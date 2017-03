“Kịch bản” tàn độc của những tên sát nhân (Tiếp theo và hết)

Điều đau xót hơn là cho đến lúc chết, bà Thị vẫn chưa biết được bốn đứa con nhỏ của mình đã bị hai kẻ sát nhân đưa đi đâu, làm gì.

SA LƯỚI

Từ lời khai của Phạm Danh và những thông tin thu thập được, các trinh sát đã có đủ cơ sở khẳng định Tu Hồng Sơn và Nguyễn Ngọc Phương là hung thủ giết chết ba mẹ con bà Võ Thị Thị tại xã Bình Phước, huyện Bình Sơn, tỉnh Nghĩa Bình. Thêm một câu hỏi nữa đặt ra cho các trinh sát, đó là số phận của hai đứa con trai bà Thị. Liệu chúng có được đưa đi vượt biên trót lọt hay chúng cũng phải chịu chung số phận như mẹ và các em? Câu hỏi cần phải được nhanh chóng giải đáp và điều này đồng nghĩa với việc phải nhanh chóng truy bắt cho được Sơn và Phương.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Hà Ngọc Khang, nguyên Phó giám đốc kiêm Chỉ huy trưởng lực lượng Cảnh sát, Công an tỉnh Phú Khánh, hàng chục trinh sát, điều tra viên của các đơn vị nghiệp vụ Cảnh sát hình sự, Cảnh sát điều tra, Công an các địa phương Nha Trang, Ninh Hòa, Diên Khánh, Vạn Ninh... đã được huy động vào cuộc. Trên cơ sở rà soát các mối quan hệ của Phương và Sơn, trinh sát tỏa đi khắp các địa bàn từ Nghĩa Bình đến Thuận Hải. Rất có thể khi Danh bị bắt, Phương và Sơn sẽ tìm cách bỏ trốn khỏi địa phương. Các trinh sát hình sự, cùng với Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt đã lập các tổ chốt chặn, ngày đêm bám trên các tuyến giao thông, bến xe, nhà ga.

Buổi chiều muộn ngày 12-6-1985, ga Nha Trang tấp nập người ra vào. Chỉ còn ít phút nữa chuyến tàu Bắc - Nam sẽ khởi hành rời ga Nha Trang tiếp tục cuộc hành trình đi các tỉnh phía nam. Trời chiều nhập nhoạng, dưới ánh đèn vàng yếu ớt vừa mới được bật lên, tổ trinh sát của Phòng cảnh sát hình sự vẫn căng mắt dõi theo từng người khách ra vào. Trên sân ga, tiếng còi tàu hú một hồi dài báo hiệu đến giờ tàu xuất bến. Cũng đúng lúc này, các trinh sát phát hiện một thanh niên dáng dong dỏng, với những biểu hiện hoảng hốt, bất an đang tiến nhanh về phía đoàn tàu. Sau ít giây hội ý, xác định gã thanh niên đó chính là Tu Hồng Sơn, các trinh sát lập tức triển khai phương án truy bắt. Thấy có mấy người mặc thường phục đi về phía mình, gã thanh niên co giò bỏ chạy. Song mọi phía đều đã bị các trinh sát và công an trạm ga phong tỏa nên gã đành thúc thủ. Khi nghe đọc tên, Tu Một không còn đứng vững được.

Từ lời khai của Sơn, ngay trong đêm các trinh sát cũng đã bắt được Nguyễn Ngọc Phương khi y đang lẩn trốn tại nhà một người quen ở huyện miền núi Khánh Vĩnh. Trong buổi lấy cung đầu tiên dù đã có linh tính những chuyện chẳng lành đến số phận hai cháu Đào Duy N. và Đào Đức Vinh S., nhưng khi nghe được chính từ miệng những kẻ sát nhân rằng cả hai cũng đều bị giết thì các điều tra viên ai cũng cảm thấy xót xa và cắn chặt vành môi cố kìm nén sự căm phẫn.



