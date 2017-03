Hành trình truy tìm người mất tích: Người mai táng không xác trở về

Một bệnh nhân biến mất

Tìm hiểu xung quanh vụ mất tích của cháu gái ông Doáng, phóng viên được biết chị Ngọc mắc căn bệnh viêm tụy, hàng tháng phải ra Viện Huyết học Trung ương để truyền máu và khám bệnh định kỳ. Hoàn cảnh gia đình chị Ngọc rất khó khăn, bản thân ở với mẹ, bố dượng và mấy đứa em còn quá nhỏ tuổi. Tuy chưa tròn 20 tuổi, nhưng trông chị Ngọc gầy ốm tong teo, già hơn tuổi rất nhiều. Như thường lệ, ngày 26-3-2011, chị Ngọc xin phép gia đình ra Hà Nội khám bệnh định kỳ. Kể từ đó đến giữa tháng 4-2011, chị Ngọc không về nhà và không ai biết chị đi đâu, làm gì?

Cán bộ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an TP Hà Nội tiếp nhận trình báo của thân nhân người mất tích

Trong khi gia đình chị Ngọc đứng ngồi không yên bỗng nhận được điện thoại của một người tự xưng là bác sỹ đang điều trị cho chị Ngọc. Vị bác sỹ này thông báo cho gia đình biết tin chị Ngọc đang được điều trị bệnh viêm tụy ở Anh quốc, theo một chương trình tài trợ của Viện Huyết học Trung ương. Tuy nhiên, bác sỹ nọ tỏ vẻ buồn rầu thông báo gia đình hãy chuẩn bị sẵn tinh thần, bởi nhiều khả năng chị Ngọc không qua khỏi. Tiếp đến ngày 6-4-2011, vị bác sỹ giấu mặt thông báo chị Ngọc đã qua đời, xác đang quàn ở Anh quốc để chờ đưa về Việt Nam mai táng. Nghe được tin này, gia đình chị Ngọc rất đau xót và tổ chức lễ truy điệu cho con gái họ vào đúng ngày hôm đó.

Mặc dù các thủ tục mai táng không xác đã làm hết, nhưng ông Doáng vẫn không tin đứa cháu gái mình đã chết. Với thân xác ốm nhom của một lão nông quanh năm chân lấm, tay bùn, ông Doáng lặn lội vượt hàng trăm cây số từ Quảng Bình ra Hà Nội để trình báo vụ mất tích bí ẩn của đứa cháu gái hiền thục, nết na mà ông rất yêu quý.

Giải mã bí ẩn

Sáng 18-4-2011, Trung tá Đỗ Quốc Toản, Đội trưởng Đội 4 - Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an TP Hà Nội thay mặt Ban chỉ huy phòng đón tiếp thân nhân một người vừa mất tích đến trình báo. Nhìn dáng vẻ bề ngoài khắc khổ của người đàn ông gần 60 tuổi, vừa từ Quảng Bình ra Hà Nội, Trung tá Đỗ Quốc Toản thấu hiểu nỗi đau xé lòng của thân nhân người mất tích như thế nào và động viên ông Doáng yên tâm nếu cháu gái ông còn sống, chắc chắn lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an TP Hà Nội sẽ tìm được.

Xác minh, làm rõ những uẩn khúc xung quanh vụ mất tích của chị Ngọc, Đội 4 - Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm được biết Viện Huyết học Trung ương không hề có chương trình tài trợ nào cho bệnh nhân mắc chứng viêm tụy được đưa sang Anh quốc chữa trị. Như vậy, thông tin của một bác sỹ giấu tên là không có thật. Nhận định vụ mất tích của chị Ngọc có khả năng liên quan đến một số đường dây buôn bán nội tạng, hoặc buôn bán người xuyên quốc gia càng thôi thúc các chiến sỹ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm quyết tâm truy tìm bằng được tung tích bệnh nhân này.

Đội 4, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm phát hiện trong quá trình chữa bệnh tại Viện Huyết học Trung ương, chị Ngọc chơi thân với một nữ bệnh nhân tên là H., quê ở TP Hưng Yên, cũng đang điều trị ở đây. Tuy nhiên, vào thời điểm này chị H. không có mặt tại nơi điều trị mà đang ở quê. Ngày 21-4, một tổ công tác của Đội 4, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an TP Hà Nội đã tới TP Hưng Yên và tìm được chị H.

Qua trao đổi với người bạn cùng giường bệnh với chị Ngọc, các chiến sỹ Công an Hà Nội đã tìm được người mất tích, khi đó đang làm việc tại một công ty may mặc ở khu vực phố Hiến, TP Hưng Yên. 21 giờ cùng ngày, Đội 4 đã đưa chị Ngọc từ TP Hưng Yên về giao lại cho ông Doáng, trong niềm vui khôn xiết của người bác vừa tìm lại được đứa cháu gái yêu quý.

Gặp lại những người thân yêu của mình, chị H. mắt rưng lệ bày tỏ sự ân hận vì đã dựng lên màn kịch được đưa sang Anh quốc chữa bệnh, rồi bị chết, để gia đình và người thân quên mình đi. Lý do dẫn đến việc làm của chị Ngọc vì gia đình quá nghèo, không có tiền thuốc thang chữa bệnh, nên chị Ngọc không muốn làm gánh nặng cho mọi người, quyết tâm ra đi để tự kiếm sống và chữa bệnh. “Suy nghĩ của chị Ngọc rất đơn giản, nhưng đối với những người thân của chị và cả những chiến sỹ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an TP Hà Nội, thì việc mất tích của chị Ngọc hay bất cứ ai khác đều không đơn giản chút nào!” - Đại tá Nguyễn Thanh Hùng, Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an TP Hà Nội tâm sự.

Không bỏ sót bất cứ chi tiết nào trong quá trình thu thập tài liệu để truy tìm người mất tích, các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an TP Hà Nội đã có cơ sở để giúp cơ quan điều tra vạch mặt nhiều tên tội phạm nguy hiểm.

Bài 2: Không bỏ sót chi tiết



Một ngày sau khi tìm được chị Trần Thị Ngọc, giao lại cho gia đình ông Doáng, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an TP Hà Nội tiếp nhận đơn của Cục Lãnh sự quán Trung Quốc đề nghị truy tìm một công dân của họ vừa bị mất tích là bà Kim Xuân Tiên, SN 1964. Bà Tiên làm nghề buôn bán tự do, thỉnh thoảng vẫn nhập cảnh vào Việt Nam để giao dịch mua bán các loại bao bì bằng chất liệu polime. Theo Cục Lãnh sự quán Trung Quốc cho biết, khoảng 16h30 ngày 8-4-2011, bà Tiên sau khi từ Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Hữu Nghị, ở biên giới Việt - Trung, thuộc địa phận tỉnh Lạng Sơn, đã đến bến xe Gia Lâm, quận Long Biên. Đến 18 giờ cùng ngày, bà Tiên có dấu hiệu mất tích và không ai liên lạc được với người phụ nữ này nữa.

Theo Hồng Tuấn (ANTĐ)