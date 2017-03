Lá thư cảm ơn phóng viên viết từ “điểm nóng”

Kết nối hậu phương với tiền tuyến Thuyền trưởng tàu kiểm ngư 22 Lê Minh Phúc ngân ngấn nước mắt bảo rằng anh quá xúc động khi cầm trên tay tờ báo có in hình cả gia đình anh ở Nghệ An, rồi cảnh con tàu 22 bị tàu Trung Quốc đâm rách. Phúc tâm sự: “Lâu lắm rồi chưa có dịp về thăm quê, giờ lật báo ra thì thấy ảnh cả gia đình trên đó, xúc động lắm anh ạ”. Cùng tâm trạng như anh Phúc, kiểm ngư viên Mai Văn Hòe mắt nhòe đi khi bắt gặp hình ảnh vợ và con gái mình nhận sổ tiết kiệm do bạn đọc gửi tặng đăng trên báo Tuổi Trẻ. Đọc xong mẩu tin, Hòe gấp tờ báo cẩn thận cho vào tủ cá nhân. “Khi nào vào bờ, mình sẽ đóng khung treo trước bàn học của con gái. Dễ gì cả nhà được lên báo”, nói rồi anh cười giòn tan giữa sóng biển