“Kịch bản” tàn độc của những tên sát nhân

Trong hành trình tìm đến “miền đất hứa”, cả năm mẹ con người phụ nữ xấu số, trong đó có đứa trẻ chưa đầy 4 tuổi đã bị giết chết một cách dã man. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ các lực lượng nghiệp vụ của Công an Phú Khánh và Nghĩa Bình đã vào cuộc với quyết tâm cao nhất và chỉ sau một tháng, những tên tội phạm máu lạnh đã lần lượt sa lưới pháp luật, phải nhận những bản án thích đáng cho những tội lỗi mà chúng đã gây ra.

BA XÁC CHẾT TRÊN SÔNG TRÀ BỒNG

Buổi sáng 17-5-1985, khi mặt trời vừa ló dạng ở phía hừng đông thôn Phú Long, xã Bình Phước, thuộc huyện Bình Sơn, tỉnh Nghĩa Bình (nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi) cũng là lúc một số người dân chuẩn bị ra đồng. Vùng quê vốn yên bình là vậy bỗng trở lên náo loạn bởi thông tin của một lão điền tên Dương Tài - xã viên đội sản xuất số 12. Khi ông đang trên đường dắt trâu ra đồng thì phát hiện có ba xác chết nổi trên một con lạch thuộc sông Trà Bồng. Hung tin trên lập tức thu hút hàng ngàn người ở các địa phương lân cận kéo về. Họ bàn tán xôn xao về những nạn nhân, về nguyên nhân cái chết. Người thì cho là chết đuối, người thì cho rằng tự tử, cũng có người phỏng đoán là án mạng.

Công an xã Bình Phước một mặt triển khai lực lượng phong tỏa bảo vệ hiện trường, một mặt cấp báo lên Ban chỉ huy Công an huyện Bình Sơn vàCông an tỉnh Nghĩa Bình. Một tổ công tác gồm lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát điều tra, Kỹ thuật hình sự và Công an huyện Bình Sơn đã nhanh chóng có mặt tại Bình Phước. Khi xác các nạn nhân được cơ quan chức năng đưa lên bờ để tiến hành khám nghiệm thì ai cũng phải xót xa. Ngoài nạn nhân là một phụ nữ khoảng trên 30 tuổi còn có hai bé gái, trong đó một cháu gần 10 tuổi trên người không còn quần áo và một cháu khoảng 4 tuổi.

Cả ba nạn nhân đã chết trước khi bị đưa xuống nước và nguyên nhân là do bị bóp cổ dẫn đến ngạt thở. Mở rộng hiện trường, cơ quan công an tìm thấy một túi xách trên một đám ruộng cách nơi phát hiện xác các nạn nhân khoảng 100m, bên trong có một thẻ căn cước của chế độ cũ. Tấm thẻ căn cước đó mặc dù đã bị nhòe nước, nhưng các trinh sát, điều tra viên vẫn dịch được hàng chữ mang tên Võ Thị Thị, trú đường Thống Nhất, Nha Trang.

Xác định ban đầu đây là một vụ án giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Công an Nghĩa Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án và thông báo truy tìm tung tích nạn nhân. Để xác định chính xác danh tính của người xấu số, một tổ công tác được lệnh lên đường đi Nha Trang. Tại đây, sau khi nhận được thông tin từ Công an Nghĩa Bình, Giám đốc Công an tỉnh Phú Khánh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương phối hợp Công an tỉnh Nghĩa Bình làm rõ danh tính nạn nhân.