Tu Hồng Sơn, Nguyễn Ngọc Phương chỉ nơi giấu xác hai nạn nhân

KẾ HOẠCH GIẾT HAI CHÁU BÉ

Khoảng đầu tháng 4-1985, trong lúc túng quẫn vì công việc “làm ăn” của hai kẻ đạo chích gặp khó khăn, Phương bàn với Tu Một làm “một quả” lớn để lấy tiền tiêu xài. Phương cho Tu Một biết là y có một đứa bạn hàng xóm tên Danh (Phạm Danh) đang cần tìm mối đưa giúp gia đình người quen của Danh đi vượt biên trái phép với tiền công lớn. Nếu trót lọt vụ này cả hai sẽ đổi đời. Phương phân công Tu Một với vai trò chủ ghe lớn thường xuyên đi biển, còn mình sẽ là người đứng ra tính toán, dàn xếp mọi chuyện. Sau khi thống nhất, Phương và Tu Một đi gặp Danh và chiều tối 14-4-1985, cả ba đến nhà bà Thị. Tại đây, Danh giới thiệu về Phương và Tu Một. Phương đứng ra làm giá cho chuyến đi của cả năm mẹ con bà Thị là 2,5 cây vàng, trong đó phần của chủ ghe là 2 cây, Phương và Danh là 5 chỉ.

Theo đó bà Thị sẽ để tiền công ở nhà một người quen, khi lên ghe rồi bà sẽ đưa lại CMND của mình để làm tin về nhận tiền công. Thấy bà Thị có vẻ sốt ruột muốn đi càng nhanh càng tốt, Phương và Tu Một ra hiệu cho nhau “đẩy nhanh tiến độ”. Một kế hoạch chi tiết đã hình thành trong đầu hai kẻ sát nhân. Phương thông báo: “Sáng sớm ngày mai (15-4) Danh sẽ đưa năm mẹ con bà Thị ra bến xe Ninh Hòa, còn tôi và Tu Một cũng có mặt ở đó lúc 5 giờ sáng”. Đúng 5 giờ sáng hôm sau, khi Tu Một và Phương có mặt ở bến xe Ninh Hòa thì cũng là lúc Danh đưa năm mẹ con bà Thị tới nơi. Sau ít phút chia tay bịn rịn khi kẻ ở người đi, Danh chào mọi người quay về. 6 giờ sáng, Phương và Tu Một cùng năm mẹ con bà Thị bắt chuyến xe từ TP. Buôn Mê Thuột xuống TPHCM.

19 giờ 30 xe chạy đến Phan Thiết, cả nhóm xuống xe. Phương vào nhà trọ số 3 ngay tại bến xe Phan Thiết thuê cho năm mẹ con bà Thị một phòng nghỉ ngơi. Như đã bàn với nhau, sau chầu lai rai vài xị rượu đế, cả hai tên lên đường đi tìm “địa điểm” để thực hiện kế hoạch. Thuê một chiếc xe ngựa, xuyên màn đêm từ Phan Thiết cả hai tên hướng về khu Mũi Né. Đây là khu vực mà Phương đã có thời gian sinh sống nên y khá rành. Từ Mũi Né đi sâu thêm khoảng 10 cây số nữa cả Phương và Tu Một tìm được địa điểm ưng ý. Đó là khu bãi vắng vẻ với rất nhiều hố đào bắt kỳ nhông. Đầu giờ chiều hôm sau, Phương và Tu Một thông báo cho bà Thị: đã có được điểm xuất phát, tuy nhiên để tránh bị lộ nên chỉ đưa được hai đứa nhỏ đi trước, còn ba mẹ con tìm một địa điểm khác và thời gian sẽ thông báo sau. Bà Thị sau ít phút lưỡng lự đã đồng ý để Phương và Tu Một đưa hai đứa con trai của mình là Đào Duy N. và Đào Đức Vinh S. đi. Mẹ con, anh chị em sụt sùi chia tay, dặn dò hẹn ngày tái ngộ.

Gần 6 giờ chiều, Phương và Tu Một đưa hai cháu nhỏ tới địa điểm đã chọn ở Mũi Né. Không hành động ngay vì trời còn sáng, hai kẻ sát nhân đưa Duy N. và Vinh S. xuống bãi biển chơi. Sau hơn một ngày bị “giam chân” trên ôtô và trong phòng trọ, được về lại với biển, với sóng và gió cả hai cháu nhỏ cứ thỏa thích nô đùa mà không hề biết đây là những giây phút hạnh phúc cuối cùng của mình. Trời bắt đầu tối cũng là lúc Phương và Tu Một đưa hai cháu nhỏ đến “địa điểm”. Như đã tính toán từ trước, Tu Một đi sau cháu N., Phương đi sau S., sau ám hiệu là một tiếng ho khan, cả hai tên lạnh lùng bóp cổ hai cháu bé. Xong xuôi chúng đưa xác hai cháu xuống những hố kỳ nhông rồi lấp cát lại. Trở lại phòng trọ, Phương thông báo hai cháu đã lên ghe đi rồi và yêu cầu được ứng trước một ít tiền.

