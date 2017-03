Kết quả đàm phán Geneva: Những lằn chỉ mong manh

Châu Âu sẽ phải đối mặt với hai bài kiểm tra mang tính chiến lược - Thứ nhất là mối quan tâm về năng lượng. Nỗ lực giảm sự phụ thuộc năng lượng vào Nga của châu Âu đã không đem lại được bất kỳ kết quả đáng kể nào, mặc dù vị trí của châu Âu hiện nay đã tốt hơn so với các năm trước. Cách duy nhất để có được những tiến bộ là tìm các nguồn tài nguyên thay thế và xây dựng một thị trường năng lượng thống nhất. - Bài kiểm tra thứ hai chính là an ninh. Châu Âu cần một học thuyết thống nhất cao hơn Chiến lược an ninh châu Âu hiện tại. Được soạn thảo vào năm 2003, Chiến lược an ninh châu Âu đã không tính đến các nguy cơ năng lượng từ Nga một cách nghiêm túc. Đó là lý do dù đưa ra nhiều lời đe dọa trừng phạt nhưng có lẽ nếu khởi đầu EU sẽ là người trước tiên “lấy đá chặn chân mình”.