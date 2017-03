IS dọa sẽ còn khủng bố Paris

- Theo AFP, báo chí Anh ngày 15-11 đưa tin các lực lượng đặc nhiệm nước này đã được triển khai để hỗ trợ cảnh sát Anh sau khi xảy ra các vụ tấn công khủng bố ở Paris (Pháp). ​Đây là một phần của các biện pháp tăng cường an ninh có quy mô lớn hơn. ​Bộ trưởng Nội vụ Anh Theresa May không phủ nhận thông tin trên, chỉ cho biết rằng “những kế hoạch” đã được triển khai để đưa quân cảnh tới hỗ trợ tại những nơi cần thiết. ​ Trong khi đó, truyền thông Anh cho biết các lực lượng đặc nhiệm đang hỗ trợ cảnh sát để đảm bảo an ninh tại các địa điểm công cộng tập trung đông người, trong đó có các nhà ga tàu hỏa và tàu điện ngầm, trung tâm mua sắm, khu vui chơi giải trí.

​Trước đó, giới chức cảnh sát Anh cũng cho biết sẽ tăng cường sự hiện diện của cảnh sát tại các sân bay, bến cảng và tại các sự kiện lớn trong những ngày tới. Cảnh báo khủng bố tại Anh hiện vẫn giữ nguyên ở mức nghiêm trọng, vốn đã được đưa ra từ tháng 8-2014, đây là mức cao thứ hai trong cấp độ cảnh báo khủng bố ở Anh. - Tân Hoa xã đưa tin ngày 15-11, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian tuyên bố Paris sẽ điều chỉnh chiến lược an ninh để ứng phó hiệu quả hơn với tấn công khủng bố sau khi xảy ra một loạt vụ xả súng và đánh bom liều chết ở Paris hôm 13-11. ​Phát biểu trên tuần báo Journal de Dimanche của Pháp, ông Le Drian cho biết: “Quy mô của mối đe dọa (khủng bố) đã thay đổi. Hoạt động khủng bố đã được quân sự hóa và chiến lược quốc phòng của chúng tôi phải sửa lại cho phù hợp”. Sau khi xảy ra các vụ tấn công khủng bố vào đêm 13-11 ở Paris, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã ra lệnh triển khai thêm 1.500 quân nhân tại Paris nhằm đảm bảo an toàn tại các nơi công cộng. Hãng tin AFP cho biết đã xác định một số nạn nhân người nước ngoài thiệt mạng trong loạt vụ tấn công khủng bố xảy ra đêm 13-11 tại thủ đô Paris và các khu vực lân cận. TNL (theo TTXVN)