Qua xác minh, tại đường Thống Nhất thuộc phường Phương Sơn có bà Võ Thị Thị (SN 1953) có chồng (đã vượt biên) và bốn con nhỏ gồm: Đào Duy N. (11 tuổi); Đào Đức Vinh S. (10 tuổi); Đào Hoa Chi L. (7 tuổi) và Đào Thị Hồng T. (4 tuổi). Tuy nhiên gia đình bà Thị vắng mặt cả tháng nay mà không khai báo chính quyền địa phương. Tìm hiểu một số người thân trong gia đình thì chồng bà Thị là sĩ quan trong chế độ cũ. Sau khi sinh đứa con út được một thời gian, ông này vượt biên sang nước ngoài sinh sống. Từ nước ngoài, người chồng liên lạc được với bà Thị thông báo rằng đã ổn định nơi ăn, chốn ở và rất mong chờ mấy mẹ con sang. Về phần bà Thị, sau khi chồng đi do có sự tính toán, chuẩn bị từ trước nên cũng thu vén chuyện gia đình và gom góp một số vốn kha khá để có lộ phí dành cho chuyến “xuất ngoại” của mấy mẹ con.

Vào tháng 9-1984, bà Thị từng bị chính quyền phườngPhương Sơn đưa ra kiểm điểm về hành vi vượt biên trái phép. Cách đây vài tháng, có mấy người đàn ông lạ mặt rất hay ra vào nhà bà Thị thậm thụt bàn chuyện “vượt biển”. Theo thông tin mà một số người thân trong gia đình thì bà Thị qua giới thiệu đã thuê những người đàn ông này tổ chức cho mấy mẹ con vượt biên. Cách đây ít ngày họ cũng nghe bà Thị vui mừng cho biết cả gia đình vừa có chuyến đi Phan Thiết (Thuận Hải) về. Trong chuyến đi ấy, hai cậu con trai lớn của bà được đưa ra “thuyền lớn” để sang với cha của chúng. Còn về phần bà Thị và hai con gái nhỏ dù rất nóng lòng nhưng cũng phải ráng đợi “điều kiện thuận lợi”.

Trong thời gian chờ đợi, bà Thị và hai con gái chuyển lên sống tại nhà bà Đào Thị Tuyền là chị chồng bà Thị ở xã Vĩnh Thạnh, Nha Trang. Cách đây hai ngày (15-5-1985), những người đàn ông này trở lại và đưa ba mẹ con bà Thị đi, còn địa điểm ở chỗ nào thì không ai được biết. Như vậy có thể khẳng định ba nạn nhân bị giết tại sông Trà Bồng là ba mẹ con bà Võ Thị Thị gồm bà Thị và hai con ruột là Đào Hoa Chi L. (7 tuổi) và Đào Thị Hồng T. (4 tuổi). Cả ba mẹ con đi nhằm mục đích vượt biên, chắc chắn phải chuẩn bị tư trang, tài sản chu đáo. Cả ba mẹ con đều bị giết bởi cùng một phương thức, trên người không còn tài sản gì. Nhận định bước đầu của cơ quan công an đây rất có thể là một vụ giết người, cướp của và nghi can số một chính là những người đàn ông đã được bà Thị thuê.

Các bị cáo Tu Hồng Sơn, Nguyễn Ngọc Phương, Phạm Danh, Đào Thị Tuyền tại phiên tòa xét xử sơ thẩm

LỘ DIỆN HUNG THỦ

Thời kỳ những năm 80, số vụ vượt biên trái phép trên địa bàn các tỉnh ven biển Nam Trung bộ diễn ra rất phức tạp. Lực lượng công an, trong đó có Công an tỉnh Phú Khánh đã tập trung tổ chức truy quét rất quyết liệt đối với loại tội phạm này. Nắm được tâm lý muốn đến những “miền đất hứa” bằng mọi giá của một bộ phận người dân, những nhóm tội phạm chuyên tổ chức câu móc đưa người vượt biên trái phép đã hình thành. Có không ít người phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình.

Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Ban giám đốc Công an tỉnh Phú Khánh chỉ đạo các trinh sát hình sự dày dạn kinh nghiệm của Phòng Cảnh sát hình sự lập kế hoạch, tập trung điều tra, truy xét đối tượng gây án. Mục tiêu đầu tiên mà các trinh sát tập trung vào là các đối tượng có tiền án, tiền sự, chuyên câu móc, tổ chức vượt biên trái phép trên địa bàn Nha Trang và một số huyện lân cận. Bên cạnh đó, các trinh sát cũng tập trung khai thác thông tin từ một số người thân trong gia đình nạn nhân.