TỘI ÁC CUỐI CÙNG

Sáng sớm hôm sau, ba mẹ con bà Thị cùng Nguyễn Ngọc Phương và Tu Hồng Sơn quay trở lại Nha Trang. Sau khi bà Thị ứng trước cho Phương và Sơn 5 chỉ vàng, Phương hẹn một ngày thuận lợi gần nhất tiếp tục đưa ba mẹ con bà Thị đi. Về phần bà Thị, sau khi từ Phan Thiết trở về đã chuyển đến nhà chị chồng là bà Đào Thị Tuyền sinh sống. Khoảng hơn nửa tháng sau, Phương tìm gặp Tu Một: “Năm mẹ con bà Thị, hai đứa đã bị như vậy rồi còn ba mẹ con để lại rồi có ngày mình cũng sẽ bị lộ mất. Lỡ rồi, bây giờ mình làm luôn đi” - Phương nói. Hai kẻ sát nhân lại tụm đầu bàn bạc và chúng quyết định điểm đến tiếp theo sẽ là quê của Tu Một, huyện Bình Sơn, tỉnh Nghĩa Bình.

Sau khi thống nhất xong, sáng 14-5 (sau chuyến đi trước đúng một tháng), cả hai tên đạp xe lên nhà bà Tuyền thông báo cho bà Thị chuẩn bị tư trang, tiền bạc để sáng mai xuất phát sớm. 5 giờ sáng hôm sau, cũng tại bến xe Ninh Hòa, Phương, Tu Một và ba mẹ con bà Thị bắt xe đò ngược ra Nghĩa Bình. Chiều cùng ngày, xe chạy đến huyện Sơn Tịnh. Cả nhóm xuống xe và ăn uống. Gần tối, Tu Một đưa cả năm người vào ở nhờ nhà người quen của y ở xã Tịnh Thắng. Tu Một giới thiệu với chủ nhà là có gia đình người bạn lâu ngày về thăm quê, ngủ nhờ một đêm để mai tiếp tục đi Bình Sơn. Buổi tối, khi ba mẹ con bà Thị đã say giấc sau gần một ngày ngồi xe đò vất vả, Phương và Tu Một đi bộ ra quốc lộ uống nước. Sau đó cả hai bắt xe đi Bình Sơn. Đến Bình Sơn, Tu Một thuê một chiếc xe Honda 67 rồi cả hai chạy về hướng xã Bình Phước. Sở dĩ Tu Một chọn địa điểm này vì y là người ở huyện Bình Sơn nên biết rất rõ về địa hình, địa vật. Đến đoạn sông chạy qua thôn Phú Long, hai tên dừng lại xem xét và thống nhất chọn con lạch chảy ra sông Trà Bồng là nơi thực hiện âm mưu đen tối của chúng.

