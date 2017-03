Kỳ 1: Con trai nghệ sĩ Kim Cương bị bắt cóc như thế nào?

Ngày 26-6-1977, rời nhà hát sau ca diễn, nghệ sĩ Kim Cương không biết bị Nguyễn Thanh Tân, đối tượng cầm đầu một băng cướp nguy hiểm nhất Sài Gòn lúc bấy giờ bám theo về căn nhà trên đường Hoàng Diệu (quận Phú Nhuận). Sau đó, bọn cướp tìm ra được nơi gửi bé Trần Trọng Gia Vinh (hay còn gọi là TaRo, 5 tuổi, con trai nghệ sĩ Kim Cương) là nhà trẻ Vườn Hồng (đường Trương Công Định, quận 3).

Nguyễn Thanh Tân móc súng uy hiếp hai cô giáo để bắt cóc bé Taro

Đồng bọn của Tân ôm bé TaRo ra ngoài

Ngày 26-11-1977, Tân cùng đàn em đem theo súng xông vào nhà trẻ khống chế đưa bé TaRo lên xe 67 tẩu thoát. Sau đó, bọn chúng tự xưng là người của tổ chức Hải Phong, yêu cầu nghệ sĩ Kim Cương giao 100 lượng vàng để chuộc con trai. Tân giấu thư vào cây cột điện trên đường và ghế đá tại một vườn hoa rồi báo cho gia đình nghệ sĩ Kim Cương đến lấy để liên lạc.

Nhận được tin báo, Đại úy Võ Tấn Thành (hay còn gọi là Hai Thành) - Đội trưởng “Săn Bắt Cướp” đã báo cáo lãnh đạo. Trong cuộc họp ngày 27-11-1977, lãnh đạo công an yêu cầu bằng mọi giá phải đưa bé TaRo về nhà an toàn. Đội SBC do ông Thành làm chỉ huy đã tung nhiều trinh sát tinh nhuệ lần theo mọi đầu mối nhưng suốt 2 ngày không phát hiện ra dấu vết nào.

Trong cuộc gọi tiếp theo, Tân đã hạ tiền chuộc xuống còn 20 lượng vàng và được gia đình nghệ sĩ Kim Cương chấp nhận. Sau đó, Tân yêu cầu nghệ sĩ Kim Cương lái xe qua Cát Lái sẽ thấy mật thư ở cây cột điện thứ 4, vợ chồng nghệ sĩ Kim Cương được hướng dẫn lái xe đi Thủ Đức, về Bình Triệu rồi về lại quận 1 nhằm cắt đuôi nếu có cảnh sát theo dõi. Đến ngã ba Trương Minh Ký - Trương Định, hai đàn em của Tân thấy không ai theo dõi nên bám theo ôtô của nghệ sĩ Kim Cương.

Nguyễn Thanh Tân cùng đồng bọn áp sát xe của vợ chồng nghệ sĩ Kim Cương lấy vàng

Chúng áp sát giao chiếc áo bé TaRo làm tin để nhận vàng nhưng không thả bé trai mà rú ga phóng mất dạng. Các trinh sát không dám đeo bám vì lo ngại sự an nguy của bé trai nếu băng bắt cóc phát hiện sự việc.

Vài ngày sau, nghệ sĩ Kim Cương nhận điện thoại của nhóm Tân kêu vợ chồng bà đến Bưu điện thành phố trước nhà thờ Đức Bà để đón con. Sau đó Tân và đàn em dắt bé TaRo đến gần điểm hẹn để giao lại cháu bé. Nhiều trinh sát mật phục, giăng bẫy bắt nhóm này nhưng khi đến nơi họ chỉ thấy bé TaRo đứng khóc trước Bưu điện thành phố.

Bọn bắt cóc bỏ TaRo tại khu vực Bưu điện thành phố

Trở về nhà, bé TaRo kể lại khi bị bắt cóc được ở tại một ngôi nhà có nhiều rơm, rạ. Trước cửa nhà có một ống khói to và trong bữa ăn có một bà già và nhiều cậu bạn với các tên gọi như "Bé Sáu", "Đức Mập", Cậu Tư, Chú Sáu...

Tuy nhiên, thông tin về các cuộc trao đổi giữa gia đình nghệ sĩ Kim Cương với nhóm cướp đều được phía gia đình bị hại giấu kín, nhóm tội phạm lại rất tinh vi khi dùng ám hiệu, mật mã sơ đồ như hoạt động tình báo, dùng điện thoại tự động giấu số... nên quá trình điều tra của đội trọng án gặp bế tắc. Giữa lúc đó, vụ trong án sát hại vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga nổ ra, gây chấn động giới nghệ sĩ và dư luận. Tất cả lực lượng tinh nhuệ nhất đã được huy động vào cuộc chiến đấu mới, đầy cam go.

Theo Trung Kiên (Dân trí)