến. Chiếc xe chở Sòng A Khai rời khỏi Sơn La đi một mạch về Hải Phòng an toàn.

Tại phiên tòa diễn ra ngày 19.9.2014 tại TAND thành phố Hải Phòng, Sòng A Khai đã bị tuyên phạt với mức án cao nhất. Vụ án Sòng A Khai khép lại nhưng với những người trực tiếp truy bắt tên tội phạm khét tiếng này, họ lại nghĩ tới hắn với những suy nghĩ rất đời thường. Họ cho rằng Sòng A Khai vốn chỉ là anh nông dân vì nghèo, thiếu hiểu biết mà buôn ma túy. Khác với hình dung của nhiều người, Sòng A Khai khi bị bắt chỉ có chiếc quần cộc và chiếc áo rách.

Khi về đến Hải Phòng, được cán bộ Phòng cảnh sát truy nã tội phạm cho chiếc áo phao mặc, hắn tâm sự: “Cả đời em chưa được mặc chiếc áo đẹp thế này bao giờ”. Quãng đời u tối, trốn chui trốn lủi, mắt Sòng A Khai chỉ sáng lên khi nhớ tới con mình: “Trước ngày bị bắt mấy hôm, con trai em học đại học ở Hà Nội có về thăm nhà. Ít nhất trước khi bị bắt, em đã gặp nó, nó là niềm hy vọng đổi đời của gia đình em đấy…”.