Trưa hôm sau (ngày 16-5), nghĩ là thời điểm chia tay nhau sắp đến, bà Thị bỏ tiền ra mua đồ về làm một bữa cơm thịnh soạn ngay tại nhà bạn của Tu Một. 3 giờ chiều, cả nhóm bắt xe lam đi Bình Sơn. Sau bữa cơm chiều tại thị trấn Châu Ổ, Phương, Tu Một cùng ba mẹ con bà Thị đi bộ hướng về Bình Phước. Hoàng hôn ở miền quê yên ả như đến nhanh hơn. Gần 7 giờ tối mà không gian đã đặc quánh như mực. Xa xa thấp thoáng những ánh đèn dầu leo lét. Trên đường không một bóng người, chỉ văng vẳng quanh tai tiếng ếch, nhái kêu râm ran. Dừng lại ở bờ sông, Phương nói ba mẹ con bà Thị ngồi đợi, rồi cả Phương và Tu Một đi xuống mé sông cách đó khoảng hơn 30m. “Làm được chưa?” - Phương hỏi. Thấy Tu Một ngập ngừng, Phương tiếp tục: “Đến giờ này thì phải làm càng nhanh càng tốt”. Phương đề nghị “làm từng đứa một để tránh bị lộ”. Quay lên bờ, Phương kêu bà Thị cho cháu Đào Hoa Chi L. đi trước. Đến mé sông Phương nói L. cởi hết quần áo rồi leo lên lưng để y cõng qua sông. Lạch con sông Trà Bồng vào mùa khô, nước chỉ đến ngang ngực. Phương cõng L. lội phía trước, Tu Một bì bõm ở phía sau. Ra đến giữa dòng khi đã cách chỗ mẹ con bà Thị ngồi cả 100m, cũng lại một tiếng ho khan, Tu Một từ phía sau chồm lên bóp cổ cháu L., còn Phương kẹp chặt hai chân cháu nhận xuống nước. Sức vóc nhỏ nhoi của cháu bé chưa đầy 10 tuổi chẳng thể nào chống chọi nổi hai gã sát nhân máu lạnh. Sau ít phút thấy cháu L. không còn cựa quậy, chúng đẩy cháu ra giữa dòng rồi quay lại. Xong việc chúng tiếp tục quay vào bờ đưa cháu Đào Thị Hồng T. ra rồi cũng với những hành vi dã man, chúng kết liễu cuộc đời T. Khi để tiếp tục đưa bà Thị ra thì có ánh đèn của mấy người đi soi cá. Sợ bị lộ, Phương và Tu Một nói bà Thị đi thêm khoảng 50m nữa sau đó cả hai đưa bà ra giữa dòng sông. Rồi cũng với “kịch bản” cũ, sau một tiếng ho khan chúng đã giết nốt bà mẹ tội nghiệp.

Trước khi trở lại bờ, Phương tháo chiếc nhẫn vàng trên tay bà Thị, sau đó y lục tìm trong túi xách lấy 1.000 đồng và CMND của bà Thị. Trên đường đi về chúng vứt túi xách ở một đám ruộng. Sau một đêm vạ vật ở Bình Sơn, sáng sớm hôm sau cả hai tên bắt xe quay trở lại Nha Trang. Cũng ngay trong ngày hôm đó, Phương lấy xe đạp chở Tu Một lên nhà bà Đào Thị Tuyền. Cầm trong tay tấm chứng minh nhân dân mang tên Võ Thị Thị, giở lá thư mà bà Thị gửi lại dặn dò, bà Tuyền mở tủ đưa cho hai tên sát nhân đủ hai cây vàng theo đúng như thỏa thuận. Có được vàng, cả hai nhanh chóng cáo từ bà Tuyền rồi ra về. Chia nhau mỗi tên được một cây vàng, cùng góp tiền làm một bữa nhậu gọi là “mừng thắng lợi” sau đó cả hai chia tay.

Đến đầu tháng 6, nghe tin Phạm Danh bị công an bắt giữ, cả Phương và Tu Một vội vã bàn cách bỏ trốn. Tuy nhiên với tinh thần quyết tâm cao nhất của các chiến sĩ lực lượng Công an Phú Khánh lúc bấy giờ, con đường trốn chạy khỏi tội ác tàn độc của hai tên sát nhân đã bị chặn đứng. Trong vụ án này, sau khi xem xét các tình tiết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Phú Khánh còn ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Đào Thị Tuyền về tội tổ chức vượt biên trái phép.

Ngày 11-9-1985, TAND tỉnh Phú Khánh đã mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm Tu Hồng Sơn và đồng bọn về các tội giết người, cướp của, tổ chức vượt biên trái phép. Hàng trăm người dân thành phố biển tham dự phiên tòa đã tỏ rõ sự căm phẫn tột độ và mong những kẻ phạm tội phải nhận những bản án thích đáng. Với những hành vi tàn ác của mình, Tu Hồng Sơn và Nguyễn Ngọc Phương đã phải nhận bản án tử hình; Phạm Danh lãnh 6 năm tù giam; Đào Thị Tuyền bị phạt 12 tháng tù cho hưởng án treo. Ngày 30-11-1985, tại phiên tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại Đà Nẵng cũng đã tuyên y án sơ thẩm.