Theo bà Đào Thị Tuyền, bà Thị có quen một thanh niên tên Danh ở khu vực cầu Hà Ra (Nha Trang). Chính Danh là người đã móc nối thuê hai thanh niên, một người tên Phương, một người tên Tu Một trú ở khu vực xóm Cồn thuộc phường Xương Huân, Nha Trang. Cách đây ít ngày, Phương và Tu Một đến gặp và đưa cho bà tấm chứng minh nhân dân (CMND) của bà Thị để nhận tiền công là 2 cây vàng. Trước khi bà Thị đi có đưa cho bà Tuyền lá thư dặn rằng khi nào có người mang CMND của mình đến thì đưa hai cây vàng là tiền bà Thị trả công cho họ. Xác minh về người thanh niên tên Danh thì đây chính là tên tội phạm đang bị Công an tỉnh Phú Khánh truy nã về tội trốn cải tạo. Tên đầy đủ của y là Phạm Danh (SN 1963, trú phường Vĩnh Phước, Nha Trang).

Tháng 2-1984, Phạm Danh đã bị Công an huyện Ninh Hòa bắt về tội vượt biên trái phép và bị đưa đi cải tạo tại trại cải tạo Suối Thơm. Đến tháng 9-1984, lợi dụng sơ hở của bảo vệ trại, Danh bỏ trốn. Từ những chứng cứ thu thập được, ngày 20-5 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Khánh ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Danh về tội tổ chức vượt biên trái phép. Hàng chục trinh sát hình sự được tung vào cuộc để truy bắt Danh bởi đây là đầu mối quan trọng nhất có thể tìm ra hung thủ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ đến ngày 9-6-1985 các trinh sát hình sự tóm được Phạm Danh khi y đang lẩn trốn ở một xã ngoại thành Nha Trang. Theo lời khai ban đầu của Danh thì y chỉ với vai trò là kẻ môi giới giới thiệu bà Thị với hai người bạn của mình để tổ chức đưa cả gia đình vượt biên trái phép. Sau này được biết cả gia đình bà Thị vượt biên trót lọt thì Danh có nhận tiền công là 2 chỉ vàng. Cụ thể việc vượt biên được tổ chức như thế nào, gia đình bà Thị được đưa đi đâu thì Danh không hề biết. Hai người đàn ông Danh giới thiệu cho bà Thị, một người tên Nguyễn Ngọc Phương (SN 1953, là bạn hàng xóm của Danh, trú phường Vĩnh Phước), còn một người tên Tu Hồng Sơn (thường gọi là Tu Một, SN 1958, trú phường Xương Huân, Nha Trang) là bạn của Phương.

Cũng theo lời khai của Danh thì Phương có giới thiệu cho Danh biết Tu Một là chủ của một ghe câu thường xuyên đậu ở Cồn Giữa. Đi sâu xác minh về Sơn và Phương thì thấy cả hai chỉ là những kẻ “du thủ, du thực” sống bằng nghề trộm cắp vặt. Tu Hồng Sơn thậm chí chẳng biết tí gì về nghề đi biển nên cũng không hề có chiếc ghe câu nào. Nguyễn Ngọc Phương quê huyện Tư Nghĩa, tỉnh Nghĩa Bình (nay là tỉnh Quảng Ngãi), từng sinh sống ở khu Lò heo thuộc phường Vạn Thạnh (Nha Trang). Còn Tu Hồng Sơn cũng là người ở huyện Bình Sơn, tỉnh Nghĩa Bình. Năm 1975, Sơn đi nghĩa vụ quân sự và chỉ sau đó hơn một năm thì trốn về nhà người anh ở khu Lò heo sinh sống. Vừa là đồng hương, vừa là những kẻ có cùng “chí hướng” giang hồ nên Phương, Tu Một đã nhanh chóng kết thân trở thành một cặp chuyên “nghề” đạo tặc.

(Còn tiếp)



Theo HOÀNG MINH QUANG (CATP)