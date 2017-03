Hé lộ đường dây chạy án ở Long An

VỤ ĐẠI GIA BỊ BẮT VÌ “CHẠY ÁN” Ở LONG AN VKSND Tối cao đang điều tra Tại cuộc họp báo định kỳ do UBND tỉnh Long An tổ chức mới đây, trả lời phóng viên Báo Người Lao Động về việc bị can Lê Văn Phổ (người tổ chức cho các đại gia ăn nhậu trên “du thuyền” làm một cô gái té sông chết đuối, sau đó bị Công an huyện Cần Giuộc bắt tạm giam vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản) đã chuyển 10 triệu đồng vào tài khoản của ông Nguyễn Đức Thường, Trưởng Phòng Kiểm sát án trị an TAND tỉnh Long An, bị tình nghi là tiền “chạy án”, đại diện VKSND tỉnh Long An cho biết hiện cơ quan điều tra VKSND Tối cao vẫn đang điều tra để làm rõ. Theo VKSND tỉnh Long An, sau khi báo chí đưa tin vụ việc, ông Thường giải trình cứ nghĩ đó là tiền ông Phổ đi đám tang mẹ ông. Trong khi làm việc với cơ quan công an, ông Lương Hồng Việt (xe ôm) khai mình được ông Phổ thuê đến ngân hàng chuyển 10 triệu đồng vào tài khoản của ông Thường chứ không biết đó là tiền gì. Trước đó, ngày 18-7-2011, TAND tỉnh Long An xử phúc thẩm, tuyên phạt bà Phạm Thị Bé (ngụ huyện Cần Giuộc) 2 năm tù giam về tội “Chứa mại dâm”. Sau phiên xử, ông Lê Văn Phổ thuê ông Lương Hồng Việt chở đến nhà ông Đặng Ngọc Nguyễn (chồng bà Bé) nhận một bọc tiền. Theo ông Nguyễn, bọc tiền có 160 triệu đồng. Sau đó, ông Phổ hướng dẫn vợ chồng ông Nguyễn làm đơn xin hoãn thi hành án. Tuy nhiên, đến cuối tháng 8-2011, bà Bé lại nhận được quyết định của Công an huyện Cần Giuộc buộc thi hành án phạt tù từ ngày 26-9-2011. Ông Nguyễn gọi điện báo tin cho ông Phổ, Phổ yêu cầu chi thêm 5 triệu đồng để “chạy”. Ngày 22-9-2011, ông Phổ đang nhận tiền của ông Nguyễn thì bị công an bắt quả tang. M.Sơn